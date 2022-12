Le marché mondial des médias de filtration de gaz atteindra une valeur de 3 492,58 millions USD d’ici 2029 à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché des médias filtrants à gaz contient des données vitales qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalue les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l’industrie à l’avenir, et comment localiser mieux une marque particulière. adopter pour prospérer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport Essential Gas Filtration Media contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec avec le rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

Taille et analyse du marché des médias de filtration de gaz

Le marché mondial des médias de filtration de gaz connaît une croissance significative en raison du nombre d’effets néfastes associés à l’air impur et aux gaz toxiques qui ont augmenté la demande de médias de filtration de gaz dans la région. En outre, l’inclinaison croissante des consommateurs, en particulier après COVID-19, vers les produits de filtration de l’air pour rester en bonne santé et éviter les conditions médicales. De plus, les restrictions légales croissantes contre la pollution de l’air et de l’eau et l’attention accrue portée à la protection de l’environnement rendent les médias de filtration des gaz encore plus intrigants. Par conséquent, cela aidera le marché à se développer dans les années à venir.

Par conséquent, le fabricant doit suivre les normes et réglementations croissantes établies par les organismes gouvernementaux pour vendre ses produits sur le marché et s’assurer que les demandes des consommateurs stimulent la croissance du marché. Le manque d’expertise technique dans les petites entreprises limitera probablement la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des médias de filtration de gaz devrait atteindre une valeur de 3 492,58 millions USD d’ici 2029 avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en millions d’unités, prix en USD segments couverts Par type (filtres à lit fixe (lit mince) et filtres combinés (filtres à lit profond), type de média (charbon actif, alumine activée et mixte), application (contrôle de la corrosion et des gaz toxiques et contrôle des odeurs), utilisateur final (pâte et papier, produits chimiques et pétrochimiques, métaux et mines, aliments et boissons, hôtellerie, soins de santé, services publics, fabrication de semi-conducteurs, eau et eaux usées, etc.) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Russie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Turquie et le reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Corée du Sud , Malaisie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Égypte, Émirats arabes unis, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Circul-aire Inc., ProMark Associates, Inc., MANN+HUMMEL, Filtre Koch, PURAFIL, INC., Cosmos Air Purification, Spectrum Filtration Pvt. Ltd., AQOZA, GOPANI, Camfil, American Air Filter Company, Inc., Donaldson Company, Inc., Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG, Bry-Air, PureAir Filtration, LLC, MAYAIR MANUFACTURING (M) SDN BHD, moléculaire Grupo de Productos, Delta Adsorbents, entre autres.

Définition du marché

Les médias filtrants en phase gazeuse sont ceux utilisés dans le processus d’élimination des contaminants et des impuretés de l’air à l’aide d’agents chimiques et de médias filtrants spécialisés. Plus précisément, les permanganates de sodium ou le charbon actif, très appréciés par une large base de consommateurs, constituent dans la plupart des cas des médias filtrants. Les matériaux absorbants, également connus sous le nom de systèmes de filtration en phase gazeuse, sont généralement utilisés pour absorber les contaminants chimiques et les éliminer avec précision de l’air intérieur. Les lits garnis et les filtres combinés sont les produits les plus courants pour arrêter la pollution de l’air. De plus, il aide à l’élimination des déchets industriels et des polluants gazeux toxiques dangereux sont rejetés dans l’environnement,

Dynamique du marché mondial des médias de filtration de gaz

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs:

Sensibiliser à l’impact de la qualité de l’air intérieur et extérieur.

Une grande quantité de ressources (telles que l’électricité, l’eau et la nourriture) sont nécessaires dans la société pour soutenir les activités humaines, compte tenu de l’expansion croissante de la population et du développement rapide de l’économie. En conséquence, diverses formes de pollution ont été créées. En raison de sa nature omniprésente, des dommages qu’elle cause à l’environnement et des risques pour la santé qu’elle pose aux personnes, la pollution de l’air est l’un des nombreux problèmes de pollution qui suscitent de vives inquiétudes dans le monde entier. Les gens sont de plus en plus conscients de l’importance de la qualité de l’air intérieur et extérieur pour éviter ces problèmes de santé.

Par exemple,

En mai 2021, la National Library of Medicine a publié un article sur « La sensibilisation à la qualité de l’air extérieur, les perceptions et les comportements parmi les enfants américains âgés de 12 à 17 ans, 2015-2018 ». Il a conclu que la sensibilisation à la qualité de l’air augmentait progressivement.

Une prise de conscience croissante de l’importance de la qualité de l’air intérieur et extérieur contribue à l’expansion progressive du marché.

Changement d’inclinaison vers les tendances de la qualité de l’air

L’air pur peut réduire le risque de cancer du poumon, de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de troubles respiratoires aigus et chroniques comme l’asthme. Des niveaux plus faibles de pollution atmosphérique améliorent la santé cardiaque et respiratoire à long et à court terme. Les tendances de la qualité de l’air sont le résultat d’une prise de conscience croissante de son importance. Par conséquent, les gens sont attirés par les tendances de la qualité de l’air.

Par exemple,

En juin 2022, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié un rapport intitulé « National Air Quality: Status and Trends of Major Air Pollutants ». Il a mentionné que les émissions de polluants atmosphériques ont encore un impact important sur de nombreux problèmes de qualité de l’air.

Ce biais changeant envers les tendances de la qualité de l’air peut être un moteur de croissance du marché.

RESTRICTION

Demande croissante de substituts aux médias de filtration des gaz.

Les filtres sont remplis d’un matériau appelé média filtrant en phase gazeuse pour purifier l’air. En tant que milieu de filtration en phase gazeuse, des matériaux tels que le charbon actif et l’aluminium activé sont fréquemment utilisés. En raison de la demande croissante pour leurs alternatives, telles que les filtres électrostatiques, les effets de blocage et les effets de tamis, ceux-ci deviennent moins populaires. Ces techniques de filtration n’utilisent pas de matériau filtrant. Les filtres électromatiques attireront les particules chargées qui les traversent en fonction de leur charge électrique, les séparant du gaz. En raison de la conception du filtre, les particules de gaz qui le traversent sont piégées dans l’effet de blocage. Dans l’effet tamis,

Par exemple,

En mai 2022, DIGITAL JOURNAL INC. a publié un article sur « La popularité croissante des filtres électrostatiques hybrides pour influencer la croissance du marché des filtres à poussière pour sacs en coton – Fact. M ». Il a mentionné qu’il y a une augmentation de la demande pour ces filtres électrostatiques, ce qui pourrait entraîner une diminution de la demande de médias filtrants en phase gazeuse.

L’augmentation de la demande de substituts indiquée ci-dessus est plus élevée ; en conséquence, l’expansion du marché finira par ralentir.

Méthodologie de recherche: marché des médias de filtration de gaz

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. De même, cela implique l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse de l’analyse, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, soumettez une demande pour parler avec nos experts de l’industrie.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des médias de filtration de gaz, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques du secteur.

Chapitre 2: Médias de filtration de gaz Analyse de la chaîne de l’industrie, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de média de filtration de gaz.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application des médias de filtration de gaz

Chapitre 5 : Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) des médias de filtration de gaz par régions.

Chapitre 6: Production, consommation, exportation et importation de médias de filtration de gaz par régions.

Chapitre 7: État du marché des médias de filtration de gaz et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, présentation du produit, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs des médias de filtration de gaz

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des médias de filtration de gaz par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché des médias de filtration de gaz par régions.

Chapitre 11 : Caractéristiques du secteur des filtres à gaz, facteurs clés, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Conclusion sur le marché des médias de filtration de gaz de l’ensemble du rapport.

