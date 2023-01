La France et le marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité devraient établir une croissance phénoménale dans les régions clés d’ici 2030

Le marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité devrait croître à un TCAC de 4 . 2 % de 2021 à 2027 . Les châssis, les aubes et les roulements des turbines à gaz industrielles sont plus lourds que les conceptions aéronautiques . Ils sont également beaucoup plus étroitement liés aux appareils qu’ils alimentent – généralement un générateur électrique – et à l’équipement d’énergie secondaire utilisé pour récupérer l’énergie gaspillée . L’une des technologies de production d’électricité les plus utilisées est celle des turbines à gaz . Les turbines à gaz sont des moteurs à combustion interne ( CI ) dans lesquels des gaz chauds sont produits lorsqu’un air –mélange de carburant est brûlé, faisant tourner une turbine pour générer de l’énergie . Les turbines à gaz tirent leur nom des gaz chauds produits lors de la combustion du carburant, et non du carburant lui-même .

Les turbines d’une capacité de 120 MW sont couramment utilisées dans les centrales électriques . Au cours de la période de prévision, les centrales électriques au gaz dotées de turbines d’une capacité supérieure à 120 MW domineront le marché en raison de la hausse de la demande d’électricité . En raison d’une augmentation de la demande de centrales au gaz naturel et d’initiatives mondiales dans tous les pays pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, le segment du cycle combiné devrait dominer le marché d’ici 2030, avec une efficacité électrique globale allant généralement de 50 à 60 % par rapport à environ 33 % pour un cycle ouvert .

Dynamique du marché mondial des turbines à gaz de production d’électricité

Pilotes : technologie de génération d’énergie efficace

Le marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité est stimulé par les progrès technologiques rapides dans le secteur de l’énergie et l’accent accru mis sur les technologies de production d’électricité distribuée . En raison de l’augmentation du soutien gouvernemental aux technologies de production d’électricité qui visent à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le monde, le marché des turbines à gaz devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision . Le changement de paradigme de la production d’électricité à base de charbon vers la production d’électricité à base de gaz dans les pays développés et en développement tels que le Japon, les États-Unis, la Chine et l’Inde, et les politiques gouvernementales favorables aux centrales électriques au gaz , est un facteur majeur qui la croissance du marché .

Portée des turbines à gaz de production d’électricité

L’étude classe le marché des turbines à gaz de production d’électricité en fonction de la capacité de production d’électricité et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de capacité de production d’électricité ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Moins de 40 MW

40 – 120 MW

120 MW 120 – 300 MW

300 MW Au-dessus de 300 MW

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

États-Unis, Canada, Mexique Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment ci-dessus de 300 MW devrait représenter la plus grande part de marché en termes de capacité de production d’électricité

Selon le type, le marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité est divisé en moins de 40 MW, 40 à 120 MW, 120 à 300 MW et au-dessus de 300 MW . En raison du passage des centrales au charbon aux centrales au gaz dans certains grands pays du monde, tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde, le segment supérieur à 300 MW représentait une part importante en 2020 . En outre, la demande de produits est stimulée par l’augmentation des activités de production d’électricité dans le monde en raison d’une augmentation de la demande d’électricité due à la croissance démographique et à l’urbanisation rapide . En conséquence, la demande de turbines à gaz augmente, en particulier pour les turbines d’une capacité nominale supérieure à 300 MW .Le secteur de la production d’électricité est en pleine expansion et l’accent est davantage mis sur la production d’électricité à l’aide de ressources énergétiques durables .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des turbines à gaz pour la production d’électricité au cours de la période de prévision . L’industrialisation et l’urbanisation rapides génèrent une demande d’électricité massive et sans cesse croissante dans la région, nécessitant la construction de plusieurs installations de production d’ électricité . En conséquence, les besoins de la Chine en turbines à gaz augmentent .

En outre, l’India Brand Equity Foundation ( IBEF ) rapporte que la production au charbon domine le secteur de l’électricité en Inde, représentant 61 . 3 % de la capacité totale installée en juin 2021 . Le pays a souligné le potentiel des énergies renouvelables et de la production à base de gaz pour la décarbonisation et l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de limiter considérablement le réchauffement climatique . La demande de turbines à gaz devrait augmenter à mesure que la part de la production à base de gaz augmente .En outre, les pays avec un consensus social croissant contre l’énergie nucléaire, comme le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Italie et la Malaisie, sont des marchés potentiels à cet égard .

Principaux acteurs du marché

Le marché des turbines à gaz de production d’électricité est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Kawasaki Heavy Industries Ltd, Siemens AG, General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Wartsila Oyj Abp, Solar Turbines Incorporated, Bharat Heavy Electricals Limited, IHI Corporation et Ansaldo Energia SpA . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .