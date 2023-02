Le marché mondial des graveurs atteindra 14 354 430 000 USD d’ici 2029.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des machines d’estampage enregistrera un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et pourrait atteindre 14 354,43 millions USD d’ici la fin de la période de prévision 2022-2029.

Une presse à pièces est une machine manuelle qui produit des pièces. Les presses sont de toutes formes et tailles et avec une variété d’accessoires (pour la numismatique). Ils étaient à l’origine en fonte.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est la popularité des collections de pièces de monnaie anciennes dans le monde. La demande croissante de matériel minier en raison de l’augmentation de l’extraction de la fonte et de l’expansion de la gamme d’altcoins dans diverses applications a alimenté la croissance du marché. La pénétration croissante d’Internet et des smartphones parmi la population et l’adoption de diverses technologies qui augmentent le taux de hachage et réduisent la consommation d’énergie pour rendre l’exploitation minière rentable ont influencé le marché. De plus, un investissement important Recherche et développement Recherche et développement La capitalisation boursière croissante et l’urbanisation et la commercialisation rapides des technologies innovantes et le développement de produits modernes sont également à l’origine de la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des machines de gaufrage et taille du marché

Le marché des machines de gravure est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance entre différents segments aide à développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient dominer le marché global et identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des machines d’estampage est segmenté en pressions inférieures à 1 000 kn, pressions de 1 000 à 2 000 kn, pressions de 2 000 à 3 000 kn et pressions supérieures à 3 000 kn.

En fonction de l’application, le marché des machines d’estampage est segmenté en automobile, outils matériels, machines de construction et autres.



Analyse concurrentielle de la part de marché des machines d’aménagement paysager et d’impression

Le paysage concurrentiel du marché Machine de gravure fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue des produits, la dominance des applications est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des machines de gravure.

Les principaux acteurs du marché des machines à emboutir sont Beckwood Press, Fagor Arrasate, Macrodyne, GRABENER, Schuler AG, Quintus Technologies, MORI IRON WORKS CO., LTD., Kojima Iron Works, Santec, Lien Chieh Machinery, RAVNE PRESSES, Nava. Presse, Langzauner, Ozkoç Hydraulic Machinery, Besco, Flowmech, Komatsu, Inc., VEXMA TECHNOLOGIES PVT LTD, 3Dnatives, Protofab et Jariwala Robotics Private Limited, etc.

