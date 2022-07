Le marché mondial des forets miniers devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le marché mondial des forets miniers était évalué à XX 000 $ en 2022 et devrait atteindre XX 000 $ d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030.

Les forets miniers sont des outils de coupe utilisés pour creuser le trou d’une zone circulaire. Ces forets sont déployés pour enlever la roche ou les débris afin de créer des trous de différentes tailles. Il existe certains forets miniers spécialisés qui peuvent percer des trous avec une section transversale non circulaire. Ils sont disponibles dans une variété de formes et de tailles avec différents types de matériaux de corps tels que le diamant et le tungstène. Les trépans sont fixés à la tige de forage de la machine de forage pour percer ou couper à travers la terre ou la surface, généralement par un mouvement de rotation. Le foret saisit la partie supérieure du foret appelée tige.

Les foreuses minières agissent comme un moyen fiable pour mener à bien les opérations minières. Les forets miniers sont largement utilisés dans les mines et carrières à ciel ouvert. Dans la phase initiale de l’exploitation à ciel ouvert ou à ciel ouvert, le dynamitage est nécessaire pour créer un trou dans le sol afin de faciliter le processus de forage en profondeur. De plus, il est nécessaire de creuser le trou pour placer l’explosif à une certaine profondeur pour l’opération de dynamitage dans l’exploitation minière. Par conséquent, la demande pour ces forets augmente sur les sites miniers.

L’augmentation de la demande de produits métalliques et minéraux est l’un des principaux facteurs qui stimule la croissance du marché des forets miniers. En outre, l’augmentation de la demande de métal due à la forte demande de l’industrie automobile devrait également alimenter la croissance du marché.

En outre, l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des forets est l’augmentation des activités minières en raison de la croissance de la demande de métaux précieux tels que l’or, l’argent et les diamants. Différentes tendances pour l’or et le diamant ainsi que les bijoux de mode ont augmenté la demande pour ces métaux précieux.

Cependant, l’augmentation du coût d’achat des forets est un défi auquel sont confrontés les fournisseurs, ce qui devrait freiner la croissance du marché. De plus, la prise de conscience croissante des dommages environnementaux causés par l’exploitation minière a conduit à l’imposition de nombreuses règles et réglementations aux acteurs de l’industrie minière par les gouvernements. Cela entrave à son tour la croissance de l’industrie des trépans miniers. De plus, l’augmentation des innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) offre des opportunités lucratives pour la croissance du marché des forets miniers dans les années à venir.

Le marché mondial des trépans miniers est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’opération, de la taille du trépan et de la région. En fonction du type, le marché est divisé en trépans rotatifs, marteaux DTH et autres. Le segment des trépans rotatifs est en outre divisé en trépans fixes et en trépans à rouleaux coniques. Alors que les autres segments sont classés en mèches d’ancrage, mèches croisées et mèches à burin.

Sur la base des matériaux, le marché est classé en acier, diamant et carbure de tungstène. Le segment des trépans au diamant est en outre divisé en trépans en diamant thermiquement stables, en PDC et en trépans en diamant sertis en surface. Par exploitation, il est divisé en forage souterrain et forage en surface. De plus, par taille de bit, le marché est divisé en jusqu’à 150 mm, 151–200 mm, 201–250 mm, 251–300 mm et plus de 300 mm.

Le marché mondial des forets miniers est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision.

ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sont Brunner and Lay, Caterpillar Inc., Changsha Heijingang Industrial Co., Ltd, Epiroc AB, Mitsubishi Materials Corporation., Robit Plc, Rockmore International, Sandvik, Western Drilling Tools Inc et Xiamen. Prodrill Equipment Co., Ltd.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

Ø Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances et de la dynamique actuelles et émergentes du marché des forets miniers.

Ø Une analyse approfondie du marché est réalisée en construisant des estimations de marché pour les segments de marché clés entre 2022 et 2030.

Ø Une analyse approfondie du marché est effectuée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux concurrents dans le cadre du marché.

Ø Une analyse complète de toutes les régions est fournie pour déterminer les opportunités qui prévalent.

Ø L’analyse des prévisions du marché mondial des forets miniers de 2022 à 2030 est incluse dans le rapport.

Ø Les principaux acteurs du marché du marché des forets miniers sont présentés dans ce rapport et leurs stratégies sont analysées en profondeur, ce qui aide à comprendre les perspectives concurrentielles de l’industrie des forets miniers.

SEGMENTS DU MARCHÉ MONDIAL DES TRÉPANS MINIERS

PAR TYPE

• Trépans rotatifs

o Trépans fixes o Trépans coniques à

rouleaux

• Trépans marteaux DTH

• Autres

PAR MATÉRIAU

• Acier

• Diamant

o Trépans diamantés thermiquement stables

o PCD

o Trépans diamantés en surface

• Carbure de tungstène

PAR OPÉRATION

• Forage souterrain

• Forage en surface

PAR TAILLE DE MÈCHE

• Jusqu’à 150 mm

• 151–200 mm

• 201–250 mm

• 251– 300 mm

• Supérieur à 300 mm

PAR RÉGION

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Corée du Sud

o Thaïlande

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

o Amérique latine

o Moyen-Orient o

Afrique

ACTEURS

• Brunner and Lay

• Caterpillar Inc.

• Changsha Heijingang Industrial Co., Ltd

• Epiroc AB

• Mitsubishi Materials Corporation

• Robit Plc

• Rockmore International, Sandvik

• Western Drilling Tools Inc

• Xiamen Prodrill Equipment Co., Ltd