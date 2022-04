Le marché mondial des semi-conducteurs de puissance SiC connaîtra une excellente croissance des revenus en raison de l’augmentation rapide de la demande

Ce rapport de marché se compose d’informations explicites et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs inclinations et leurs goûts variables pour un produit particulier. Les informations et données citées dans ce rapport sont collectées à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Avec cette étude de marché, il devient plus facile d’établir et d’optimiser chaque étape du cycle de vie d’un processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Ce rapport de marché prend en compte la compréhension de vos objectifs commerciaux et de vos exigences pour combler l’écart en vous proposant les solutions les plus appropriées et les plus adaptées.

Le marché des semi-conducteurs de puissance SiC devrait connaître une croissance du marché dans les prévisions d’ici 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 19,3% prévu d’ici 2027 et devrait atteindre 2 365,92 millions USD d’ici 2027. Utilisation croissante des capteurs d’image dans les smartphones est un facteur moteur de la croissance du marché.

Le rapport sur le marché des semi-conducteurs de puissance SiC promet de répondre à certaines des questions clés ci-dessous :

Quel est le potentiel de croissance du marché des semi-conducteurs de puissance SiC et où se situent les meilleures opportunités ?

Quelles sont les meilleures régions à considérer pour les investissements futurs et quels sont les principaux moteurs de ces régions ?

Quels acteurs finaux promettent les plus grandes opportunités et quels produits font vraiment flotter le bateau pour ces acteurs finaux ?

Quels sont les canaux de distribution les plus prometteurs pour la croissance au cours de la période de prévision du marché des semi-conducteurs de puissance SiC

Principaux intervenants

> Fournisseurs de matières premières

> Distributeurs/négociants/grossistes/fournisseurs

> Organismes de réglementation, y compris les agences gouvernementales et les ONG

> Institutions commerciales de recherche et développement (R&D)

> Importateurs et exportateurs

> Organisations gouvernementales, organismes de recherche et cabinets de conseil

> Associations professionnelles et organismes industriels

> Industries d’utilisation finale

Les acteurs clés observent dans ces rapports

Cree, Inc., Infineon Technologies AG, Microsemi, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation, Texas Instruments Incorporated, NXP Semiconductors, Semiconductor Components Industries, LLC, STMicroelectronics, Renesas Electronics Corporation, Fuji Electric Co., Ltd., ROHM CO., LTD ., GE, Global Power Technologies Group, Littelfuse, Inc., UnitedSiC, SEMIKRON, Hitachi Power Semiconductor Device, GeneSiC Semiconductor Inc., Xiamen Powerway Advanced Material Co., Ltd.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance SiC.

Segmentation clé du marché

Sur la base du type, le marché est segmenté en MOSFETS, modules hybrides, diodes à barrière Schottky (SBDS), puce nue sic, diode pin, FET à jonction (JFET), transistor à jonction bipolaire (BJT) et autres. Le segment des MOSFET domine à l’échelle mondiale, en raison de son rendement élevé et de sa fréquence de commutation, offre des opérations à haute température et a une petite taille de matrice Sur la base de la plage de tension, le marché est segmenté en moins de 300 V, 301-900 V, 901-1700 V, 1701 V et plus . Le segment 901-1700V domine à l’échelle mondiale en raison de la haute disponibilité des dispositifs 1200V pour la réduction de la résistance à l’état passant et de l’adéquation à une large gamme d’applications industrielles. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en alimentations électriques, véhicules électriques (EV), infrastructure de recharge EV, entraînements de moteurs industriels, onduleurs, appareils RF et autres. Les alimentations électriques dominent à l’échelle mondiale, grâce à des offres hautes performances dans une large gamme d’applications telles que les onduleurs et les onduleurs. Sur la base de la taille des plaquettes, le marché est segmenté en 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et plus. 6 pouces et plus dominent à l’échelle mondiale, car des tranches de plus grande taille peuvent être utilisées pour produire un plus grand nombre de dispositifs à semi-conducteurs à partir d’une seule tranche à des fins de fabrication. Sur la base du type de tranche, le marché est segmenté en tranches de SiC vierges et en tranches épitaxiales de SiC. La plaquette épitaxiale SiC domine à l’échelle mondiale, en raison d’une fréquence de commutation plus rapide, d’une efficacité énergétique élevée et de performances améliorées. Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en industriel, commercial, automobile, électronique grand public, services publics et énergie, aérospatiale et défense, médical, informatique et télécommunications, autres. L’industrie domine à l’échelle mondiale,

Régions et pays clés étudiés dans ce rapport :

Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Par exemple,

En mars 2019, Littelfuse, Inc., a annoncé l’extension de ses diodes schottky SiC en 650V. Le nouveau produit offrira un courant inverse négligeable et offrira une large gamme de capacités de performance pour alimenter les appareils. Cela a augmenté le portefeuille de produits de l’entreprise.

En mars 2019, ON Semiconductor a annoncé le lancement de deux nouveaux produits dans la gamme de dispositifs SiC MOSFET. Le produit offre une conception haute fréquence, une densité de puissance et une taille plus petite. L’entreprise a augmenté le portefeuille de produits et la clientèle grâce à cela.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également aux organisations d’améliorer leur offre de semi-conducteurs de puissance SiC grâce à une gamme de tailles étendue.

