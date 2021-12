Le marché mondial des soins aux patients à distance connaîtra une croissance majeure dans les années à venir

Ce rapport D’étude de marché pour les soins à distance fournit un résumé détaillé de l’étude pour le marché et son impact sur cette industrie. La principale méthodologie de recherche utilisée ici par L’équipe DBMR est la Triangulation des données, qui comprend L’exploration de données, L’Analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Ce rapport d’étude de marché complet est l’épine dorsale du succès commercial dans tous les secteurs. Même rapport de marché des soins aux patients à distance donne une connaissance approfondie de ce que les développements récents, les lancements de produits sont, tout en gardant la trace des acquisitions récentes, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle dans l’industrie du marché mondial.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des soins à distance

Le marché des patients à distance devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2020-2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra 1 414,57 millions de dollars D’ici 2027 et qu’il augmentera de 6,0% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante des médecins et des patients des avantages liés à l’utilisation des appareils de soins a eu un impact direct sur la croissance du marché.

L’apparition croissante de maladies chroniques dues à un mode de vie occupé et changeant, la croissance de la population gériatrique et la demande croissante de dispositifs de surveillance à domicile sont quelques-uns des facteurs qui vont accélérer la croissance du marché des soins à distance pour les patients au cours de la période de prévision 20202-2027. D’autre part, l’augmentation des activités de recherche pour le développement de produits nouveaux et avancés au cours de la période de prévision susmentionnée créera de nouvelles opportunités pour la croissance du marché des soins à distance.

Des entreprises leaders à la fois au niveau régional et mondial:

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché pour les soins à distance des patients

Paysage concurrentiel du marché des soins aux patients à distance offre des détails de concurrents. Détails inclus: aperçu de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel de marché, investissements en R & amp; D, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacités de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancement de Produit, largeur et largeur du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins à distance pour les patients.

Abbott, Aerotel Medical Systems LTD., AMD Global Telemedicine, Inc. sont les principaux acteurs traités dans le rapport sur le marché des soins aux patients distants. Baxter. Boston Scientific Corporation, Medtronic, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Honeywell International Inc, Masimo. Omron Healthcare, Inc., Proteus Digital Health, Inc. Nihon Kohden Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc. BIOTRONIK se & Co. KG, a & d Company, Limited, Docobo AG, Microlife Corporation, SCHILLER, SHL télémédecine, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données de part de marché sont disponibles séparément pour Global, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et proposent des analyses concurrentielles pour chaque concurrent séparément.

Les questions clés suivantes ont été abordées dans ce rapport de recherche:

** Quelles sont les forces motrices mondiales Xyz?

** Quels facteurs limitent la croissance du marché mondial Xyz?

** Quelle sera l’échelle du marché mondial des connecteurs médicaux à l’avenir?

** Qui sont les grands acteurs de L’industrie mondiale Xyz?

** Quelles sont les méthodes de vente les plus populaires dans le secteur mondial Xyz?

Marché mondial des soins à distance étendue et taille du marché

Le marché des soins à distance est segmenté par type d’appareil, application et utilisateur final. La croissance de ces segments les aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et à fournir aux utilisateurs une visibilité et une visibilité précieuses sur le marché afin de prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications principales du marché.

Sur la base du type d’appareil, le marché des soins à distance est divisé en moniteurs cardiaques, moniteurs respiratoires, moniteurs D’Hématologie, moniteurs multiparamètres et autres types d’appareils.

Sur la base de l’application, le marché des soins à distance est divisé en traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique et d’autres applications.

Le marché des soins à distance a également été divisé en établissements de soins à domicile, cliniques et hôpitaux en fonction de l’utilisateur final.

Marché mondial des soins à distance: Analyse régionale

Amérique du Nord [USA, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne ,Grande-Bretagne, France, Italie, reste de L’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, reste de la région Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [brésil, argentine, reste de L’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

