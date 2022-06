Le marché mondial des soins de santé à domicile fournit une analyse approfondie de l’industrie, avec les tendances actuelles et les prévisions futures 2022-2029

Ce document commercial suggère que le marché est un marché de niche très fragmenté avec la présence d’un nombre limité de fournisseurs. Les revenus moyens générés par les principales entreprises, segmentés sur la base de la région, sont utilisés pour arriver à la taille globale du marché. Le rapport sur le marché mondial met à disposition un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts, la marge brute et brute. En mettant en évidence le profilage stratégique des principaux acteurs de l’industrie, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et leurs stratégies, ce rapport sur le marché international aide les entreprises à améliorer leurs stratégies de vente de biens et de services.

Le marché des soins de santé à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 520 594,06 millions USD d’ici 2027 contre 273 118,18 millions USD en 2019. L’augmentation des procédures interventionnelles diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives et la prévalence croissante des maladies chroniques sont les facteurs de croissance du marché.

Les principaux acteurs mettent fortement l’accent sur l’innovation dans les technologies de production pour améliorer l’efficacité et la durée de conservation. Les meilleures opportunités de croissance à long terme pour ce secteur peuvent être saisies en garantissant des améliorations continues des processus et une flexibilité financière pour investir dans les stratégies optimales. Section de profil d’entreprise de joueurs tels queKoninklijke Philips NV, Air Liquide, Amedisys, Apple Home Healthcare, Arcadia, Davita Inc, Diaverum, Home Health Care, Inc, Home Healthcare Solutions Company, LLC, Kindred Healthcare, LLC, LHC Group, Inc., National HealthCare Corporation et PORTEA MEDICAL , OMRON Corporation, Air Liquide, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH et Sunrise Medical (US) LLC parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des soins de santé à domicile sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les soins à domicile sont une forte considération donnée à la maison. Les soins peuvent être prodigués par des experts des services médicaux agréés qui répondent aux besoins de traitement clinique ou par des tuteurs compétents qui apportent une aide quotidienne pour garantir que les exercices de la vie quotidienne (AVQ) sont respectés. La considération clinique à domicile est régulièrement et d’autant plus précisément désignée sous le nom de services à la personne à domicile ou considération formelle. Fréquemment, le terme assurance sociale à domicile est utilisé pour la reconnaître à partir de considérations non cliniques, de considérations de garde ou de soins d’obligation privée qui font allusion à l’aide et aux administrations fournies par des personnes qui ne sont pas des préposés, des spécialistes ou d’autres membres du personnel clinique autorisés. Pour les patients dans un état critique, l’examen à domicile peut inclure des soins palliatifs. Pour les patients en convalescence après une intervention médicale ou une maladie,

Les soins à domicile sont utiles pour obtenir le diagnostic et le traitement de la maladie chez les patients à domicile. Les soins de santé à domicile offrent une large gamme de services de soins de santé qui sont généralement plus pratiques, coûteux et fournis à domicile. Il comprend des professionnels de la santé qualifiés, y compris la physiothérapie, l’ergothérapie, les soins infirmiers qualifiés et l’orthophonie.

La prévalence croissante de maladies telles que le Covid 19 , les maladies cardiovasculaires, métaboliques, la maladie de Parkinson, les maladies infectieuses (VIH/SIDA) et autres ont entraîné la demande de soins à domicile. L’hospitalisation de longue durée n’est pas pratiquée dans les hôpitaux qui ont conduit à l’introduction des soins à domicile. Les soins à domicile offrent de meilleures installations de traitement avec des professionnels qualifiés pour les patients souffrant de maladies. Par exemple, selon le CDC, environ 6,7 % de la population américaine souffre de coronaropathie en 2017. Cela a entraîné la demande de soins de longue durée pour les patients à domicile.

Scénario de marché des soins de santé à domicile

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins de santé à domicile en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché, Koninklijke Philips NV, représente une part de marché estimée à environ 30 % à 35 % sur le marché des soins de santé à domicile. Le chiffre d’affaires de Koninklijke Philips NV a augmenté de près de 2 % entre 2018 et 2019. 810,10 millions 2019 par rapport à 2018.

En août 2016, Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) et Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis) ont conclu une collaboration stratégique. Grâce à cette collaboration, l’entreprise a contribué à prévenir la gestion des soins chroniques et à offrir un mode de vie sain.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Data Bridge Market Research et Koninklijke Philips NV et Omron Healthcare, Inc. ont estimé une forte croissance du marché des soins de santé à domicile en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant le Japon et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020. .

Le marché des soins à domicile devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles que Koninklijke Philips NV, OMRON Corporation et B. Braun MelsungenAG, qui sont les leaders du marché des soins à domicile. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des soins de santé à domicile.

Développement du marché de la santé à domicile

En juillet 2018, OMRON Healthcare Inc. a acquis 3A Health Care srl, un leader dans la production et le développement d’aspirateurs chirurgicaux et d’appareils d’aérosolthérapie spécialisés. Cela aidera l’entreprise à prévenir et à traiter les maladies des voies respiratoires.

Portée du marché de la santé à domicile

Le marché des soins de santé à domicile est segmenté sur la base de pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique en Amérique du Nord, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Russie, en Belgique, en Turquie, en Lituanie, en Pologne, en Hongrie, en Autriche et en Irlande. , Norvège et Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique au Moyen-Orient et en Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des soins de santé à domicile sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché des soins de santé à domicile est segmenté en appareils, services et logiciels. Sur la base de la maladie, le marché des soins à domicile est segmenté en maladie pulmonaire obstructive chronique, diabète, hypertension, tabagisme, asthme, dépression, cœur, démence / maladie d’Alzheimer (MA), obésité, maladie de Parkinson, maladie coronarienne, maladies infectieuses (VIH /SIDA), les maladies osseuses et articulaires, les maladies cardiovasculaires et métaboliques et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des soins de santé à domicile est segmenté en ventes au détail et appels d’offres directs.

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude sur les principaux fournisseurs et perturbateurs

Compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Analyse de la chaîne de valeur

Segmentation globale du marché des soins de santé à domicile :

Marché mondial des soins de santé à domicile par type (appareils, services, logiciels), maladie (maladies cardiaques, hypertension, maladies osseuses et articulaires, diabète, maladies pulmonaires obstructives chroniques, obésité, démence/maladie d’Alzheimer, maladies infectieuses (VIH/sida), maladie de Parkinson , tabagisme, asthme, dépression), canal de distribution (appels d’offres directs, ventes au détail), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Norvège, Irlande, Autriche, Lituanie, Pologne, Hongrie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste du Sud Amérique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Koweït, Arabie saoudite, reste du Moyen-Orient et Afrique), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027.

