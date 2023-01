Le marché français et mondial des plates-formes d’informatique embarquée devrait progresser à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des plateformes informatiques spatiales embarquées devrait passer de 1 160,5 millions USD en 2021 à 3 218,7 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 12,0 % de 2022 à 2030 . Les plates-formes informatiques embarquées sont utiles pour cartographier la Terre et naviguer entre les emplacements. Les données acquises par ces applications sont traitées par le réseau des systèmes informatiques embarqués des satellites, permettant la création de cartes précises de la surface de la Terre.

Dans les années à venir, il y aura plus d’activités d’exploration spatiale publiques et commerciales et un intérêt mondial croissant pour l’exploration lunaire. En termes d’applications, les expéditions lunaires et martiennes devraient représenter l’essentiel des missions spatiales lancées d’ici 2027, les entreprises et les acteurs publics se concentrant sur l’exploration lunaire. D’autres projets d’exploration de l’espace lointain devraient lancer 18 missions, les missions restantes étant axées sur l’exploration de Mars. À long terme, l’exploration spatiale offre des avantages concrets et intangibles à la civilisation. La recherche et l’exploration en orbite terrestre basse (LEO) contribuent au développement de solutions pour divers services mondiaux, notamment la communication, le positionnement mondial, l’océanographie, la surveillance et l’astronomie.

Ainsi, les dépenses mondiales consacrées à l’exploration spatiale ont augmenté au cours des cinq dernières années, tirées par des projets dans les pays leaders et émergents. Des fonctions plus complexes sont désormais possibles grâce à l’avancement des plates-formes informatiques embarquées spatiales de haute technologie. En raison des perspectives importantes, des innovations technologiques et des enseignements tirés des missions spatiales précédentes ont incité de nouvelles entreprises à investir dans ce domaine.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des plateformes informatiques embarquées spatiales

De nombreuses industries ont été confrontées à des problèmes à la suite de COVID-19. Le marché des plateformes informatiques embarquées spatiales ne fait pas exception. Les budgets de défense de plusieurs pays ont été réduits à la suite de la pandémie de COVID-19. La plupart des initiatives de recherche sont par conséquent interrompues. L’exportation de plate-forme informatique embarquée dans l’espace vers divers pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine a également été limitée. Toutes ces éventualités impactent le développement de la plate-forme informatique embarquée spatiale.

Dynamique du marché de la plate-forme informatique embarquée dans l’espace mondial

Pilotes : charges utiles pour les satellites de communication qui sont définies par logiciel

L’unité centrale d’un satellite défini par logiciel est la charge utile définie par logiciel. Il est chargé de fournir les fonctionnalités de base et le but d’un certain programme. Les satellites définis par logiciel sont utilisés par divers clients finaux, principalement des entreprises commerciales telles que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et l’agriculture, pour la cartographie des produits, l’exploration terrestre et la communication. Auparavant, les satellites conventionnels étaient conçus pour répondre aux besoins d’une seule mission. Les fabricants de satellites adoptent progressivement la notion de satellites définis par logiciel, qui peuvent être reprogrammés et modifiés pour permettre à un satellite d’accepter de nouvelles applications et d’améliorer ses performances. La charge utile reconfigurable, l’IA, l’informatique en nuage et la radio définie par logiciel font partie des technologies intégrées aux satellites, ce qui leur permet d’être reconfigurables et polyvalents. En conséquence, la demande croissante de charges utiles définies par logiciel a propulsé le marché des solutions informatiques spatiales embarquées.

Opportunités : Utilisation de technologies définies par logiciel pour la flexibilité des missions dans l’espace

Les opérateurs ont besoin, entre autres, de flexibilité et de la capacité de modifier un satellite existant en orbite. La flexibilité d’adapter le vaisseau spatial à l’évolution des demandes du marché est essentielle pour les opérateurs de satellites en orbite géostationnaire (GEO), qui ont généralement une durée de vie de 15 ans ou plus. Cela peut impliquer de repositionner un satellite ou de changer sa fonctionnalité de diffusion TV à connexion Internet, ce qui serait impossible avec des satellites standard définis par matériel .

Portée du marché mondial de la plate-forme informatique embarquée spatiale

L’étude classe le marché des plates-formes informatiques embarquées spatiales en fonction de la plate-forme, de l’application, de l’orbite, de la fréquence de communication et de la technologie aux niveaux régional et mondial .

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Communication

Observation de la Terre

La navigation

Météorologie

Autre

Par plateforme Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Nano-satellite

Micro-satellite

Petit satellite

Satellite moyen

Grand satellite

Vaisseau spatial

Par Orbit Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Orbite terrestre basse (LEO)

Orbite terrestre moyenne (MEO)

Orbite terrestre géostationnaire (GEO)

Par perspectives de fréquence de communication ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Bande X

bande S

bande K

Bande UHF/VHF

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des fréquences en bande X représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision par fréquence de communication

Sur la base de la fréquence de communication , le marché des plates-formes informatiques spatiales embarquées est divisé en bande X, bande S, bande K et bande UHF/VHF. Au cours de la période de prévision, le segment des fréquences en bande X du marché des plates-formes informatiques embarquées spatiales devrait croître au TCAC le plus rapide. Les fréquences en bande X sont utilisées dans la majorité des satellites militaires dans le monde car elles présentent des caractéristiques de performance importantes telles que la tolérance à l’évanouissement. La tolérance aux interférences, la résistance à la pluie, les débits de données équitables, la couverture éloignée, etc. font partie des qualités. Les plates-formes informatiques embarquées spatiales pour de telles applications sont adaptées et construites pour répondre aux besoins du client.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché par région

Sur la base des régions, le marché mondial des plates-formes informatiques embarquées spatiales a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Amérique du Nord a dominé le marché des plates-formes informatiques embarquées spatiales en 2021. La demande croissante de plates-formes informatiques embarquées spatiales aux États-Unis et au Canada, ainsi que l’utilisation de plates-formes informatiques embarquées spatiales dans diverses applications satellitaires commerciales et militaires , sont le moteur du marché en Amérique du Nord.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la plate-forme informatique embarquée spatiale

Le marché mondial des plates-formes informatiques embarquées dans l’espace est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant des stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des plateformes informatiques embarquées spatiales sont :