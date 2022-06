Le marché mondial des jetons non fongibles devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le marché mondial des jetons non fongibles devrait passer de XX milliards USD en 2020 à XX milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de XX % de 2021 à 2027 . Le marché des NFT se développe à un rythme élevé à l’échelle mondiale . Un jeton non fongible ( NFT ) est un actif cryptographique non interchangeable et unique ou une unité de données stockée sur un registre numérique ( blockchain ). Les NFT peuvent être associés à desconstruire des éléments tels que des vidéos, de l’audio, des photos et d’autres types de fichiers numériques en tant qu’éléments uniques et utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour fournir au NFT une preuve publique de propriété .

La sensibilisation accrue aux NFT pendant la pandémie, l’augmentation de la demande de NFT dans divers segments, le soutien des crypto-monnaies augmenteront la demande de NFT à travers le monde dans les années à venir . La menace de fraude et le risque lié à l’investissement dans les NFT entraveront la croissance du marché des NFT .

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/non-fungible-token-market

Dynamique du marché mondial des jetons non fongibles

Drivers : Sensibilisation croissante pendant le COVID – 19 et la digitalisation

Pendant la pandémie, la sensibilisation croissante aux NFT, aux crypto-monnaies était très élevée et diverses personnes ont investi dans ces segments. L’essor de la culture du travail en ligne a stimulé la croissance du marché des NFT, en particulier après la pandémie, en raison des principales stratégies de marketing utilisées par les acteurs du marché pour inciter les internautes à investir dans les NFT et à contribuer à la croissance du marché des NFT à travers le globe pendant la période de prévision. La numérisation croissante et différents utilisateurs de divers secteurs verticaux explorant et investissant dans les NFT et la demande croissante pour la plate-forme NFT orientée utilisateur, numérisée et sécurisée contribuent à la croissance du marché des NFT.

Contraintes : fraude et risque lors de la gestion des NFT

Les actifs cryptographiques du NFT cryptés dans la blockchain aident également à sécuriser les données, augmentant les risques de fraude et de perte de capital d’investissement, entravant ainsi la croissance du marché et l’implication des personnes dans les NFT. La fluctuation des prix et les risques qui y sont associés entraveront la croissance du marché dans le monde entier.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/non-fungible-token-market?opt=2950

Opportunités : le soutien croissant des crypto-monnaies accélérera la croissance des NFT

Le soutien croissant des crypto-monnaies accélérera la croissance des NFT à travers le monde au cours de la période de prévision. Par exemple, la blockchain Ethereum prend en charge les NFT avec ses normes ERC-721, Bitcoin Cash largement reconnu prend également en charge les NFT, et en outre, il alimente le marché Juungle NFT. Ce facteur alimentera la croissance du marché des NFT dans les années à venir. De plus, la blockchain Cardano a introduit des jetons natifs, qui permettront la création de NFT sans contrats intelligents ; la blockchain FLOW utilise un modèle de consensus de preuve de participation pour prendre en charge les NFT. De plus, GoChain, une blockchain, prend également en charge les NFT et alimente le marché Zeromint NFT, et Tezos est un réseau de blockchain qui fonctionne sur une preuve de participation et prend en charge la vente d’art NFT, entre autres.

Portée du rapport

L’étude catégorise le type basé sur le marché des jetons non fongibles , les utilisateurs finaux , aux niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Art

Objets de collection

Jeu

Assurance

Immobilier

Voiture

Les autres

Par utilisateur final ( chiffre d’ affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Personnel

Commercial

Par région ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de type du marché des jetons non fongibles devrait représenter la plus grande part du marché mondial

Le marché NFT est segmenté en art, collections, jeux, assurances, immobilier, automobile et autres en fonction du type . Par type, l’art représente la plus grande part du marché NFT ; le segment de l’art est en outre classé en GIF, pixel arts, impression 2D / 3D, art numérique et autres . Parmi eux, l’art numérique conduit à de nouvelles créations, permettant à plus de personnes de s’intéresser et de s’impliquer dans le monde de l’art . Les artistes de cet espace continueront d’innover et de produire des œuvres qui continueront de repousser les limites de la forme d’art actuelle . Mais il y a un inconvénient à cette illustration numérique régulière . Par exemple, l’objet peut être copié et reproduit par d’autres plusieurs fois, gratuitement. Pour cela, NFT a permis aux artistes numériques de gagner de l’argent grâce à leurs œuvres en les mettant sur une plateforme blockchain ou NFT . Pour cette raison, on estime que l’art numérique contribuera à la part importante du marché mondial non fongible et favorisera la croissance du marché NFT à travers le monde au cours de la période de prévision .

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/non-fungible-token-market

La région Asie – Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des jetons non fongibles

Sur la base des régions, le marché mondial des NFT a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie – Pacifique, sont analysés en Asie – Pacifique . La région Asie – Pacifique est estimée pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des jetons non fongibles dans les années à venir . Ils sont dus à la planification stratégique de l’expansion des activités par le principal acteur du marché dans les économies émergentes de la région Asie – Pacifique . Par exemple, la plate-forme indienne d’échange de bitcoins et de crypto-monnaies, WazirX, a annoncé qu’elle lancerait un marché de jetons non fongibles ( NFT ) permettant aux artistes et créateurs indiens de vendre ou de mettre aux enchères leurs actifs numériques et de percevoir des redevances .

Principaux acteurs du marché

Le marché des jetons non fongibles émerge et évolue avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que NBA Top Shot, Cryptopunks, Hashmasks, Sorare, CryptoKitties, Decentraland, Rarible, OpenSea, SuperRare, Ethereum Name Services et autres . Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader dans le monde .

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/non-fungible-token-market