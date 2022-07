Le marché mondial des portails d’entreprise devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Aujourd’hui, les organisations adoptent diverses innovations technologiques et redéfinissent la manière dont les ressources fonctionnent, collaborent et échangent des informations dans un monde connecté. Les portails d’entreprise offrent une interface unique d’accès à un large éventail de données d’entreprise pour agréger et personnaliser les informations via des portails spécifiques aux applications. Les portails d’entreprise sont également appelés portails d’entreprise ou d’entreprise. De nombreuses entreprises n’ont pas encore adopté l’EP en raison de contraintes de ressources et de problèmes de sécurité, mais on s’attend à ce qu’elles adoptent bientôt l’EP à l’avenir. Cela génère une demande pour diverses applications d’entreprise, permet une personnalisation basée sur les rôles et décentralise les modèles de gouvernement. Les portails d’entreprise offrent une facilité d’utilisation via des appareils mobiles et des PC domestiques via une source d’accès unique.

Analyse de marché

Le marché des portails d’entreprise devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. La croissance du marché est propulsée par l’augmentation du nombre de portails utilisés par les employés. Le portail d’entreprise s’intègre à plusieurs portails qui offrent plus d’informations aux clients, aux employés et aux partenaires commerciaux.

Segmentation régionale

Le marché mondial des portails d’entreprise est segmenté par les zones géographiques suivantes : Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie-Pacifique, CEI + Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine. Chaque région est analysée par type de portails, services et secteurs verticaux.

Le marché des portails d’entreprise en Amérique du Nord devrait afficher la plus forte croissance d’environ 20% au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord représente une part importante du marché. La croissance dans cette région dépasserait toutes les autres régions au cours de la période de prévision.

Segmentation verticale

Le marché mondial des portails d’entreprise est segmenté par les principaux secteurs verticaux suivants : services bancaires, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement, télécommunications, soins de santé, vente au détail, transport, fabrication et autres.

Principaux fournisseurs

Les principaux acteurs du marché sont International Business Machines Corp (IBM), Microsoft, Oracle Corporation et SAP. Le rapport inclut également des sociétés de liste de surveillance telles que Jahia, Fulcrum et Zensar Technology.

Analyse compétitive

Un profilage détaillé des fournisseurs des principaux acteurs du marché. Au total, 16 entreprises sont couvertes. Une analyse comparative compétitive des principaux fournisseurs en ce qui concerne leurs offres clés, leurs finances, leur financement par capital-risque et leurs alliances stratégiques.

Stratégies commerciales actuelles et prévues pour les principales entreprises du marché telles que Red hat, LIferay, Sitecore, Iflexion, TCS, Infosys, HCL, Accenture.

Avantages

Le rapport est important pour les principales parties prenantes du marché des portails d’entreprise tels que les fournisseurs de technologie, les fournisseurs de services des manières suivantes :

Analyse concurrentielle (c’est-à-dire les stratégies commerciales clés actuelles et futures des concurrents et leur croissance régionale)

Moteurs, opportunités de croissance et tendances des portails d’entreprise régionaux

Le rapport Global Enterprise Portals Market fournit une analyse approfondie du marché. Le rapport se penche sur les principales informations de l’industrie pour ouvrir des opportunités aux acteurs du marché, allant des PME et des start-ups aux grandes entreprises.

Le rapport fournit une analyse détaillée de l’industrie mondiale des portails d’entreprise par type de portail, services, secteurs verticaux et régions. Le rapport examine les tendances clés de l’industrie, les moteurs et les opportunités de croissance. Les tendances de l’industrie régionale sont également couvertes. Il comprend également l’analyse des utilisateurs finaux basée sur l’enquête mondiale auprès des utilisateurs finaux menée au cours de l’étude.