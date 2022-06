Le marché mondial des terminaux de point de vente (POS) enregistrera une évaluation considérable des opportunités tout au long de la période de prévision : Market Statsville Group (MSG)

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des terminaux de point de vente était évaluée à 84,1 milliards USD en 2021. Il devrait atteindre 175,2 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. Les terminaux de point de vente sont devenus une solution de paiement et de facturation rentable pour de nombreux segments d’activité. Ces appareils ont un large éventail d’applications telles que les paiements, l’impression de factures, la gestion des stocks et la gestion de la relation client. Les progrès technologiques dans les systèmes de point de vente ont amélioré la fiabilité et la durabilité de ces systèmes par rapport aux systèmes traditionnels tels que les caisses enregistreuses. La demande croissante du segment des utilisateurs finaux et la forte demande de systèmes de point de vente portables sans fil stimulent la croissance du marché.

La faible pénétration des technologies de paiement et l’importante population non bancarisée dans des pays comme l’Inde devraient stimuler la croissance du marché. L’augmentation de la concurrence sur le marché et le besoin d’une meilleure fonctionnalité stimulent le marché des logiciels de terminaux de point de vente. La demande de services de point de vente devrait augmenter considérablement au cours des huit prochaines années. Les services de réparation et de maintenance sont en augmentation dans les pays développés où le marché est saturé, alors que la demande de services gérés connaîtra une forte croissance dans les pays en développement. Les services professionnels sont apparus comme un segment de service potentiel ; la fourniture de services de sécurité, de récupération et de maintenance des données contribue à la croissance du marché.

Définition du marché mondial des terminaux de point de vente (POS)

Un point de vente (POS) est une technologie de caisse enregistreuse automatisée qui peut suivre et enregistrer les commandes des clients, les cartes de crédit et de débit, gérer les stocks sur des sites géographiquement dispersés et se connecter à d’autres systèmes sur le réseau. Généralement, un terminal de point de vente fixe a pour noyau un ordinateur personnel, qui est fourni avec un programme spécifique à l’application ainsi que des dispositifs d’E/S pour l’environnement particulier dans lequel il dessert.

Dynamique du marché mondial des terminaux de point de vente (POS)

Moteurs : augmentation de la demande de terminaux de point de vente mobiles

Le traitement des paiements mobiles permet aux petits détaillants d’accéder aux informations transactionnelles. L’analyse sophistiquée des données, l’augmentation des paiements par carte de crédit et les attentes en constante évolution des consommateurs ont stimulé la demande de terminaux de point de vente mobiles. Cette croissance a encouragé les détaillants à tirer parti de nouvelles applications et stratégies pour offrir une expérience client transparente.

Les applications mobiles ont la capacité de créer un nouveau support pour la croissance des revenus ; par conséquent, les fournisseurs essaient de plus en plus de comprendre les différents canaux de commercialisation disponibles afin de tirer parti de la technologie pour être compétitifs dans l’ensemble de l’industrie. En raison des faibles coûts de déploiement, la flexibilité d’avoir un point de vente sur tablette ou smartphone a encouragé les PME à investir dans la technologie mPOS.

Contraintes : problèmes de sécurité des données

Les systèmes de point de vente sont de plus en plus déployés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail pour les paiements ainsi que pour offrir d’autres informations opérationnelles, telles que la gestion des stocks, le suivi des ventes et la comptabilité. Ainsi, du point de vue de la sécurité, le risque immédiat pour les clients et les entreprises réside dans l’acceptation des paiements. Si les informations du client sont capturées, les cybercriminels peuvent les utiliser pour commettre une fraude par carte de crédit. Le risque d’exposition a conduit à l’élaboration des normes de sécurité des données établies par le Conseil des normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCISCC) pour les organisations qui traitent les informations des titulaires de cartes de débit, de crédit et de guichets automatiques.

Les systèmes de point de vente sont difficiles à sécuriser, en raison de leur rôle et de leur emplacement exposé sur le réseau. Ils gèrent des informations critiques et doivent être gérés à partir d’emplacements distants. Par conséquent, un impact substantiel des violations de points de vente est la possibilité de menaces d’identité. Ces victimes peuvent rencontrer des problèmes tels qu’une cote de solvabilité endommagée, des pertes financières et des achats frauduleux.

Étendue du marché mondial des terminaux de point de vente (POS)

L’étude classe le marché des terminaux de point de vente (POS) en fonction du produit, du composant, du mode de déploiement et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Terminal de point de vente fixe

Terminal de point de vente mobile

Perspectives par composant (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Par mode de déploiement Outlook (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Nuage

Sur site

Par Application Outlook (Ventes/Revenus, Millions USD, 2017-2030)

Restaurant

Hospitalité

Soins de santé

Détail

Entrepôt

Divertissement

Autre

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Les Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

