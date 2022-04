Le marché mondial des films en polyimide atteindra 5 612,82 millions USD d’ici 2030

Le marché mondial des films en polyimide devrait atteindre 5 612,82 millions USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les films polyimides sont une sorte de films polymères hautes performances possédant une gamme d’excellentes propriétés, ce qui leur permet d’être déployés dans diverses industries d’utilisateurs finaux.

Les films de polyimide trouvent une application répandue pour produire des circuits imprimés flexibles et des bandes sensibles à la pression utilisés dans l’électronique et l’industrie aérospatiale en raison de leur capacité à résister aux hautes températures, ils sont largement utilisés. Ceux-ci sont également largement déployés pour isoler les fils et les câbles des moteurs et des générateurs. Ces films permettent la réalisation d’assemblages compacts et complexes qui réduisent l’encombrement et le poids, et du fait de leur légèreté, ils trouvent également une mise en oeuvre dans l’isolation des fils des avions pour offrir un gain de poids important.

De plus, les films de polyimide peuvent être modifiés en surface pour augmenter le nombre d’applications d’utilisation finale. Le produit offre une inertie/hydrophobicité inhérente, qui ne convient pas à la fabrication de dispositifs électroniques sur les substrats ; ainsi, la modification de surface permet le dépôt de matériaux fonctionnels avec des fluides à base d’eau.

Les films de polyimide sont utilisés comme tampon contre l’effet de décharge corona, qui atténue les performances des moteurs de traction, des générateurs et des transformateurs. Il contribue à améliorer les performances en plus de la résistance des moteurs de traction et d’autres composants intégrés du système automobile, propulsant ainsi la croissance du marché.

Une alliance stratégique menant à des collaborations technologiques entre entreprises pour la commercialisation de films en polyimide devrait en outre alimenter la demande du marché au cours de la période de prévision.

Perspectives concurrentielles :

Cette section du rapport effectue une enquête approfondie sur le paysage intensément concurrentiel du marché mondial du film polyimide, mettant en évidence les principaux fabricants, les initiatives stratégiques adoptées par eux, les perspectives de croissance existantes, les positions sur le marché et les parts de marché détenues par chaque participant. Le rapport met davantage l’accent sur les stratégies de développement entreprises par ces entreprises, notamment l’innovation de produits, le lancement de nouveaux produits et la mise à niveau technologique. De plus, le rapport étudie les événements commerciaux notables observés dans cette industrie, tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, les accords d’entreprise et les promotions de marque.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport comprennent:

Du Pont

Saint-Gobain SA

Société IST

Kolon Industries Inc

Société Kaneka

Taimide Tech inc.,

Société FLEXcon

Arakawa Chemicals Industries Ltd

Anabond Limitée

Société 3M

Société Nitto Denko

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur les films en polyimide :

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi qu’aux méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des films en polyimide

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs du marché, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale complète du marché mondial Film polyimide

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère des affaires

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des films en polyimide

Segments couverts dans le rapport :

Type Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; 2019-2030 et Chiffre d’Affaires, Millions USD ; 2019-2030)

Films opaques

Films transparents

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2019-2030 et revenus, millions USD ; 2019-2030)

Circuits imprimés flexibles (FPC)

Produits fabriqués de spécialité

Bandes sensibles à la pression

Fil et Câble

Moteur et Générateur

Perspectives des secteurs verticaux de l’industrie (volume, kilotonnes ; 2019-2030 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Électrique et Électronique

Automobile

Aérospatial

Médical

Étiquetage

Exploitation minière et forage

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2019-2030 et revenus, millions USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

AEM

