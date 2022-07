Le marché mondial des produits de construction en Europe devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le rapport comprend l’analyse de l’impact du verrouillage du COVID-19 sur les revenus des leaders du marché, des suiveurs et des perturbateurs. Étant donné que le verrouillage a été mis en œuvre différemment selon les régions et les pays, son impact est également différent selon les régions et les segments. Le rapport a couvert l’impact actuel à court et à long terme sur le marché, il aidera également les décideurs à préparer les grandes lignes des stratégies à court et à long terme pour les entreprises par région. Le marché européen des produits de construction devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, contre XX milliards de dollars américains en 2022 à un TCAC de XX %.

Les principaux facteurs moteurs du marché européen des produits de construction sont l’augmentation de la demande de nouveaux bâtiments et de rénovations de bâtiments existants, l’augmentation des progrès technologiques, l’augmentation des activités et des projets de construction dans le secteur commercial et non commercial, l’augmentation des investissements dans la construction de routes et de projets de logement, l’augmentation des investissements. en R&D, tendance croissante à l’automatisation, protection croissante de la demande pour les infrastructures extérieures et intérieures, augmentation des industries de la construction, le gouvernement se concentre sur la mondialisation et l’industrialisation. D’autre part, les matériaux de mauvaise qualité, le coût élevé des matériaux et le manque de main-d’œuvre qualifiée pour l’installation entraveront la croissance du marché européen des produits de construction.

Sur la base du type de produit, le marché européen des produits de construction est divisé en revêtements, garnitures et sous-planchers structuraux. On estime que le glissement stimulera le marché au cours de la période de prévision grâce à la hausse des activités de construction et des projets dans les secteurs commercial et non commercial. Le segment de finition devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de XX % au cours de la période de prévision en raison de sa capacité à transformer l’apparence de l’infrastructure à faible coût.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des produits de construction est classé par bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. On estime qu’un bâtiment commercial détient la plus grande part du marché au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation accrue, de la demande croissante d’infrastructures améliorées, de l’augmentation de la migration et de l’augmentation des progrès technologiques.

Au niveau national, le marché européen des produits de construction est segmenté par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe. On estime que l’Allemagne détient la plus grande part du marché au cours de la période de prévision, en raison de la présence d’acteurs clés et de l’industrialisation croissante de ce pays.

L’objectif du rapport est de présenter une analyse complète du marché européen des produits de construction, y compris toutes les parties prenantes de l’industrie. L’état passé et actuel de l’industrie avec la taille et les tendances prévues du marché est présenté dans le rapport avec l’analyse de données complexes dans un langage simple.

Le rapport couvre tous les aspects de l’industrie avec une étude dédiée des principaux acteurs qui comprend les leaders du marché, les suiveurs et les nouveaux entrants par application. L’analyse de PORTER, SVOR, PESTEL avec l’impact potentiel des facteurs micro-économiques par application sur le marché a été présentée dans le rapport. Les facteurs externes et internes censés affecter positivement ou négativement l’entreprise ont été analysés, ce qui donnera aux décideurs une vision futuriste claire de l’industrie.

Le rapport aide également à comprendre la dynamique et la structure du marché des produits de construction en Europe en analysant les segments de marché et à projeter la taille du marché des produits de construction en Europe. Une représentation claire de l’analyse concurrentielle des principaux acteurs par type, prix, situation financière, portefeuille de produits, stratégies de croissance et présence régionale sur le marché européen des produits de construction fait du rapport le guide de l’investisseur.

Les études des principaux acteurs analysées et comparées sur le marché européen des produits de construction sont Wienerberger Baustoffindustrie AG, Holzplast LLC, U-Kon System, Royal Europa Sp. z oo, Hanson Building Products Limited, Hekim Construction Inc., Kingspan Group, Leier International et RHEINZINK

Marché des produits de construction en Europe, par type de produit

• Revêtement

o Plastique

la brique

o Bois

o Autres

• Garniture

o Bois

o Fibre Ciment

la brique

o Autres

• Sous-planchers structuraux

Marché européen des produits de construction, par utilisateur final

• Bâtiment commercial

• Bâtiment résidentiel

Marché des produits de construction en Europe, par canal de distribution

• En ligne

• Hors ligne

Marché des produits de construction en Europe, par géographie

• Allemagne

• ROYAUME-UNI

• France

• Italie

• Espagne

• Le reste de l’Europe

Acteurs clés, marché européen des produits de construction

• Wienerberger Baustoffindustrie AG

• Holzplast LLC

• Système U-Kon

• Royal Europa Sp. zoo

• Hanson Building Products Limited

• Hekim Construction inc.

• Groupe Kingspan

• Leier International

• RHEINZINK