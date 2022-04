Le marché mondial des glucomètres  devrait croître à un rythme sain au cours des cinq prochaines années.

Une équipe d’experts de chercheurs et d’analystes s’assure qu’il n’y a pas d’erreurs qui rendent difficile la compréhension du rapport d’étude de marché. L’annexe est également incluse dans le rapport, ce qui apporte un éclairage supplémentaire sur le sujet. Ce document commercial offre des données et une qualité de rapport inégalées avec la plus grande satisfaction des clients. Ce rapport sur le marché regorge d’informations difficiles à trouver, qui comprennent généralement la taille du marché, les parts de marché, les tendances et les prévisions, les forces motrices, l’analyse de la segmentation du marché, les opportunités, etc. Les méthodologies éprouvées et l’analyse systématique employées dans ce rapport aident à prendre des décisions commerciales et stratégiques en toute confiance.

Marché mondial des glucomètres par type d’appareil (auto-surveillance de la glycémie, surveillance continue du glucose), utilisateur final (hôpitaux, cliniques), composants (mètres, bandelettes de test, lancettes, capteurs, récepteurs), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des glucomètres

Le marché mondial des glucomètres devrait passer de sa valeur initiale estimée de 11,65 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 28,19 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,67 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à une préoccupation croissante concernant la santé des individus.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des glucomètres est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des glucomètres pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Rares sont les principaux concurrents actuellement présents sur le marché mondial des glucomètres Ascensia Diabetes Care Holdings AG ; Abbott ; Dexcom, Inc. ; Santé Arx Technologies Pvt. Ltd. ; F. Hoffmann-La Roche Ltd; LifeScan, Inc. ; Bayer SA ; Truworth Health Technologies Pvt. Ltd. ; Dr Morepen ; Medtronic ; Johnson & Johnson Services, Inc. ; ARKRAY, Inc. ; Bionime Corporation ; Rossmax International Ltd. ; AgaMatrix ; ACON Laboratories, Inc. ; Trividia Health, Inc. et Medisana GmbH sont quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des glucomètres.

Définition du marché : marché mondial des glucomètres

Le glucomètre, également connu sous le nom de système/dispositifs de surveillance de la glycémie, est un dispositif de diagnostic utilisé pour la détection précoce et rapide des niveaux de glucose dans le sang d’un patient. Ces dispositifs consistent en une lancette, des bandelettes et des compteurs pour la surveillance des niveaux de glucose, où les bandelettes sont trempées dans du sang et insérées dans le compteur de surveillance qui affiche les niveaux de glucose sanguin.

Facteurs de marché

L’augmentation des niveaux de population diabétique dans le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché

Avantages associés à l’utilisation du produit tels que des résultats de test plus rapides et précis ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Restriction du marché

Le coût élevé des appareils devrait entraver la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, Health Arx Technologies Pvt. Ltd. à travers leur marque « BeatO » a annoncé le lancement d’un glucomètre miniature qui peut être branché sur les smartphones et les niveaux de sucre sont enregistrés dans l’application disponible pour les smartphones à côté du produit. Ce produit fournit un rappel précis et opportun concernant les niveaux de sucre des patients.

En février 2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé le lancement d’un nouveau glucomètre « Accu-Check Instant S », pour la région Inde. Le produit est capable d’offrir des résultats de test précis ainsi qu’une gamme de niveaux de sucre dont le patient souffre en informant le patient en conséquence.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des glucomètres sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

