Le marché mondial des thérapies à base de cellules tueuses naturelles (NK)  devrait croître à un rythme sain au cours des cinq prochaines années.

Le marché mondial des thérapies à base de cellules tueuses naturelles (NK) augmente progressivement avec un TCAC sain de 17,4 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. La sensibilisation croissante aux cellules NK dans le traitement du cancer et des maladies infectieuses est un moteur majeur de la croissance du marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché: marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK)

Les cellules tueuses naturelles (cellules NK) sont un type de lymphocyte (un globule blanc) responsable de la destruction des cellules infectées par le virus et elles sont responsables de la production de cytokines régulatrices immunitaires. Ce sont des composants du système immunitaire inné. Les cellules NK détectent et contrôlent les cellules tumorales dans le corps. La thérapeutique des cellules NK est appliquée dans la détection, le traitement et la gestion de diverses maladies telles que le cancer, les maladies gastro-intestinales et les maladies infectieuses.

Selon un article publié dans le National Center for Biotechnology Information, environ 3 à 5 % des lymphocytes du sang périphérique humain sont des cellules NK. La thérapeutique émergente des cellules NK est essentiellement développée pour cibler les cellules cancéreuses en contrôlant les différents mécanismes des cellules NK tels que la cytotoxicité.

Principaux acteurs du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) sont Kiadis Pharma, Phio Pharmaceuticals Corporation, Glycostem, EMERCell, Brink Biologics, Inc., Innate Pharma, Sanofi, Nkarta, Inc., Affimed GmbH, CELGENE CORPORATION , Fate Therapeutics, Fortress Biotech, NKT Therapeutics, NantKwest, Sorrento Therapeutics, Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Altor BioScience, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Ziopharm Oncology, Inc., entre autres.

Facteurs de marché

L’adoption croissante des cellules NK pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses augmentera la taille du marché

La recherche et le développement croissants des cellules NK pour cibler les cellules tumorales agissent comme moteur de la croissance du marché

L’augmentation des dépenses de santé du gouvernement dans le développement d’immunothérapies devrait alimenter la croissance du marché

La prévalence croissante de l’incidence du cancer à travers le monde fait grimper le marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

Le manque de traitement spécifique par les cellules NK et la faible survie in vivo des cellules entravent la croissance du marché

Le coût élevé associé aux thérapies entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les effets secondaires indésirables des thérapies entraveront la croissance du marché

Des politiques réglementaires strictes pour l’approbation de l’immunothérapie défient la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK)

Par Thérapeutique

Thérapies cellulaires NK

Anticorps dirigés contre les cellules NK

Les autres

Par application

Cancer

Maladies gastro-intestinales

Troubles immunoprolifératifs

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Les autres

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Kiadis Pharma a annoncé l’acquisition de CytoSen Therapeutics, Inc. pour acquérir la plateforme Natural Killer (NK)-Cell établie par CytoSen. Cette acquisition comprend le CSTD002-NK de CytoSen, une thérapie NK-Cell en cours de développement pour le traitement des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. Kiadis utilisera la plateforme NK-Cell de CytoSen et développera une combinaison unique de plateforme NK-Cell et T-Cell

En mars 2019, Phio Therapeutics Corp. et Glycostem ont annoncé une collaboration de recherche pour le développement d’une combinaison de sd-rxRNA, la technologie ARNi de Phio et d’oNKord, la technologie de génération NK-Cell de Glycostem pour le traitement du cancer. Cette collaboration développera une immunothérapie cellulaire améliorée par incorporation de sd-rxRNA dans les cellules NK pour le traitement du cancer

Méthodologie de recherche: marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK)

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

