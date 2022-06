Le marché mondial des fermes solaires devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des fermes solaires devrait passer de 88,4 milliards USD en 2021 à 449,3 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 19,8 % de 2022 à 2030 . Le marché des fermes solaires hydrauliques s’est développé à un rythme considérable grâce au faible coût des panneaux photovoltaïques et à la forte présence de producteurs de fermes solaires hydrauliques. En outre, la sensibilisation à l’agriculture solaire de l’eau augmente parmi les consommateurs, en raison de la mise en œuvre de réglementations gouvernementales visant à promouvoir la production d’énergie à partir de sources renouvelables afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de minimiser les émissions de polluants.

Les consommateurs peuvent utiliser l’énergie photovoltaïque pour leurs propres besoins en électricité et vendre l’énergie solaire restante qu’ils n’utilisent pas dans des pays comme les États-Unis, l’Espagne et la France. L’industrie solaire photovoltaïque chinoise a connu une croissance significative par rapport à d’autres pays au fil des ans. Selon la China Photovoltaic Industry Association, la capacité d’énergie photovoltaïque de la Chine a augmenté de 34 % d’une année sur l’autre en 2018. La capacité photovoltaïque totale installée a dépassé 170 gigawatts fin 2018, contre 136 gigawatts en 2017. Ces réglementations encouragent l’utilisation de technologie photovoltaïque. Par conséquent, on s’attend à ce que ces réglementations aient un impact positif sur le marché des pompes solaires. De plus, avec l’utilisation accrue de la technologie photovoltaïque, la demande de fermes solaires devrait augmenter de manière significative.

Définition du marché mondial des fermes solaires

Les fermes solaires sont des fermes alimentées par des cellules photovoltaïques pour produire de l’énergie à plus grande échelle. La croissance du marché de la ferme solaire est tirée par l’adoption de méthodes de production d’électricité renouvelable et l’accent mis sur la réduction des émissions de carbone.

Dynamique du marché mondial des fermes solaires

Moteurs : Réglementations gouvernementales favorables à l’utilisation de la technologie photovoltaïque

Cette réglementation favorise l’utilisation de la technologie photovoltaïque. Par conséquent, ces réglementations devraient avoir un impact positif sur le marché des fermes solaires. En outre, la demande de fermes solaires devrait augmenter de manière significative avec l’utilisation accrue de la technologie photovoltaïque.

Contraintes : Coût élevé associé à l’installation

Malgré le fait que la technologie PV est rentable et un excellent choix pour une variété d’applications d’utilisation finale, la croissance du marché est entravée par les coûts d’investissement élevés associés aux installations PV par rapport à d’autres technologies renouvelables émergentes. Le coût de déploiement des fermes s’ajoute au coût global du PV. En conséquence, le déploiement global des systèmes photovoltaïques devrait être limité au cours de la période de prévision. De plus, l’énergie solaire ne peut être utilisée que pendant un temps limité et doit être stockée dans des batteries pour une utilisation ultérieure. Les batteries utilisées pour stocker l’énergie solaire sont extrêmement chères, de grande taille et nécessitent un remplacement régulier, ce qui devrait limiter la croissance du marché mondial des fermes solaires.

Portée du marché mondial de la ferme solaire

L’étude classe le marché des fermes solaires en fonction du type et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type Outlook ( Ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Échelle utilitaire

Génération distribuée

Micro-réseaux

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Commercial

Industriel

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des services publics devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial des fermes solaires est divisé en production à grande échelle, distribuée, micro-réseaux et autres . En 2021, le segment des services publics représentait la plus grande part de marché de 45,2 % sur le marché mondial des fermes solaires . Les fermes photovoltaïques à grande échelle sont des installations photovoltaïques pouvant atteindre 1 GW tout en s’étendant sur quelques acres de terrain. Selon la Solar Industries Association (SEIA), plus de 37 000 MW de centrales photovoltaïques à grande échelle fonctionnent, ainsi que 12 000 MW en cours de développement.

Ces fermes photovoltaïques à grande échelle se distinguent des alternatives photovoltaïques générales par la dimension réelle de la mission et sa force. Les consommateurs de services publics achètent l’électricité générée par un contrat d’achat d’électricité (PPA) ou le service public peut être propriétaire de la ferme. La forte augmentation des investissements dans les technologies d’expansion et d’intégration du réseau telles que le stockage et la connectivité UV devrait stimuler la croissance du marché.

L’ Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des fermes solaires a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . On estime que l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 21,4 % de 2022 à 2030. Le marché européen des fermes solaires est étudié en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. Le marché des fermes solaires est stimulé par les développements et les innovations de l’industrie solaire. Dans la région, l’énergie photovoltaïque est largement utilisée dans les systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments et dans l’industrie automobile.

De plus, le développement de l’industrie de la construction a conduit à une augmentation de l’adoption des systèmes BIPV dans les bâtiments nouvellement construits. En outre, une augmentation de la demande de véhicules solaires tels que les voitures et les bus à travers l’Europe devrait augmenter la demande d’énergie photovoltaïque dans la région européenne. Ceci, à son tour, devrait stimuler la demande pour le marché des fermes solaires.

En outre, l’augmentation des activités de construction a entraîné une augmentation de l’installation de systèmes BIPV pour produire de l’électricité afin de répondre aux besoins d’alimentation d’urgence. En outre, la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes pour réduire les émissions de carbone devrait augmenter la demande de fermes solaires à travers l’Europe.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des fermes solaires

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial des fermes solaires sont :

