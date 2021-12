Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection devrait atteindre 1 480,12 millions de dollars d’ici 2025, à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025.

Acteurs majeurs: Marché mondial des réactifs et équipements de transfection

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Thermo Fisher Scientific Inc., QIAGEN, Promega Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., MAXCYTE, INC., LONZA, Polyplus-transfection SA, Mirus Bio LLC, Sigma-Aldrich, Inc. ., Sigma-Aldrich, Inc., Genlantis, Inc., entre autres.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance de ce marché sont les avancées technologiques dans la technologie de transfection, la prévalence croissante des cas chroniques, l’augmentation de la demande de gènes chimériques, les alliances croissantes entre les principaux instituts de recherche pour déclencher la découverte de médicaments, l’augmentation des dépenses de R&D et des activités de recherche par les entreprises de biotechnologie et les activités de recherche croissantes en science cellulaire.

Certains des développements réalisés par des acteurs clés sont mentionnés ci-dessous :

En février 2018, Lonza (Suisse) a démarré ses nouveaux centres de recherche et développement en Amérique du Sud à Salto, au Brésil, pour y initier des recherches en biosciences. Ce centre de recherche disposera d’un centre d’excellence pour partager des technologies, des ingrédients, des systèmes de diagnostic et des connaissances.

En octobre 2017, Lonza (Suisse) a ouvert un nouveau centre de recherche et développement en Israël. L’objectif principal de ce centre de recherche est d’accélérer la recherche dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

Bio-Rad Laboratories, Inc (États-Unis) a signalé que la transfection réussie de l’ARNsi dans le lymphome à cellules B à l’aide du système d’électroporation Gene Pulser MXcell.

L’expansion des centres de recherche et développement de la société dans d’autres pays pour promouvoir les activités de recherche et développement dans le domaine de la science cellulaire ou spécifiques à la transfection prouve que le marché des réactifs et équipements de transfection est en croissance. À l’avenir, le taux de croissance du marché pourrait s’améliorer en raison de la recherche de plus en plus progressive sur le marché des réactifs et des équipements de transfection.

Principaux moteurs : marché mondial des réactifs et des équipements de transfection

Segmentation du marché : marché mondial des réactifs et équipements de transfection

Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection est segmenté en fonction des produits en deux segments ; réactifs et équipements. En 2018, le segment des réactifs devrait régner avec 79,1% d’actions augmentant à un TCAC spécifié. Cependant, les équipements connaissent une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2018 à 2025.

Le marché mondial des réactifs et des équipements de transfection est segmenté en trois segments en fonction des catégories de méthodes ; méthodes biochimiques, méthode physique et virale. En 2018, le segment physique est évalué pour régner avec les parts les plus élevées et augmenter au TCAC le plus élevé. Le segment physique domine le marché car c’était le choix initial pour la transfection et très efficace. La méthode physique est en outre sous-segmentée en électroporation, nucléofection et autres. L’autre méthode physique est en outre divisée en genegun, magnétofection, sonoporation et optoinjection. La méthode biochimique est segmentée en lipofection, phosphate de calcium, déae-dextrane et dendrimères. La méthode virale est divisée en 4 sous-segments comprenant les adénovirus, les rétrovirus, les virus associés aux adénos et autres.

En fonction des applications, le marché mondial des réactifs et équipements de transfection est segmenté en recherche biomédicale, production de protéines et administration thérapeutique. En 2018, le segment de la production de protéines devrait régner avec les parts de marché les plus élevées, augmentant au TCAC le plus élevé. La production de protéines domine le marché car les protéines sont une exigence essentielle pour l’alimentation, les soins de santé et les cosmétiques. La production de protéines est donc l’application principale de la procédure de transfection. L’application biomédicale est en outre sous-segmentée en études d’expression génique, recherche sur le cancer et modèles transgéniques.

Le marché mondial des réactifs et équipements de transfection est segmenté en fonction de l’utilisateur final en deux segments notables ; universitaires et instituts de recherche et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. En 2018, le segment des universitaires et des instituts de recherche devrait régner avec les parts de marché les plus élevées et augmenter au TCAC le plus élevé. Les universitaires et les instituts de recherche dominent le marché alors que de plus en plus de recherches poursuivent des organisations de recherche. Et les organismes de recherche ont ensuite accordé des licences à des industries pour le développement ultérieur de produits

Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en 5 régions géographiques, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique.

Points clés: Marché mondial des réactifs et équipements de transfection

Thermo Fisher Scientific Inc. devrait dominer le marché mondial des réactifs et équipements de transfection Sigma-Aldrich, Inc (distributeur de F. Hoffman La. Roche), suivi de Promega Corporation., QIAGEN.

Le segment des réactifs domine le marché mondial des réactifs et équipements de transfection.

Le segment des équipements devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 8,9% au cours de la période de prévision 2018 à 2025.

