Le marché mondial des lingettes désinfectantes devrait connaître une augmentation de la croissance d’ici 2028

Le marché des lingettes désinfectantes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché avec un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Avec le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la demande de lingettes désinfectantes a considérablement augmenté en raison du fait que les patients infectés ont rempli les hôpitaux à un rythme élevé et pour éviter la propagation, il est important de désinfecter le virus sur les surfaces et il devrait augmenter demande pour cela dans les années à venir.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Joueurs clés:

Reckitt Benckiser Group plc, The Clorox Company, KCWW, The Claire Manufacturing Company, Parker Laboratories, Inc., Stryker, CleanWell, LLC., Seventh Generation Inc., Windex, KINNOS INC, Gojo, UPS Hygiene, Stepan Company, STERIS plc, Vernacare, Virox, Whiteley. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays du marché des lingettes désinfectantes

Le marché des lingettes désinfectantes est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le pays, le type de produit, la convivialité, l’emballage, le type de matériau, les niveaux de désinfection, la saveur, le type, l’utilisation finale et le canal de distribution comme référencé ci-dessus.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des lingettes désinfectantes en raison des progrès technologiques dans la région et de la présence d’acteurs majeurs des lingettes désinfectantes dans le pays. L’utilisation croissante de lingettes désinfectantes pour des applications commerciales au Royaume-Uni renforce la croissance du marché dans le pays. En Chine, l’émergence du COVID-19 et la prévalence élevée des infections nosocomiales (HAIS) ont stimulé la croissance du pays.

L’analyse du marché donne les indications suivantes :