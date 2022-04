Le marché mondial des smartphones devrait atteindre 520,7 milliards de dollars américains d’ici 2030 | TCAC : 7,6 % : Astute Analytica

Selon l’étude réalisée par Astute Analytica, le marché mondial des smartphones devrait connaître une augmentation des revenus de 273.9 milliards de dollars US en 2021 à 520.7 milliards de dollars USd’ici 2030. Le marché enregistre une croissance à un TCAC de 7.6 % sur la période de prévision 2022-2030. En termes de volume, le marché enregistre un CAGR de 7.4% sur la période de projection. La popularité croissante des smartphones à écran tactile et des applications mobiles distribuées via les magasins d’applications, ainsi que les technologies de réseau, de processeur mobile et de stockage en évolution rapide, ont conduit à une convergence où les téléphones mobiles, les organisateurs et les lecteurs multimédias portables séparés ont été remplacés par un smartphone comme appareil unique. la plupart des gens transportaient. Le marché est principalement influencé par des facteurs tels que la pénétration croissante de l’IoT et les progrès technologiques rapides.

L’appareil Internet des objets (IoT) permet de recevoir et de transmettre des données via Internet à l’aide de capteurs, de logiciels et d’autres technologies. Les smartphones sont les appareils les plus populaires qui utilisent la connectivité des données IoT pour diverses fonctions telles que le suivi de la condition physique, le guidage basé sur le GPS, le Wi-Fi (fidélité sans fil) et la connectivité Bluetooth. De plus, les avancées technologiques rapides telles que les smartphones compatibles avec l’IA déclenchent la croissance du marché des smartphones. Des entreprises telles qu’Apple, Samsung et Huawei ont introduit des smartphones dotés de puissantes puces IA capables d’effectuer jusqu’à 5 000 milliards d’opérations par seconde et dont il a été prouvé qu’elles consomment beaucoup moins d’énergie. De plus, les fonctionnalités 5G des smartphones stimuleront davantage la croissance du marché en améliorant l’efficacité du réseau, des communications plus rapides et une gestion efficace des données. Cependant,

Analyse de segmentation :

Androids détient la part la plus élevée du marché mondial des smartphones en 2021

Basé sur le système d’exploitation, le marché des smartphones est segmenté en Android, Windows, iOS et autres. Parmi ceux-ci, Androids détient la part la plus élevée du marché mondial des smartphones en 2021 et devrait en outre maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance du segment Android est attribuée à une augmentation de la demande et de l’offre de téléphones mobiles Android à des prix raisonnables. Cependant, le segment iOS a le TCAC le plus élevé sur la période de projection, car il offre un meilleur support client avec son application et site Web de support dédiés, une meilleure sélection d’applications et une meilleure confidentialité et sécurité des données par rapport aux autres systèmes.

La taille de 4 Go à 8 Go de RAM domine le marché des smartphones en 2021

Par taille de RAM, le marché est classé en moins de 2 Go, 2 Go-4 Go, 4 Go-8 Go ​​et plus de 8 Go. Le segment 4 Go-8 Go ​​a la part la plus élevée sur le marché des smartphones, car une plus grande RAM offre de meilleures performances. En outre, ce segment est idéal pour les jeux, le multitâche, le vlogging et les travaux quotidiens connexes. Le segment supérieur à 8 Go de RAM a le taux de croissance annuel le plus élevé au cours de la période de prévision.

La 4G se taille la part du lion sur le marché des smartphones en 2021

En termes de génération, le marché des smartphones est segmenté en 3G, 4G et 5G. La 4G détient la part la plus élevée de 82% sur le marché mondial des smartphones en 2021, car le réseau de données 4G a révolutionné toute l’industrie et est devenu une partie intégrante de la vie de chacun.

Le segment des tailles d’écran supérieures à 5,0″ détient la part la plus élevée sur le marché des smartphones

Par taille d’écran, le marché est segmenté en moins de 4,0″, 0″-5,0″ et au-dessus de 5,0″. Parmi ceux-ci, le segment 5.0 « ci-dessus a la part de marché la plus élevée en 2021 et a également le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Avec des écrans plus grands, le chat vidéo et le temps de face s’améliorent, les utilisateurs peuvent télécharger une application permettant la fonctionnalité d’écran partagé, jouer à des jeux avec une meilleure résolution et clarté et peut regarder des vidéos et des photos avec une meilleure composition.

Le canal de distribution hors ligne domine le marché des smartphones en 2021

En termes de canal de distribution, le marché des smartphones est divisé en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne est en tête du marché des smartphones en 2021. Les principaux facteurs tels que la disponibilité des offres, le support après-vente et des services plus personnalisés font que le canal hors ligne détient la part de marché la plus élevée. Le segment en ligne a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la littératie numérique et de la croissance du commerce électronique à travers le monde.

Samsung détient la part la plus élevée du marché mondial des smartphones en 2021

Basé sur la marque, le marché est segmenté en Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, VIVO et autres. Parmi ceux-ci, Samsung détient la part la plus élevée de 31% en 2021, tandis que VIVO détient le TCAC le plus élevé de la période de projection en raison d’offres majeures dans le segment à bas prix du smartphone avec des avancées technologiques rapides et de nouvelles fonctionnalités.

L’ Asie-Pacifique domine le marché mondial des smartphones

L’ Asie-Pacifique domine le marché mondial des smartphones en 2021 et on estime en outre qu’elle continuera de dominer au cours de la période de prévision. De plus, la région APAC enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. La croissance du marché des smartphones APAC est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la population, la numérisation croissante, l’amélioration des infrastructures de télécommunications et l’augmentation des revenus disponibles dans des pays comme l’ Inde et la Chine .

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 273,9 milliards de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 520,7 milliards de dollars américains Croissance prévue du TCAC 7,6 % de 2022 à 2030 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Micromax Informatics Ltd., Panasonic Corp., HTC Corporation, Nokia entre autres Segments couverts Par système d’exploitation, par taille de RAM, par génération, par taille d’écran, par gamme de prix, par distribution, par marque, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Paysage concurrentiel

Huawei technologies Company est une société basée en Chine et est active dans les télécommunications. Il s’agit d’un fournisseur d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) et d’appareils intelligents, avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés : les réseaux de télécommunications, l’informatique, les appareils intelligents et les services cloud.

Vivo Communication Technology Co. Ltd., est une société technologique chinoise basée à Dongguan , Guangdong , qui conçoit et développe des smartphones, des accessoires pour smartphones, des logiciels et des services en ligne. La société développe des logiciels pour ses téléphones, distribués via son V-Appstore.

Apple Inc. est une société technologique multinationale basée aux États-Unis qui fabrique des produits électroniques grand public, des logiciels et fournit des services en ligne. En termes d’unités vendues, Apple est le quatrième producteur mondial de smartphones grand public.

Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, faisant affaire sous le nom d’OPPO. Il s’agit d’une société chinoise d’électronique grand public et de communications mobiles dont le siège est à Dongguan , Guangdong . Ses principales gammes de produits comprennent les smartphones, les appareils intelligents, les appareils audio, les banques d’alimentation et d’autres produits électroniques.

Xiaomi Corporation, enregistrée en Asie sous le nom de Xiaomi Inc., est un concepteur et fabricant chinois d’électronique grand public et de logiciels connexes, d’appareils électroménagers et d’articles ménagers. C’est un fabricant de smartphones, qui exécutent tous le système d’exploitation MIUI, un fork d’Android. En 2020, la société a vendu 146,3 millions de smartphones et, en août 2021 , son système d’exploitation MIUI comptait plus de 450 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial des smartphones :

Par segment de système d’exploitation du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: Android les fenêtres iOS Système d’exploitation Palm Autre (Sailfish, Tizen et Blackberry OS)

Par taille de RAM , le segment du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: En dessous de 2 Go 2 Go-4 Go 4 Go-8 Go Plus de 8 Go

Le segment par génération du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: 3G 4G 5G

Par taille d’écran , le segment du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: En dessous de 4.0″ 0″–5.0″ Au-dessus de 5.0″

Par gamme de prix, le segment du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: < 100 USD 101 $ US – 200 $ US 201 USD – 500 USD > 501 USD

Le segment Par canal de distribution du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: En ligne Site Web de la marque Places de marché électroniques Hors ligne Magasin multimarque Magasin de marque

Le segment par marque du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: Pomme Samsung Xiaomi Oppo Huawei VIVE Autres

Le segment par région du marché mondial des smartphones est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Amérique du Sud Argentine Brésil



