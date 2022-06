Le marché mondial des systèmes de gestion de documents devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial des systèmes de gestion de documents est de 5,31 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 8,94 milliards USD en 2027 , avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le système de gestion de documents est principalement utilisé pour gérer, stocker et suivre divers types de documents électroniques. Ces systèmes coordonnent la récupération, le traitement, l’impression, le stockage, l’acheminement et la distribution des documents électroniques. En outre, il aborde également la création et la modification de documents et aide en outre à centraliser les documents non organisés.

Dynamique du marché du système de gestion de documents:

Le marché des systèmes de gestion de documents (DMS) est en constante évolution, poussé par l’augmentation de l’efficacité du lieu de travail. L’amélioration des technologies et la mise en œuvre efficace du DMS devraient éliminer progressivement le concept traditionnel des dossiers papier. Les unités commerciales et fonctionnelles peuvent mettre en œuvre et intégrer des systèmes DMS. La gestion des documents fournit également des outils et des techniques complets de récupération de données. Le stockage structuré des données permet aux utilisateurs finaux de les utiliser pour obtenir des informations.

L’importance croissante accordée à la conservation des archives historiques des entreprises, associée à l’augmentation constante de l’adoption de solutions sans papier, a été le principal moteur de la croissance de l’industrie de la gestion de documents. En tant que catalyseurs clés du système de gestion de documents, les solutions informatiques basées sur le cloud ont émergé. Certaines entreprises ont des problèmes de sécurité supplémentaires, telles que les entreprises qui traitent des données médicales doivent se conformer aux exigences de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Ainsi, un système de gestion de documents acquiert la gestion de qui peut et peut afficher et utiliser des documents. EFileCabinet est un système de gestion de documents entièrement conforme aux normes HIPAA, FINRA et FINRA.

Le secteur de la santé implique des quantités importantes de données collectées manuellement par des systèmes informatiques internes contrastés et de nombreux documents, bases de données et formulaires. L’adoption de systèmes de gestion de documents permet à ces acteurs de créer des dossiers médicaux électroniques, minimisant le risque d’égarer la documentation nécessaire et augmentant la sécurité d’accès. Le secteur de la santé implique un large éventail d’applications, telles que la gestion des dossiers de santé électroniques, la découverte de médicaments, les réclamations d’assurance maladie, la planification des rendez-vous des patients, la stimulation des règlements de compte, la mise en œuvre de directives après la sortie et la gestion des flux de travail des soins de santé. Ces applications envahissent. De plus, les outils open source gagnent du terrain dans le secteur de la santé, encourageant de nombreux praticiens à adopter des technologies open source pour créer un système de gestion de documents dynamique.

De plus, le secteur de la santé est encore révolutionné par le big data et l’IA. Les acteurs intègrent également ces technologies dans la plateforme RPA, ce qui leur permet d’améliorer l’efficacité et la prise en charge des patients tout en réduisant les erreurs administratives coûteuses. Ces facteurs devraient jouer un rôle crucial dans le développement du marché des systèmes de gestion de documents au cours de la période de prévision.

Impact de COVID-19 sur le marché Système de gestion de documents :

Le rapport analyse et comprend un chapitre détaillé spécifique sur l’impact à court et à long terme de l’épidémie de COVID-19 sur chaque segment et région du «marché mondial du système de gestion des documents» et les mesures gouvernementales pertinentes avec les normes les plus récentes pour soutenir L’industrie. Il met également en évidence le paysage actuel du marché pendant l’évasion du COVID, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et d’autres facteurs importants. Ces facteurs vous aideront à identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de cette pandémie, ainsi que celles qui seront perdantes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché du système de gestion de documents en fonction du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisateur final.

Sur la base du déploiement, le marché des systèmes de gestion de documents est segmenté en –

DMS sur site

DMS basé sur le cloud

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché des systèmes de gestion de documents est segmenté en –

Petite taille

De taille moyenne

Grande taille

Basé sur l’utilisateur final, le marché des systèmes de gestion de documents est segmenté en –

Gouvernement

Soins de santé

Bancaire

Les autres

Marché du système de gestion de documents : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des systèmes de gestion de documents est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2020, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part et dominer le marché des systèmes de gestion de documents au cours de la période de prévision en raison de l’infrastructure avancée de la région et des premiers utilisateurs des dernières technologies. En outre, la forte sensibilisation de la région aux avantages des systèmes de gestion de documents et des solutions technologiques similaires devrait renforcer sa position sur le marché dans les années à venir.

Le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion de documents devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à une augmentation des développements de l’infrastructure informatique et des processus commerciaux, qui devraient principalement créer une demande de systèmes de gestion de documents dans cette région, des petites aux grandes entreprises.

Paysage concurrentiel –

Les principales sociétés d’un système de gestion de documents sur le marché mondial comprennent Dell EMC, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation et HP Inc.

Parmi les autres acteurs clés figurent Xerox Corporation, SpringCM, Agiloft, Synergis Technologies et Trace Applications.

En septembre 2019, l’Imperial College Healthcare NHS Trust a sélectionné IMMJ Systems Mediviewer, un système de gestion électronique de documents (EDMS), permettant aux hôpitaux de numériser, d’indexer et d’archiver les dossiers médicaux et d’accéder aux dossiers papier via l’interface utilisateur.

Le rapport sur le marché du système de gestion de documents analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché du système de gestion de documents couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du système de gestion de documents comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

