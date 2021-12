Le Marché Mondial des Services d’Impôt Foncier connaît une croissance dynamique avec des acteurs clés de premier plan tels que Advantax, LLC, Altus Group Limited, Argil Property Tax Services, Bryden Johnson, CBIZ, Inc., Cherry Bekaert LLP, Colliers International Group

Le marché mondial des services d’impôt foncier est largement affecté par plusieurs facteurs, notamment la sensibilisation accrue aux services d’impôt foncier dans les secteurs commercial et résidentiel. Ainsi, l’adoption croissante des services d’impôt foncier dans différents secteurs propulse le marché mondial des services d’impôt foncier.

La demande croissante de services d’impôt foncier externalisés dans les pays en développement d’Asie-Pacifique et d’Europe devrait générer de nouvelles opportunités de revenus pour les fournisseurs de services. La plupart des fournisseurs de services d’impôt foncier collaborent avec des cabinets de conseil et des cabinets de conseil fiscaux locaux pour explorer de nouvelles opportunités de marché dans des zones inexploitées.

Les fournisseurs de services investissent également dans les pays asiatiques pour accroître leur clientèle commerciale avec l’adoption croissante du module d’affaires externalisées dans les industries asiatiques. Les fournisseurs de services maintiennent la norme mondiale de service qui aide les entreprises à maintenir leurs bases de données financières et leurs opportunités d’économies d’impôt avec une équipe d’experts financiers.

Cette étude analyse spécialement l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les Services de Taxe Foncière, couvrant l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’évaluation de l’impact sur le taux de croissance de la taille du marché des Services de Taxe Foncière dans plusieurs scénarios, et les mesures à prendre par les sociétés de Services de Taxe Foncière en réponse à l’épidémie de COVID-19.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Acteurs Clés

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des services d’impôt foncier comprennent Advantax, LLC, Altus Group Limited, Argil Property Tax Services, Bryden Johnson, CBIZ, Inc., Cherry Bekaert LLP, Colliers International Group Inc., CORELOGIC Inc., Cushman & Wakefield, Inc., Deloitte Touche Tohmatsu Limited, DuCharme, McMillen & Associates, Inc., Duff & Phelps, LLC, Gestion fiscale Mondiale, Inc., Hilco Global, Me, Group Holdings Limited, Moss Adams LLP, PropertyTaxAdvisers.co.uk , RSM International, Ryan, LLC et UK Property Accountants Ltd.

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Segmentation du Marché Mondial des Services d’Impôt Foncier

Par Type De Service

* Services de Conseil en Fiscalité Foncière

* Conformité aux taxes foncières et Services de Co-Sourcing

* Services d’Exonération et de réduction de l’Impôt Foncier

* Services de Vérification Diligente de l’Impôt Foncier

* Services de Soutien aux Litiges

* Autres

Par Application

* Biens personnels

* Biens immobiliers

Analyse Régionale:

* Asie-Pacifique

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique du Sud

* Moyen-Orient et Afrique

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché des services de taxes foncières en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de services d’impôt foncier, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser les Services d’impôt foncier en fonction des tendances de croissance individuelles, des perspectives d’avenir et de leur contribution au marché total.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation des sous-marchés des services de taxe foncière, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

Principaux Développements

* Le 12 avril 2021, CoreLogic, Inc. annonce d’un partenariat technologique avec Ageas SA/NV, une compagnie d’assurance basée au Royaume-Uni. Ce partenariat technologique permettrait à Ageas SA/NV d’améliorer les solutions de gestion des sinistres pour ses utilisateurs. CoreLogic, Inc. se concentre sur l’expansion de sa présence géographique à travers l’Europe et l’augmentation de sa clientèle commerciale.

* En mars 2021, Ryan, LLC a annoncé l’acquisition de PTX Tech, LLC, basée à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, une société de développement de données et de logiciels de fiscalité foncière de premier plan. Cette acquisition aide Ryan, LLC à améliorer sa solution logicielle d’impôt foncier afin d’améliorer l’expérience de service de ses clients. Le logiciel permet de gérer les données critiques sur les impôts fonciers à partir de milliers de ressources.

• En décembre 2020, Duff & Phelps, LLC a annoncé l’acquisition du groupe Blackrock Expert Services basé à Londres. Cette acquisition aidera Duff & Phelps, LLC à améliorer son offre de litiges dans toutes les régions, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de la construction complexe.

