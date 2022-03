Le marché mondial des modules de contrôle corporel devrait connaître une expansion vigoureuse d’ici

Ce rapport d’étude de marché, les responsables marketing doivent être à l’écoute de l’esprit de leurs marchés cibles, de leurs ressentis, de leurs préférences, de leurs attitudes, convictions et systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. En tenant compte de cela, une équipe DBMR a déployé de grands efforts pour rendre ce rapport excellent. Une vision et un savoir-faire absolus des plus grandes opportunités de marché sur les marchés ou l’industrie concernés nécessaires à une croissance commerciale réussie ne peuvent être obtenus qu’avec le meilleur rapport d’étude de marché. Ce rapport de marché propose une fluctuation de la valeur du TCAC en pourcentage au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

Analyse concurrentielle de l’industrie des modules de commande de corps

Principaux moteurs et contraintes de l’industrie des modules de commande de carrosserie

Facteurs de marché:

La demande croissante de fonctionnalités avancées de sécurité, de confort et de commodité parmi la population stimulera la croissance du marché La croissance de l’industrie automobile accélérera également la croissance de ce marché au cours de la période de prévision



Les normes et réglementations gouvernementales strictes sont un autre facteur d’accélération de la croissance du marché

L’augmentation des investissements dans la production de BCM contribuera également en tant que facteur de croissance du marché

Contraintes du marché :

La complexité croissante associée au BCM entravera la croissance du marché

Le faible taux de remplacement du BCM dans les véhicules est un autre facteur limitant la croissance du marché

La pression croissante des coûts sur le fabricant en raison du nombre croissant de BCM agit également comme une restriction du marché

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont illuminés ci-dessous :

Par fonctionnalité

BCM haut de gamme Éclairage extérieur Éclairage interne Essuie-glace Système de verrouillage centralisé Système de contrôle du climat Réglage du siège Télédéverrouillage Vitres électriques Immobilisateur

BCM bas de gamme Éclairage extérieur Éclairage interne Essuie-glace Réglage du siège



Par taille de bit MCU

8 bits

16 bits

32 bits

Par protocole de communication

POUVEZ

LIN

Flexray

Par composant

Logiciel

Matériel

Par composants de distribution électrique

Relais

Fusibles

Par véhicules

Véhicule léger

Véhicule lourd

Par véhicule électrique

VÉB

PHEV

FCEV

Par application

Intérieur Vitres électriques Régulateur de vitesse adaptatif Direction active Système de freinage antiblocage Technologie de navigation GPS

Extérieur Unités de commande de toit ouvrant Contrôle des feux de brouillard Commande d’ouverture du hayon Système de verrouillage centralisé Contrôle des essuie-glaces



Analyse régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Perspectives d’avenir et par les principaux acteurs Analyse : Robert Bosch GmbH ; Continental SA ; Aptiv; Société Lear ; SOCIÉTÉ DENSO ; Texas Instruments Incorporé; Société d’électronique Renesas ; HELLA GmbH & Co. KGaA ; Vistéon; STMicroelectronics; Infineon Technologies SA ; CORPORATION CALSONIC KANSEI; Mitsubishi Electric Corporation ; Panasonic Corporation ; ROHM CO., LTD.; TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION ; New Japan Radio Co., Ltd. ; DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd. ; Embitel.; Maxim intégré ; entre autres.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des modules de contrôle corporel

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial des modules de contrôle du corps

Partie 05: Segmentation globale du marché des modules de contrôle corporel par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

PLUS…………TOC…………

