Le marché mondial des mats de verre est évalué à 1 655,08 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,97 %

Data Bridge Market Research analyse que le marché du mat de verre croîtra à un TCAC de 4,97 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et pourrait atteindre 1 655,08 millions USD d’ici 2029.

Les mats de verre sont des matériaux non tissés fabriqués à partir de fibres de verre formées en masse, généralement uniformément dispersées et liées entre elles par des additifs organiques. Ils ont la capacité de fabriquer des fibres généralement résistantes à la chaleur et à haute résistance. Ils sont largement utilisés dans la construction et les infrastructures, la marine, les sports et les loisirs.

La demande croissante de produits légers dans les industries de l’ automobile et des transports est un facteur majeur qui accélère la croissance du marché des mats de verre au cours de la période de prévision 2022-2029. L’augmentation de la production de pales d’éoliennes et la capacité à réduire le poids et à offrir une meilleure apparence par rapport au métal stimulent le marché au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, l’utilisation généralisée dans les industries de la construction et des infrastructures et les applications industrielles devrait également stimuler la croissance du marché des mats de verre au cours de la période de prévision 2022-2029. Cependant, la disponibilité d’alternatives hautes performances et la croissance des applications de moulage à froid limitent le marché des mats de verre, tandis que les prix élevés mettront à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, la demande en croissance rapide des secteurs industriels et chimiques, en particulier dans les régions en développement, créera de nombreuses opportunités pour le marché des mats de verre au cours de la période de prévision susmentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tapis de verre

Le paysage concurrentiel du marché Mats de verre fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché des mats de verre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du mat de verre sont Owens Corning, Braj Binani Group., ADFORS, Taiwan Glass Industry. CORP, Nippon Electric Glass Co., Ltd., China Beihai Fiberglass Co., Ltd., Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd., John Manville, KROSGLASS SA, Şişecam Group, Hitech Fiber Glass Mattings (P) Ltd., Jiangsu Société Jiuding New Materials Co., Ltd., Schott AG, Taiwan Glass Ind. Corp., Nippon Sheet Glass Co., Ltd., Armortex, Total Security Solutions (TSS), Apogee Enterprises, Inc., Binswanger Glass, Nitto Boseki Co. ., Ltd. et Ruby Mica Limited. dans.

Ce rapport sur le marché des tapis de verre détaille les développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’influence des acteurs du marché national et local, les opportunités d’analyse des segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché. Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché Glass Mat, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des tapis de verre et taille du marché

Le marché des tapis de verre est segmenté en fonction du type de tapis, du type d’adhésif, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type de feutre, le marché du feutre de verre est segmenté en feutre à fils coupés et en feutre à filaments continus. Le marché du mat de verre est segmenté en mat de verre lié par émulsion et mat de verre lié par poudre par type d’adhésif.



Le marché des mats de verre est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en construction et infrastructure, applications industrielles, automobile et transport, marine, sports et loisirs, etc.



Sur la base de l’application, le marché des mats de verre est segmenté en rubans et accessoires pour cloisons sèches, renfort de sol, renfort de mur, toiture et étanchéité, et isolation.

Analyse régionale pour le marché Mat de verre

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie Glass Mat sur le marché mondial.

– Étude des principaux acteurs mondiaux, analyse SWOT, valeur des principaux acteurs et parts de marché mondiales.

– Identifier, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des principales régions du monde.

– Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités de marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en fonction des tendances de croissance individuelles et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les expansions, les lancements de nouveaux produits et les parts de marché.

– Décrivez stratégiquement les principaux acteurs et analysez de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

