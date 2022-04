Le marché mondial des roulements devrait atteindre 1 20 054,1 millions de dollars américains d’ici 2027 | TCAC : 6,7 % : Astute Analytica

L’étude menée par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des roulements, passant de 80 523.6 millions de dollars américains en 2021 à 1 20 054.1 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché enregistre un CAGR de 6.7% au cours de la période de prévision 2022-2027.

Aperçu du marché

Les roulements sont des composants hautement conçus et fabriqués avec précision qui permettent à une machine de se déplacer à des vitesses extrêmement élevées et de supporter des charges remarquables avec facilité et efficacité. C’est une pièce d’une machine qui permet à une pièce de tourner au contact d’une autre pièce avec le moins de frottement possible. Les roulements sont utilisés dans tous les types d’équipements ou de machines, allant des pièces automobiles, du matériel agricole et des appareils électroménagers aux équipements de défense et aérospatiaux.

Dynamique du marché

Conducteurs:

L’impulsion croissante du marché est attribuée à des facteurs tels que l’utilisation croissante des roulements dans les moteurs, la demande d’électrification automobile, les initiatives gouvernementales visant à stimuler le secteur manufacturier et la demande croissante de roulements dans les voitures économes en énergie. Les roulements sont utilisés dans l’automobile pour assurer le bon fonctionnement des voitures, des véhicules électriques (VE) et d’autres types de véhicules tels que les véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds tels que les camions. Par conséquent, la demande de roulement augmente avec l’augmentation de la production d’automobiles. En moyenne, une automobile de tourisme compte 35 roulements, qui varient considérablement selon le modèle du véhicule et la technologie largement utilisée. De plus, une augmentation de l’utilisation des roulements dans les chemins de fer, les véhicules électriques et les laminoirs accélère la demande du marché. Plusieurs caractéristiques associées au confort, à la sécurité et à l’efficacité énergétique d’un véhicule reposent sur des roulements automobiles qui respectent les critères stricts de performance, de fonction et de conception de l’application. De plus, les gouvernements de différents pays poussent la croissance du secteur manufacturier dans leur pays. Par exemple, les initiatives du gouvernement indien telles que « Make inIndia ‘ et ‘Aatmanirbhar Bharat’, visant à relancer le secteur manufacturier, augmentent à leur tour la demande de roulements. De même, le « Made in China » du gouvernement chinois relance le secteur manufacturier en Chine .

Contraintes:

La contrefaçon se développe rapidement dans le monde. Le roulement est l’un des articles de contrefaçon les plus populaires. Des entreprises telles que SKF et NSK font partie des entreprises les plus exposées à cette menace. Ces faux roulements sont dangereux en raison des éventuels défauts de conception qui peuvent survenir, entraînant des dommages à la machine et des blessures. Lorsque les contrefacteurs vendent un produit qui ressemble à l’original mais à un prix inférieur, la marque authentique perdra des ventes. Par conséquent, les produits contrefaits posent un grand défi au marché des roulements.

Opportunités:

On estime que la demande croissante de roulements dans les éoliennes et les préoccupations croissantes concernant les véhicules verts offrent une opportunité lucrative pour la croissance du marché.

Impact de la COVID-19

L’industrie automobile mondiale s’est affaiblie au premier trimestre 2020. La pandémie a gravement affecté la production et les ventes automobiles. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont également eu un impact négatif sur le marché des roulements. Cependant, de nombreux pays à travers le monde se sont considérablement développés à partir du troisième trimestre de 2020. Compte tenu de ce facteur, une croissance substantielle est attendue sur le marché mondial des roulements après la pandémie.

Analyse régionale du marché mondial des roulements :

Les États-Unis sont la région la plus actionnaire du marché porteur d’Amérique du Nord en 2021 et on estime en outre qu’ils continueront de dominer au cours de la période de prévision. Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le segment industriel détient la part la plus élevée du marché des roulements en Amérique du Nord . Dans le segment industriel, les machines-outils détiennent la part la plus élevée du marché en 2021.

L’ Europe est la deuxième région actionnaire du marché mondial des roulements en 2021. La croissance des ventes et de la production de véhicules électriques et hybrides, ainsi que la croissance et le développement des industries automobile et automobile, propulsent la croissance du marché en Europe . L’ Allemagne est le premier pays actionnaire du marché européen des roulements . Selon le type de produit, les roulements à billes ont la part de marché la plus élevée en 2021.

L’ Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des roulements en 2021 et enregistre également le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La Chine est l’un des principaux marchés de l’APAC, et la vente dans le pays devrait exploser au cours des prochaines années, stimulée par l’expansion rapide de la production de machines et de véhicules à moteur. En termes de matériau, le segment des alliages spéciaux détient la part la plus élevée sur le marché des roulements APAC en 2021

Le Brésil est le pays actionnaire le plus important du marché porteur d’Amérique du Sud en 2021, tandis que l’Argentine enregistre le TCAC le plus élevé sur la période de projection. Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le segment industriel détient la part la plus élevée sur le marché des roulements d’ Amérique du Sud en 2021. Dans le segment industriel, les machines-outils occupent la part de marché la plus élevée en 2021, suivies de l’industrie aérospatiale.

L’Afrique du Sud domine le marché des roulements au Moyen-Orient et en Afrique en 2021 et devrait en outre maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En termes de type de produit, les roulements à rouleaux ont la part la plus élevée sur le marché des roulements MEA. De plus, sur la base du matériau, l’alliage spécial détient la part de marché la plus élevée en 2021, tandis que le segment de la céramique devrait avoir le taux de croissance annuel le plus élevé sur la période de projection.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 80 523,6 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2027 1 20 054,1 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 6,7 % de 2022 à 2027 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2027 Principaux acteurs du marché SKF, Schaeffle AG, The Timken Company, NSK Ltd., IKO International, ISB Industries, NTN Corporation et JTEKT Corporation, entre autres. Segments couverts Par produit, par taille, par matériau, par industrie, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial des roulements sont SKF, Schaeffle AG, The Timken Company, NSK Ltd., IKO International, ISB Industries, NTN Corporation et JTEKT Corporation, entre autres. Grâce à des recherches approfondies, on constate que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles telles que la fusion et l’acquisition afin d’avoir une emprise sur le marché japonais stabilisé. De plus, les grandes entreprises étendent leurs frontières géographiques en acquérant de petites marques et des entreprises nationales.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial des roulements :

Le segment par produit du marché mondial des roulements est sous-segmenté en: Roulements à bille Roulements à billes à gorge profonde Roulements à billes à alignement automatique Roulements à billes à contact oblique Roulements à billes de butée Roulements à rouleaux Roulements à rouleaux coniques Roulements à rouleaux sphériques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à aiguilles Roulements montés Roulements linéaires Roulements à glissière Bijou Roulements Roulements sans frottement Autres

Le segment par taille du marché mondial des roulements est sous-segmenté en: 30 à 40 millimètres 41 à 50 millimètres 51 à 60mm 61 à 70 mm 70 mm et plus

Le segment par matériau du marché mondial des roulements est sous-segmenté en: Alliages d’acier de spécialité Plastique Céramique

Par segment industriel du marché mondial des roulements est sous-segmenté en: Automobile FEO Marché secondaire Industriel Agriculture Chemin de fer Exploitation minière Aérospatial Des machines-outils Exportations Autres

Par segment industriel du marché mondial des roulements est sous-segmenté en: FEO Marché secondaire

Le segment par région du marché mondial des roulements est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Espagne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud Moyen-Orient et Afrique Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



