Le marché mondial des services de SMS en masse devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial des services de SMS en masse devrait enregistrer un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision, 2021-2027. Le Bulk SMSing est la diffusion de nombreux messages sous forme de SMS destinés à être livrés sur des terminaux de téléphonie mobile. Il est généralement utilisé par les sociétés de médias, les entreprises, les banques et les marques grand public à diverses fins telles que le marketing mobile, le divertissement et les entreprises. La messagerie groupée est généralement utilisée pour les rappels, les alertes, le marketing, le remarketing, la communication et le partage d’informations entre les clients et le personnel. L’utilisation croissante des services de SMS en masse par les petites et moyennes entreprises devrait favoriser la croissance du marché. Avec l’adoption croissante par plusieurs entreprises du logiciel de SMS en masse basé sur SaaS, le marché devrait prospérer à un rythme soutenu au cours de la période de prévision.

Facteurs clés influençant l’industrie des services de SMS en masse au cours de la période de prévision

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est l’adoption constante par plusieurs industries d’utilisation finale telles que les compagnies aériennes, la banque, les médias, l’immobilier, les médias, les voyages et le tourisme, la logistique et la messagerie, l’éducation, le commerce électronique, l’automobile et autres. L’augmentation de l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour les services SMS en masse devrait jouer un rôle important dans la stimulation de la croissance du marché. La communication avec les clients devient plus intelligente avec la mise en œuvre de la technologie d’IA, et les chatbots d’IA peuvent s’engager directement avec les clients, servant ainsi plusieurs clients simultanément. De plus, les chatbots peuvent envoyer des messages personnalisés à plusieurs clients simultanément, ce qui augmente encore l’engagement des clients. L’IA sera donc également un facteur déterminant associé à la croissance du marché mondial des services de SMS en masse.

L’adoption croissante des logiciels de marketing par e-mail, l’avènement des services d’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et l’importance croissante des canaux de médias sociaux en tant qu’outils de communication de la nouvelle ère pour le marketing devraient toutefois restreindre l’adoption des logiciels de marketing par SMS en masse au cours de l’examen. période, entravant ainsi la croissance du marché. De plus, les préoccupations concernant la sécurité des données dans le déploiement basé sur le cloud sont un autre facteur majeur qui entrave l’expansion du marché. Le cloud stocke des informations client massives et sensibles, ce qui peut coûter très cher à une organisation en cas de violation ou de piratage.

Impact du COVID-19 sur le marché des services de SMS en masse

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté un grand nombre d’industries dans le monde. Cependant, des segments tels que les services de SMS en masse ont en fait découvert de nouvelles opportunités en utilisant des entreprises de soutien pendant la période de pandémie jusqu’à ce qu’elles reviennent sur les rails. Le service client, la communication avec les employés et le divertissement restent les principaux objectifs de l’adoption croissante des services de SMS en masse par les organisations depuis 2020, visant une continuité des activités soutenue même pendant la pandémie et une reprise plus rapide après la pandémie. Les services de SMS en masse continueront de gagner en popularité en tant que moyen de communication client rentable et rapide, même après la fin de la pandémie.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des services de SMS en masse basée sur les services, le type de SMS et l’utilisateur final.

Sur la base du service, le marché des services de SMS en masse a été segmenté en –

Logiciel

Prestations de service

Sur la base du type de SMS, le marché des services de SMS en masse a été segmenté en –

SMS transactionnel

Personnaliser les SMS

SMS promotionnels

SMS d’alerte

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services de SMS en masse a été segmenté en –

Détail

Agrégateur de cabine

Publicité et gestion d’événements

Hôtel et centres de villégiature

Médias et divertissement

BFSI

Les autres

Marché des services de SMS en masse : perspectives régionales

Le marché mondial des services de SMS en masse est segmenté par région en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord devait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial des services de SMS en masse en raison de l’adoption la plus élevée des services de marketing par SMS. Le gouvernement se concentre également sur l’amélioration des lois sur les services de SMS en masse dans la région, ce qui soutiendrait la croissance du marché ici. De plus, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du TCAC au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des services de SMS en masse comprennent –

Le marché mondial des services de SMS en masse est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Certains des fournisseurs de services de SMS en masse opérant sur le marché mondial comprennent–

Agilecrm.com

Celerity Systems Ltd.

directSMS

Bitrix, Inc.

Cliquez sur Envoyer

Dove Soft Pvt. Ltd.

King Digital Pvt. Ltd.

Marketing de texte

Arc-en-ciel

TextMagic, Ltd.

EnvoyerPulse

MessageBird

Exotel Techcom Pvt. Ltd.

IMImobile

BulkSMS.com.

Le rapport sur le marché des services de SMS en masse analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de chaque acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des services de SMS en masse couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des services de SMS en masse comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des services de SMS en masse : public cible