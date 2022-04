Le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif devrait atteindre 7 434,3 millions de dollars d’ici 2030 | CAGR : 20,3 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif de 1 382.1 millions de dollars US en 2021 à 7 434.3 millions de dollars USd’ici 2030. Le marché devrait croître à un TCAC de 20.3% au cours de la période de prévision 2022-2030. L’apprentissage adaptatif ne prend pas seulement en charge la catégorie d’éducation sur site, bien que les portails d’éducation en ligne deviennent les principales plates-formes intégrées au cloud. Les progrès des logiciels d’apprentissage adaptatif ont fourni des avantages académiques tels qu’un apprentissage et une innovation améliorés, une meilleure réussite des étudiants, un meilleur partage des connaissances, une pensée créative entre les étudiants. Le stockage basé sur le cloud a minimisé les besoins de stockage physique, et les universités et les collèges ont pu étendre leur présence géographique, permettant ainsi aux étudiants et aux apprenants d’accéder à distance à la formation en classe. En outre,

Sur la base des composants, on estime que le segment des solutions aura la part de marché la plus élevée en 2021. De plus, le segment des services devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car il fournit aux utilisateurs finaux des services pour le développement de solutions d’apprentissage adaptatif et un installation, déploiement et maintenance des solutions en cours. De plus, sur la base de l’application, les systèmes intégrés de gestion de l’apprentissage (LMS) ont dominé le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif en 2021. Alors que les analyses et les informations devraient projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, sur la base de la taille de l’entreprise, les grandes entreprises détiennent la plus grande part de marché en 2021. Alors que les petites et moyennes entreprises devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, par utilisateur final,

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

La mise en œuvre d’une solution basée sur SaaS, l’adoption croissante de l’apprentissage en ligne, l’augmentation des dépenses informatiques sur l’infrastructure cloud dans l’éducation et l’application croissante de l’informatique quantique dans le secteur de l’éducation stimuleront le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif au cours de la période de prévision. Le logiciel en tant que service (SaaS) est un type de modèle de prestation de cloud computing. Dans le secteur de l’éducation, les applications SaaS incluent l’hébergement de divers systèmes de gestion pour les établissements d’enseignement, les bureaux d’entreprise et la gestion d’autres activités. La technologie cloud a ajouté de la valeur à de nombreux secteurs et l’utilisation de SaaS dans le secteur de l’éducation est très bénéfique en cas d’apprentissage en ligne ou d’éducation en ligne et de livraison en ligne de matériel d’étude aux étudiants. De plus, le module d’apprentissage en ligne attire plus d’utilisateurs que les étudiants réguliers du campus, tels que les décrocheurs, les apprenants transférés et les employés à temps plein, entre autres. En outre, l’augmentation des dépenses informatiques globales et la part croissante des dépenses liées au cloud dans le budget informatique des universités stimulent l’adoption de logiciels d’apprentissage adaptatif dans les plates-formes éducatives, en mettant l’accent sur la partie enseignement supérieur. En outre, l’application croissante de l’informatique quantique dans le secteur de l’éducation devrait ouvrir une nouvelle oreille dans une technologie similaire à l’IA.

Contraintes

Les risques de cybersécurité et de protection des données, le non-respect du SLA et les problèmes juridiques et de juridiction sont un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les problèmes liés à la confidentialité des données constituent des menaces dans l’intérêt de l’atténuation des établissements d’enseignement supérieur vers le cloud. En outre, le non-respect de l’accord de niveau de service (SLA) est un facteur limitant la croissance du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif. De plus, il existe des réglementations fédérales pour les établissements d’enseignement supérieur ainsi que des lois nationales et locales pour gérer la sécurité des informations dans l’environnement éducatif. De plus, le niveau de complexité dans le cloud est élevé, ce qui se conforme généralement à plusieurs fournisseurs de services et rend donc difficile pour les utilisateurs d’apporter des modifications ou d’intervenir. Aussi,

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif Country Wise Insights

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Amérique du Nord-

Les États-Unis détiennent la majeure partie en termes de revenus sur le marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Amérique du Nord en 2021 et devraient également croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la présence de nombreux grands acteurs dans la région. De plus, de nombreuses organisations informatiques internationales optant pour l’apprentissage en ligne dans leurs cours de formation sont présentes dans le monde entier et ont leur siège social aux États-Unis. Ainsi, l’adoption de logiciels d’apprentissage adaptatif est plus dans le pays. De plus, en termes de composants, le segment des solutions détient la plus grande part de marché en 2021.

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Europe-

L’Europe occidentale devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des logiciels d’apprentissage adaptatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’universités privées dans la région. De plus, des étudiants du monde entier s’inscrivent dans des universités basées au Royaume-Uni, en France , en Allemagne et en Italie, entre autres. Dans ce cas, l’Allemagne détenait la majeure partie du marché européen en 2021, car l’accent est mis sur les innovations issues de la recherche et du développement et de l’adoption de technologies dans la région.

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Asie- Pacifique-

Le Japon est la région détenant le plus d’actions sur le marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Asie-Pacifique en 2021. Alors que la Chine devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison d’opportunités de croissance potentielles, alors que les utilisateurs finaux tels que les écoles et les universités se tournent vers le cloud. prestations de service. De plus, le marché des logiciels d’apprentissage adaptatif est à un stade émergent dans des pays comme l’Inde et la Chine. Le nombre d’étudiants inscrits et le nombre d’universités augmentent considérablement dans la région en raison de l’augmentation du PIB dans le secteur de l’éducation.

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Amérique du Sud-

L’Argentine devrait croître avec le TCAC le plus élevé du marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Amérique du Sud au cours de la période de prévision. De plus, le secteur de l’enseignement supérieur est le principal actionnaire, mais la tendance des tuteurs privés en ligne en Argentine et au Brésil devrait connaître une croissance significative dans la région. De plus, sur la base des applications, le segment des systèmes de gestion de l’apprentissage intégrés (LMS) détient la part majeure en 2021 sur le marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Amérique du Sud .

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif au Moyen- Orient-

L’Égypte est la région détentrice d’actions la plus élevée en 2021 et les Émirats arabes unis devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, la population croissante de jeunes en Égypte augmente le nombre d’étudiants et a donc une opportunité pour le marché de se développer dans la région. De plus, en termes de taille d’entreprise, les grandes entreprises détiennent la plus grande part de marché en 2021 en raison de l’adoption à grande échelle de logiciels d’apprentissage adaptatif sur le marché.

Marché des logiciels d’apprentissage adaptatif en Afrique-

L’Afrique du Sud est la région détentrice d’actions la plus élevée sur le marché africain des logiciels d’apprentissage adaptatif en 2021. Alors que le Nigéria devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En outre, par utilisateur final, le segment des tuteurs privés devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Alors que le segment de l’éducation détenait la plus grande part de marché en 2021 en raison de l’utilisation de systèmes numérisés adoptés par les établissements d’enseignement supérieur pendant plusieurs années.

Marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif: portée du rapport

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 1 382,1 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 7 434,3 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 20,3 % de 2022 à 2030 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché D2L Corporation Company, DreamBox Learning, Fulcrum Labs Company, Impelsys Company, MCGRAW-HILL, New Leaf Technologies Company, Pearson, Realizeit Company, Wiley et VitalSource Technologies LLC entre autres Segments couverts Par composant, par application, par utilisateur final, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif figurent D2L Corporation Company, DreamBox Learning, Fulcrum Labs Company, Impelsys Company, MCGRAW-HILL, New Leaf Technologies Company, Pearson, Realizeit Company, Wiley et VitalSource Technologies LLC, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est segmenté en fonction du composant, de l’application, de la taille de l’entreprise, de l’utilisateur final et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif :

Par composant, le segment du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est sous-segmenté en: Logiciel Sur site Nuage Prestations de service Professionnel Géré

Par segment d’application du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est sous-segmenté en: Collaboration étudiante Analyses et informations Autorité d’apprentissage en ligne Systèmes intégrés de gestion de l’apprentissage (LMS)

Par taille d’entreprise, le segment du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est sous-segmenté en: Petites et moyennes entreprises Grandes Entreprises

Par segment d’utilisateur final du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est sous-segmenté en: K-12 Éducation Entreprise Tuteurs privés Autres

Le segment par région du marché mondial des logiciels d’apprentissage adaptatif est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Russie Pologne Reste de l’Europe de l’Est Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud

Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud Moyen-Orient Émirats arabes unis Arabie Saoudite Egypte Reste du Moyen-Orient Afrique Afrique du Sud Nigeria Reste de l’ Afrique



