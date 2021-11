Le marché mondial des services de données de drones prend de l’ampleur ; Autonomiser l’innovation future dans l’industrie

Ce rapport marketing est utilisé pour analyser et évaluer les performances d’une entreprise au sein d’un marché. Il étudie l’efficacité d’une force de vente et aide à identifier les territoires de vente. Grâce à ces informations sur le marché, les entreprises peuvent connaître les domaines où les ventes sont insuffisantes. Il examine des méthodes alternatives pour la distribution des marchandises. Lorsque la tâche la plus difficile pour tout directeur de production est de maintenir des niveaux d’inventaire optimaux, la recherche marketing aide à la prévision des ventes en utilisant la méthode des parts de marché, la méthode d’estimation de la force de vente et la méthode du jury. Cela peut également être utile pour fixer les quotas de vente et les plans de marketing.

Ce rapport d’étude de marché mondial est utilisé pour étudier et découvrir la position existante de la marque et connaître la valeur de rappel des marques. Avec ce rapport, les possibilités d’extension de marque ou les perspectives de changement de noms de marque existants peuvent être explorées. Le rapport de marché aide à développer des techniques pour vulgariser et fidéliser la marque. Grâce à l’étude de marché, les nouveaux produits peuvent être testés sur un ou deux marchés à petite échelle. En utilisant les données du marché, la réaction des consommateurs au nouveau produit peut être découverte et, par conséquent, un mix marketing approprié peut être développé. Les informations contenues dans ce rapport révèlent les problèmes des clients concernant les nouveaux produits qui contrôlent le risque lié à l’introduction d’un nouveau produit.

Selon les dernières recherches, la demande mondiale pour le marché des services de données de drones devrait passer de sa valeur initiale estimée de 4706,72 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 148741,7 millions USD d’ici 2026 , enregistrant un TCAC de 53,98 % au cours de la période de prévision. . La demande croissante de drones commerciaux est le facteur majeur de la croissance de ce marché.

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des services de données de drones sont

3D Robotics, Inc., Airware., DroneDeploy, Parrot Drones SAS, PrecisionHawk, Inc., 4DMapper, Sentera, Inc., Pix4D SA, Skycatch, Inc., GeoCue Group, Sky Futures, CYBERHAWK INNOVATIONS LIMITED, Ninox Robotics Pty Ltd, Aerialair Aerospace, MAG Canada.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’utilisation croissante des technologies d’IA et d’apprentissage automatique stimule la croissance de ce marché

L’adoption croissante des drones commerciaux est un autre facteur qui stimule le marché

Dynamique du marché :

Ensemble d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces de PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et la vue d’ensemble de l’industrie

Si vous êtes impliqué dans l’industrie des services de données de drones ou avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira des perspectives complètes. Il est essentiel que vous gardiez à jour votre connaissance du marché segmentée par type (cartographie et arpentage, photogrammétrie, modélisation 3D et modèle d’élévation numérique, autres), plate-forme (basée sur le cloud, logiciel d’opérateur), utilisation finale (immobilier et construction, Agriculture, Mines, Autres), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des services de données de drones

Comparaison de la taille des services de données de drones (volume des ventes) par type

Comparaison de la taille (consommation) et de la part de marché des services de données de drones par application

Comparaison de la taille (valeur) des services de données de drones par région

Ventes, revenus et taux de croissance des services de données de drones

Situation et tendances concurrentielles des services de données de drones

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des segments d’activité clés

Acteurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants de Drone Data Services

Analyse globale des coûts de fabrication des services de données de drones

La plus récente cartographie des tendances innovantes et des modèles de chaîne d’approvisionnement

