Le marché mondial des vacances dans les parcs à thème devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le parc à thème est une attraction de plein air qui combine des manèges, des spectacles et d’autres activités de divertissement. De plus, il est conçu en tenant compte d’un groupe de thèmes ou d’un thème central, et facture un droit d’entrée à un prix unique au visiteur. Selon l’Association internationale des parcs d’attractions et des attractions, un parc à thème est un parc qui propose des attractions thématiques telles que des costumes, de la nourriture, des magasins de détail ou des manèges.

Les consommateurs réorientent leurs habitudes de consommation des biens durables vers l’aventure et les voyages, qui agissent comme un moteur clé du marché mondial des vacances dans les parcs à thème. De plus, la popularité croissante des parcs à thème parmi la génération Y et la génération Z stimule considérablement la croissance du marché mondial. De plus, les parcs à thème connaissent un développement continu pour fournir une forte source d’entraînement à leurs consommateurs. Cependant, la mise en œuvre d’une réglementation gouvernementale stricte concernant la construction de parcs à thème affecte la croissance du marché mondial.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00226

Actuellement, les parcs à thème offrent non seulement des divertissements, mais se concentrent également sur la fourniture de divertissements ludo-éducatifs pour responsabiliser et éduquer les enfants. S’ils sont gérés et développés avec précision, les parcs à thème qui combinent divertissement et éducation devraient acquérir un avantage concurrentiel dans un avenir proche. Par exemple, Ocean Park Hong Kong est une combinaison de divertissements passionnants et de rencontres éducatives avec des animaux, intégrant des promenades passionnantes dans des rapides et éduquant les visiteurs sur l’essence de la conservation de diverses parties du monde. De plus, il organise et propose 31 ateliers aux visiteurs, en particulier aux étudiants et aux enfants, pour acquérir une expérience d’apprentissage pédagogique.

Le marché des vacances dans les parcs à thème est segmenté en type, tranche d’âge, type de voyageur, canal de vente et région. Par type, le marché est classé en parc aquatique, parc de jeux pour enfants, parc d’aventure et autres. Selon le groupe d’âge, il est classé en baby-boomers, génération X, millennials et génération Z.

Sur la base du type de voyageur, il est divisé en solo et en groupe. Selon le canal de vente, il est séparé en canal en ligne et canal direct. Au niveau régional, il est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des vacances dans les parcs à thème sont Walt Disney Attraction, Merlin Entertainment Group, Universal Parks and Resorts, Oct Parks China, Fantawild, Chimelong Group, Six Flags Inc., Cedar Fair Entertainment Company, Seaworld Parks & Entertainment et Parques Reunidos. , LOTTE World, Nagashima Spa Land, Everland Gyeonggi-Do, Ocean Park, Europe Park, De Eftling et Tivoli Gardens.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles de l’analyse du marché des vacances dans les parcs à thème de 2018 à 2026 afin d’identifier les opportunités de marché existantes.

• Les pays clés de toutes les grandes régions sont cartographiés en fonction de leur part de marché.

• Les prévisions du marché mondial des vacances dans les parcs à thème sont proposées ainsi que des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités.

• L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

• Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

• Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale.

• Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

• Le rapport comprend l’analyse des tendances régionales et mondiales du marché, des acteurs clés, des segments de marché, des domaines d’application et des stratégies de croissance.

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00226

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type

o Parc aquatique

o Parc de jeux pour enfants

o Parc d’aventure

o Autres

• Par groupe d’âge

o Baby-boomers

o Génération X

o Génération Y o

Génération Z

• Type de voyageur

o Solo

o Groupe

• Par canal de vente

o Canal en ligne

o Canal direct

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Royaume-Uni

§ Allemagne

§ France

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Japon

§ ASEAN

§ Inde

§ Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

§ Amérique latine

§ Moyen-Orient

§ Afrique