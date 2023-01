Le marché mondial des parfums – parfums devrait atteindre 44,77 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,51 %. L'arôme fait référence à l'odeur spécifique de la substance et la saveur au goût spécifique de la substance. Ils sont couramment ajoutés aux aliments, notamment les desserts, les produits laitiers, les boissons, etc. La demande croissante d'aliments prêts à consommer, de jus, d'aliments transformés, de collations et d'autres boissons, associée à une augmentation de la préférence des clients pour les plats cuisinés, alimente la croissance du marché des arômes et des parfums.

Le marché mondial des parfums sera tiré par la demande croissante de parfums naturels. Arôme-Arôme fait référence à une composante importante de nombreux produits de consommation, y compris les aliments emballés tels que les aliments préparés, les produits ménagers et les produits de soins personnels. L'essence naturelle et les ingrédients synthétiques sont la saveur de cannelle dans le latte à la citrouille, la saveur de cerise dans le cola aux cerises, la saveur de menthe fraîche dans le dentifrice,

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des parfums était de 31,46 milliards de dollars en 2021 et atteindra 44,77 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,51 % sur la période de prévision 2022-2029. Des informations telles que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production. l’analyse, l’analyse des brevets et l’avancement technologique.

Arômes – dynamique du marché des parfums

chauffeur

Utilisation dans l’industrie alimentaire

Utilisation dans l'industrie alimentaire

Demande croissante de produits naturels

L’utilisation de produits naturels monte en flèche à mesure que la demande d’huiles essentielles exotiques utilisées en aromathérapie, en pharmacie et en cosmétique naturelle augmente. Dans les pays développés, les saveurs et les arômes dont les valeurs olfactives dépendent entièrement des produits naturels sont en demande. Par conséquent, de nombreux parfums et parfums exotiques à base d’huiles essentielles tels que la lavande, le géranium, le santal, le genévrier, le romarin, etc. trouvent une utilité dans plusieurs nouveaux mélanges qui devraient augmenter la demande de parfums et d’encens sur le marché.

Augmentation de la demande de plusieurs utilisateurs finaux

Le marché des parfums est stimulé par la demande croissante de produits destinés à de multiples applications dans des secteurs tels que les soins personnels, l’alimentation et les boissons, etc. La demande croissante de boissons rafraîchissantes à faible teneur en calories devrait stimuler la demande d’arômes et stimuler la croissance du marché. La demande croissante de parfums dans les articles de toilette, les savons, les détergents et d’autres produits peut encore augmenter le taux de croissance du marché tout en attirant les clients et en améliorant leur expérience.

Impact du COVID-19 sur les saveurs – Marché des parfums

Le COVID-19 est une épidémie qui se propage dans le monde entier. Durant cette pandémie, le marché des épices a été impacté négativement par cette pandémie, causant de nombreux problèmes tels que le manque de personnel, la fermeture complète des hôtels et restaurants, et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement du marché des épices. Des pays du monde entier ont imposé des couvre-feux et des confinements, qui ont eu un impact profond sur la santé et le bien-être, le mode de vie et les industries manufacturières. Les restrictions à l’importation et à l’exportation de marchandises et les mesures de confinement imposées par le gouvernement sont les principaux défis auxquels les exportateurs sont confrontés pendant cette pandémie.

Saveurs mondiales – Couverture du marché des parfums

produit

Naturel

direction

forme

Liquide

mince

utilisateur final

produit laitier

savon et détergent

boire

soins bucco-dentaires

Produits de confiserie et de boulangerie

Etc

