Le marché mondial des logiciels de soins à domicile non cliniques devrait connaître une expansion vigoureuse d’ici 2021-2028 | McKesson Corporation; ComForCare Health Care Holdings, LLC

Le marché mondial des logiciels de soins à domicile non cliniques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 3,28 milliards USD à une valeur estimée de 9,41 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 14,07% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques.

Concurrents clés du marché :

McKesson Corporation; ComForCare Health Care Holdings, LLC ; Cerner Corporation; Thornberry Ltd.; SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE ; Technologie de l’information médicale, Inc. ; Groupe Agfa-Gevaert ; Siemens Healthcare Private Limited ; Allscripts ; Hearst Communications Inc.; Develus Systems Inc.; Netsmart Technologies, Inc. ; Delta Health Technologies, Inc. ; CareVoyant Inc. ; NXGN Management, LLC et Kinnser Software, Inc.

Analyse concurrentielle : marché mondial des logiciels de soins à domicile non cliniques

Le marché mondial des logiciels de soins à domicile non cliniques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des logiciels de soins à domicile non cliniques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des logiciels de soins à domicile non cliniques

Les logiciels de soins à domicile non cliniques sont spécifiquement conçus pour prendre en charge les services technologiques conçus pour gérer et aider les personnes dans les centres de soins à domicile, d’aide à la vie autonome et de vie autonome. Ces services logiciels fournissent une assistance non seulement aux patients, mais aussi aux médecins et aux prestataires de soins de santé en les aidant à gérer leur flux de travail et à augmenter leur efficacité.

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Netsmart Technologies, Inc. a annoncé que la part détenue par Allscripts Healthcare Solutions, Inc. dans leur organisation avait été acceptée par GI Partners et TA Associates. Cette acquisition augmentera encore les capacités financières de Netsmart Technologies et en fera un leader dans la prestation de services de santé

En octobre 2016, Netsmart Technologies, Inc. a annoncé l’acquisition de HealthMEDX, créant ainsi un portefeuille plus large de services logiciels pour les soins de longue durée et post-aigus. HealthMEDX dessert divers établissements de soins à domicile, des centres de soins indépendants et des prestataires de soins de santé à domicile. Cette acquisition se traduira par une connectivité des informations de santé entre les différentes autorités gouvernementales et les prestataires de soins de santé

Facteurs de marché

Augmentation des niveaux de population gériatrique entraînant une augmentation de la demande pour le produit ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

L’augmentation du revenu par habitant des individus alimentant les dépenses engagées pour les soins de santé des individus devrait affecter positivement la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé associé à la technologie logicielle et les préoccupations concernant la confidentialité des informations au milieu des problèmes de vol de données devraient freiner la croissance du marché

Le manque de main-d’œuvre techniquement qualifiée devrait freiner la croissance du marché

