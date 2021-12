Le marché mondial des sutures résorbables et non résorbables Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche Le marché mondial des sutures résorbables et non résorbables propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport Le marché mondial des sutures résorbables et non résorbables . Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche Le marché mondial des sutures résorbables et non résorbables offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial des sutures résorbables et non résorbables devrait atteindre 4,6 milliards USD d’ici 2024, contre 3,3 milliards USD en 2016, avec un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision 2017 à 2024. Le nouveau rapport de marché contient des données pour les années historiques 2014 et 2015, l’année de base de calcul est 2016 et la période de prévision est de 2017 à 2024.

Segmentation globale du marché des sutures résorbables et non résorbables

Par type de produit (dispositifs de suture automatisés (jetables, réutilisables)

Sutures (résorbables (NaturalSynthetic (Vicryl, Monocryl, Polydioxanone, Polyglycolic)),

Non résorbable (Nylon, Prolène, Acier inoxydable))),

Par type de chirurgie (cardio-vasculaire, orthopédique, gynécologie, ophtalmologie, chirurgie générale, autres),

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, centres ambulatoires, cliniques, soins de santé communautaires, autres),

Par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Reste du monde)

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance de ce marché sont le besoin croissant de gérer la perte de sang chez les patients, le nombre croissant d’interventions chirurgicales, les progrès technologiques dans les produits de suture chirurgicale, l’augmentation de la population vieillissante et l’augmentation des maladies chroniques et l’adoption facile en raison de la FDA et de la CE marquage agrément du marché. D’autre part, l’absence de système de stérilisation approprié dans les établissements de santé et des politiques fiscales défavorables peuvent entraver la croissance du marché.

Analyse compétitive:

Le marché des sutures résorbables et non résorbablesLe rapport contient un profil détaillé des principaux acteurs du marché, ainsi que les développements récents (lancements de nouveaux produits, partenariats, accords, collaborations et coentreprises) et les stratégies adoptées par eux pour maintenir et renforcer leurs positions sur le marché. Par exemple, le 20 janvier 2017, Ethicon a annoncé l’acquisition de Megadyne Medical Products, Inc., une société privée de dispositifs médicaux qui développe, fabrique et commercialise des outils électrochirurgicaux utilisés dans les salles d’opération du monde entier. L’acquisition associe l’intelligence des dispositifs énergétiques avancés d’Ethicon au portefeuille innovant d’outils électrochirurgicaux de Megadyne, ce qui représente une avancée majeure dans l’objectif d’Ethicon de fournir la suite la plus complète de solutions énergétiques intelligentes qui améliorent la précision et l’efficacité dans la salle d’opération.

Avantages clés

• L’étude fournit une analyse approfondie de la taille du marché des sutures résorbables et non résorbables ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

• Il propose une analyse quantitative de 2017 à 2025, qui devrait permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités prédominantes du marché des sutures résorbables et non résorbables.

• Une analyse complète de toutes les régions géographiques est fournie pour déterminer les opportunités existantes.

• Les profils et stratégies de croissance des principaux acteurs sont analysés en profondeur pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché mondial Sutures résorbables et non résorbables.

Principaux concurrents du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont

Braun Melsungen AG,

Ethicon, Inc.,

Smith et neveu,

Demetech Corporation,

Conmed Corporation,

L. Gore & Associés,

Tepha Inc.,

Meta Biomed Co. Ltd.,

Zimmer Biomet,

CP Médical, Inc.,

Miltex (une société d’Integra LifeSciences Corporation),

Assut Médical Sarl,

DyNek Pty Ltd,

Footberg Ltd.,

Seating Co.,

Unimed Medical Industries, Ltd.,

Téléflex Incorporée,

Société scientifique de Boston,

Medtronic,

Société des spécialités chirurgicales,

Resorba Médical GmbH,

Medline Industries, Inc.,

AD Chirurgical,

Suture Express,

Santec Medicalprodukte GmbH,

Clinique,

Coréflon,

Aspen chirurgical,

Dispositifs médicaux Vigilenz Sdn Bhd,

Medipac SA, Sutures, Ltd. et Pierson Surgical Ltd

entre autres.

Segmentation du marché :

Le marché mondial résorbable et non résorbable est segmenté en fonction du type de produit, de la convivialité, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de la géographie.

Sur la base du type de produit, le marché résorbable et non résorbable est segmenté en dispositifs de suture automatisés et segments de suture. Le segment de marché des sutures résorbables devrait croître au TCAC le plus élevé. En 2017, le segment des sutures résorbables devrait dominer le marché avec 62,7% de part de marché. Le segment des dispositifs de suture automatisés est en outre sous-segmenté sur la base du type de produit en dispositifs de suture jetables et réutilisables. Le segment de marché des sutures est en outre segmenté en sutures résorbables et non résorbables. Le segment de marché des sutures résorbables est en outre segmenté en sutures résorbables naturelles et synthétiques. Le sous-segment du marché de la suture synthétique est classé sur la base du matériau en vicryl, monocryl, polydioxanone, acide polyglycolique et autres. Le marché des sutures non résorbables s’est segmenté en sous-segmenté sur la base du matériau en fils de nylon, de prolène et d’acier inoxydable. Le marché est également segmenté sur la base de l’application dans l’analyse de la composition corporelle, le diagnostic des fractures, la densitométrie osseuse et l’évaluation des risques de fracture.

En fonction des applications, le marché est segmenté en chirurgie cardiovasculaire, orthopédique, générale, chirurgie plastique, chirurgie vétérinaire, chirurgie dentaire et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des sutures résorbables et non résorbables est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires, cliniques, soins de santé communautaires et autres.

Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en 5 régions géographiques, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. Les régions géographiques sont ensuite segmentées en 24 grands pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le Japon, la Chine, Singapour, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud et bien d’autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché de l’esthétique médicale avec une part de marché de 42,1%, suivie de l’Europe et de l’APAC. Cependant, la région APAC devrait croître au TCAC le plus élevé de 6,1% au cours de la période de prévision 2017 à 2024.

