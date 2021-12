Le marché mondial des haut-parleurs intelligents connaîtra une croissance époustouflante et générera des prévisions de revenus massives

La recherche, l’analyse et les estimations sur le marché ont été effectuées avec des connaissances fiables dans ce rapport. Ce rapport sur le marché se concentre sur des aspects importants du marché qui incluent, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans cette industrie. Ce rapport sur le marché aide à obtenir des informations sur tous les facteurs ci-dessus en donnant des informations exploitables sur le marché et une analyse complète du marché. La méthodologie de recherche clé qui a été appliquée ici par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie).

Les entreprises technologiques parient que l’avenir de l’informatique personnelle sera guidé par le son de votre voix.

S’ils ont raison, cette première étape de l’adoption des haut-parleurs intelligents aura un impact considérable sur les bénéfices futurs. Changer de marque de smartphone est relativement simple, mais changer tout un écosystème d’assistants vocaux ? Ce n’est pas aussi facile.

Le marché mondial des haut-parleurs intelligents est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché.

Le haut-parleur intelligent est défini comme un appareil de lecture audio intelligent et sans fil. Il respecte les normes Bluetooth, Wi-Fi et autres protocoles sans fil. Le haut-parleur intelligent contrôle les appareils domotiques et le contrôle des tâches ménagères courantes telles que l’éclairage, la surveillance de la sécurité, la serrure de porte, le contrôle de l’environnement (thermostat), les stores, etc. Il présente diverses caractéristiques, notamment l’assistance à domicile, la commande vocale, la lecture de musique en streaming, la taille compacte et bien d’autres. Les avantages de l’utilisation de haut-parleurs intelligents sont sa bonne qualité sonore, son écoute musicale flexible, son interaction avec d’autres appareils et sa commodité pour l’utilisateur. Il est principalement utilisé dans les maisons intelligentes, les bureaux intelligents et autres. L’Avy de Zettaly est un exemple de haut-parleur intelligent. Il s’agit d’un haut-parleur Bluetooth avec une capacité Android complète.

Segmentation clé du marché du marché des haut-parleurs intelligents

Sur la base de l’application, le marché est classé en maison intelligente, consommateur et bureau intelligent.

Sur la base de la géographie, le rapport de marché couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil parmi autres.

Basé sur le composant, le marché est segmenté en matériel et logiciel. le matériel est ensuite segmenté en pilote de haut-parleur, circuit intégré de connectivité, processeur, circuit intégré audio, mémoire, circuit intégré d’alimentation et microphone.

Le marché mondial des haut-parleurs intelligents est segmenté en assistant virtuel intelligent, composant, application, utilisateur final et par géographie.

Basé sur un assistant virtuel intelligent, le marché est segmenté en Alexa, Google Assistant, Siri et Cortana.

La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l'aide de modèles statistiques et cohérents du marché.

