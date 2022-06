Le marché mondial des tensioactifs amphotères devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial des tensioactifs amphotères était évaluée à 3,98 milliards USD en 2020 et à 6,01 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 7,12 % pour 2021-2027. Les tensioactifs amphotères permettent de réaliser simultanément les groupements hydrophiles cationiques et anioniques. Cette structure contient des ions hermaphrodites. Ces ions peuvent former des anions et des cations en fonction des changements des conditions ambiantes. Ces tensioactifs sont classés en deux types : sensibles au pH et un n’est pas sensible au pH. Les tensioactifs amphotères ont de faibles niveaux de toxicité. En raison de ses propriétés antibactériennes et de sa résistance exceptionnelle à l’eau dure, il est massivement utilisé pour fabriquer des produits de soins personnels. Les produits à base de tensioactifs amphotères n’ont aucun effet irritant et peuvent également être utilisés dans les shampoings pour bébés.

Facteurs qui auront un impact sur la performance du marché Tensioactifs amphotères au cours de la période de prévision

La croissance de la demande de produits de soins personnels, combinée à la consommation croissante de tensioactifs haute performance, devrait principalement stimuler la croissance du marché des tensioactifs amphotères. Cependant, les réglementations strictes associées au produit chimique freinent la croissance de la demande dans le monde au cours de la période de prévision.

Compte tenu du scénario de marché actuel, la croissance du marché mondial des tensioactifs amphotères est principalement tirée par la demande croissante de l’industrie des soins personnels. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Vietnam, le Mexique, le Brésil et d’autres affichent des statistiques de revenus disponibles croissants. Le besoin de tensioactifs amphotères est finalement motivé par la demande de produits de soins personnels sans soufre.

Les tensioactifs amphotères ont une meilleure capacité de performance à haute pression et température que d’autres tensioactifs conventionnels. Grâce à ces avantages, le marché des tensioactifs amphotères connaîtra un essor exponentiel. Cependant, certaines contraintes freinent la croissance du Marché des tensioactifs amphotères mondial. Les réglementations strictes dans certains pays pourraient entraver le développement du Marché des tensioactifs amphotères mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché Tensioactifs amphotères

La crise du COVID-19 a considérablement affecté le marché des tensioactifs amphotères, entraînant une baisse de la demande globale. Le ralentissement économique et la récession ont entraîné une réduction significative de la demande de produits des industries d’utilisation finale, ce qui a eu un impact négatif sur le marché des tensioactifs amphotères. La pandémie a durement touché le segment des soins personnels, l’application la plus étendue des tensioactifs amphotères. De plus, la pandémie a provoqué de graves perturbations de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, entraînant consécutivement la chute temporaire du marché.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché des tensioactifs amphotères en fonction du type, de l’application et des régions.

Sur la base du type, le marché des tensioactifs amphotères a été segmenté en –

Bétaïne

Oxyde d’amine

Amphoacétates

Amphopropionates

Médias

Sur la base du produit, le marché mondial a été divisé en bétaïne, oxyde d’amine, amphopropionates, amphoacétates et sultanines. Le segment des oxydes d’amine devrait croître au TCAC le plus élevé du marché mondial des tensioactifs amphotères au cours de la période de prévision en raison de sa forte demande d’applications de soins et de nettoyage à domicile. L’oxyde d’amine a d’excellentes propriétés moussantes.

Sur la base de l’application, le marché des tensioactifs amphotères a été segmenté en –

Soins personnels

Soins à domicile et nettoyage I&I

Produits chimiques pour champs pétrolifères

Produits agrochimiques

Les autres

Sur la base des applications, le marché mondial a été divisé en soins personnels, soins à domicile et nettoyage industriel et institutionnel (I&I), produits chimiques pour champs pétrolifères, produits agrochimiques et autres. Le segment des applications de soins personnels a dominé le marché des tensioactifs amphotères en 2020 en raison de sa consommation croissante dans la formulation et la fabrication de divers produits de soins personnels.

Marché des tensioactifs amphotères : perspectives régionales

Le marché des tensioactifs amphotères a été segmenté en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des tensioactifs amphotères en raison de la vaste population de la région et de l’énorme demande de produits de soins personnels. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante, de l’augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante aux soins du corps. L’Europe et l’Amérique du Sud devraient enregistrer des taux de croissance élevés au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des tensioactifs amphotères comprennent –

La section du paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus dans le monde.

Akzonobel NV (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

Clariant SA (Suisse)

Croda (Royaume-Uni)

Evonik Industries AG (Allemagne)

Lonza (Suisse)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Oxiteno SA (Brésil)

Solvay (Belgique)

Stepan Company (États-Unis)

Les principaux acteurs du marché des tensioactifs amphotères se concentrent sur des stratégies de croissance telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation des technologies de pointe à l’échelle mondiale pour accroître leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Le rapport sur le marché des tensioactifs amphotères couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Tensioactifs amphotères comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des tensioactifs amphotères: public cible