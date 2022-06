Le marché mondial des systèmes EAS devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Marché mondial des systèmes EAS : par composant (antenne électronique, étiquette électrique et désactivateur), par type (micro-ondes, magnéto-harmonique, radiofréquence et acuosto-magnétique), par application (vêtements et accessoires de mode, supermarché et grande épicerie, Cosmétique/Pharmacie, Automobile et Industrie, et autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des systèmes EAS couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché des systèmes EAS.

Perspectives de l’industrie des systèmes EAS

La taille du marché mondial des systèmes EAS est de 1,93 milliard USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Des cadres de reconnaissance électronique d’articles (EAS) sont utilisés pour prévenir les vols à l’étalage dans les magasins de détail. Ces étiquettes sont constamment apposées sur un produit dans différents magasins, qui sont désactivées par les assistants lorsque les articles sont correctement achetés ou vérifiés par le système EAS.

Facteurs affectant l’industrie des systèmes EAS au cours des prévisions :

Une augmentation du nombre d’incidents de vol dans les magasins de détail et les points de vente devrait augmenter les investissements sur le marché des systèmes EAS au cours de la période de prévision

On estime que l’intégration de la RFID avec le système EAS crée des opportunités de croissance importantes sur le marché mondial des systèmes EAS

Le coût d’installation élevé des systèmes EAS devrait entraver la croissance du marché des systèmes de surveillance électronique des articles (EAS).

Impact du COVID-19 sur le marché Systèmes EAS :

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché mondial des systèmes EAS. En raison de la pandémie, il y a une diminution de la croissance des technologies avancées à coût élevé en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de l’investissement des entreprises.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des systèmes EAS en fonction des composants, de l’application et du type.

Sur la base du composant, le marché des systèmes EAS a été segmenté en –

Antenne électronique

Étiquette électrique

Désactivateur

Sur la base du type, le marché des systèmes EAS a été segmenté en –

Four micro onde

Magneto-Harmonique

Fréquence radio

Acuosto-Magnétique

Sur la base de l’application, le marché des systèmes EAS a été segmenté en –

Vêtements et accessoires de mode

Cosmétique/Pharmacie

Supermarché et Grande Épicerie

Automobile et Industrie

Les autres

Marché des systèmes EAS : perspectives régionales

Géographiquement, le marché mondial des systèmes EAS est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’EAS en raison des problèmes de sécurité croissants dans les magasins. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC élevé sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des systèmes EAS comprennent –

Le marché mondial des systèmes EAS est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de systèmes EAS opérant sur le marché mondial sont –

Systèmes de points de contrôle

Nedap SA

Sentry Technology Corporation

Tyco International PLC

Gunnebo Gateway AB

Solutions de sécurité industrielle inc.

Systèmes de surveillance universels

SPIE AGIS Incendie & Sécurité

Solutions de sécurité FE Moran

All-Tag Security Americas Inc.

Hangzhou Century Co.

Techno Électro Solutions

Ketec inc.

Sécurité Stanley

Sentec.

Le rapport sur le marché des systèmes EAS fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des systèmes EAS couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des systèmes EAS comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

