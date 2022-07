Le marché mondial des produits d’incontinence devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Les produits d’incontinence deviennent rapidement une composante du segment plus large des soins personnels. La croissance de la population gériatrique, la sensibilisation croissante et l’augmentation du revenu disponible dans les pays émergents ont donné une impulsion à la croissance du marché des produits d’incontinence.

Les progrès en termes de personnalisation des produits stimulent également la demande de produits d’incontinence. Le rapport de l’OMS estime que la population des personnes âgées de 60 ans et plus augmente rapidement par rapport à certains autres groupes d’âge, en raison à la fois de la baisse des taux de fécondité et de l’allongement de l’espérance de vie. Le rapport indique en outre que le nombre d’individus âgés de 60 ans ou plus va probablement dépasser les 2 milliards dans les années à venir. La population âgée en pleine expansion est susceptible d’offrir de nouvelles perspectives de développement aux acteurs du marché des produits d’incontinence. En outre, l’augmentation de la population de patients diabétiques sucrés dans le monde crée également une demande pour les produits d’incontinence à l’échelle mondiale. D’autre part, les principaux défis pour les fabricants de produits d’incontinence comprennent le risque de substituts et la prolifération de substituts à faible coût.

Les fabricants de produits d’incontinence sont conscients des opportunités croissantes dans le paysage mondial des produits d’incontinence. Ils réagissent à l’évolution du scénario en proposant des offres de produits personnalisées à des coûts abordables. Il y a également eu un changement dans la stratégie de marketing, avec un accent sur l’élimination de la stigmatisation entourant les problèmes d’incontinence. Les messages du marché ciblent explicitement les personnes d’âge moyen souffrant de problèmes d’incontinence. Les occurrences croissantes de problèmes d’incontinence ont en outre entraîné un développement soutenu du marché.

Selon un rapport distribué par l’OMS, 5 à 7 % de la population totale souffre d’incontinence. Ces problèmes peuvent être gênants pour les individus et pour les personnes qui les entourent. Aujourd’hui, un assortiment de produits sont disponibles sur le marché qui pourraient donner des réponses raisonnables aux personnes souffrant de telles maladies. Quelques-uns d’entre eux sont des serviettes et des doublures, des sous-vêtements et des culottes de protection, des couches de nuit, des produits de soins de la peau, des couches de style onglet pour donner quelques exemples.

En termes de région, le marché régional de l’Europe occidentale est considéré comme plus attractif sur le marché mondial des produits d’incontinence parmi toutes les autres régions, et devrait contribuer de manière majeure au marché mondial, suivi par le marché régional de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique. En outre, il est prévu que dans les années à venir, l’Asie-Pacifique est susceptible de gagner en rentabilité sur ce marché. Le Japon, étant le pourcentage maximum de citoyens âgés, peut être un énorme marché pour cette catégorie. La population toujours croissante de la Chine est également considérée comme alimentant les besoins en produits de santé, ce qui entraîne l’expansion du marché de l’incontinence dans la région. Bahreïn, le Koweït, Kiribati et l’Arabie saoudite sont les principaux pays du monde où le diabète est répandu. Ces pays, en outre,

Unicharm Corporation, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, ONTEX International NV, HARTMANN GROUP, Hypermarcas SA, First Quality Enterprises Inc., Kimberly-Clark Corporation, Pro Descart Industria e Comercio sont quelques-uns des principaux acteurs du marché sur l’ensemble de la chaîne de valeur à la tête de ce marché. Ltd, CR Bard Inc., Coloplast A/S, B. Braun Melsungen AG, Medline Industries Inc et Covidien plc ainsi que d’autres.

En regardant l’attractivité du marché sur le marché des produits d’incontinence, une figure de nouveaux acteurs du marché s’est lancée dans ce contexte. Alors que Procter & Gamble revient dans le domaine de l’incontinence et a généré beaucoup de buzz médiatique, un certain nombre de boutiques en ligne et de petits magasins ont également multiplié le marché. Le centre de ces nouveaux acteurs a été d’augmenter les solutions innovantes pour se conformer aux diverses exigences des clients.