Le marché mondial des équipements de découpe au plasma affichera une adoption modérée ; L’Amérique du Nord représentera la région clé de 2017 à 2026

L’importance prédominante des opérations de coupage en tant que processus clé dans une gamme d’industries a entraîné la demande d’équipements efficaces et l’adoption de technologies de coupage avancées telles que le coupage plasma. Dans un passé récent, plusieurs fabricants d’équipements de coupage industriels se sont lancés dans la production d’équipements de coupage plasma.

L’avantage des équipements de coupage plasma dans la fourniture d’une excellente qualité de coupe à des vitesses élevées est considéré comme un facteur clé pour leur adoption. De plus, ces équipements peuvent fournir des coupes nettes avec des scories négligeables et sur une large plage de températures de fonctionnement.

De nouveaux matériaux plasma sont introduits pour augmenter l’efficacité des équipements de coupage plasma dans les applications de coupage à grande échelle. Cependant, les coûts de maintenance élevés, le manque de professionnels qualifiés et la complexité croissante de l’approvisionnement en matières premières ont dissuadé l’adoption d’équipements de coupage plasma dans toutes les industries.

Persistence Market Research a publié une étude exclusive sur le marché mondial des équipements de coupage plasma, qui offre des prévisions complètes sur l’évolution de l’adoption et de la fabrication de ces équipements dans les années à venir. Selon le rapport, le marché mondial des équipements de coupage plasma devrait se développer à un TCAC modéré de 4% au cours de la période de prévision, 2017-2026. D’ici la fin de cette période, il a été estimé que le marché mondial des équipements de coupage plasma atteindra une valorisation de 795 millions de dollars US.

L’Amérique du Nord enregistre la plus forte adoption d’équipements de coupage plasma

Une analyse régionale fournie dans le rapport prévoit que l’Amérique du Nord est le marché le plus lucratif pour l’adoption d’équipements de coupage plasma. Au fil des ans, la demande d’équipements de coupage plasma aux États-Unis et au Canada a mûri. Les industries des métaux lourds en Amérique du Nord connaissent une croissance robuste en raison de l’évolution des politiques commerciales et des réglementations industrielles favorables.

De plus, le contrôle de la qualité est hautement prioritaire dans les processus de coupe industriels à travers l’Amérique du Nord. Le rapport estime que d’ici la fin de 2026, le marché nord-américain des équipements de coupage plasma atteindra près de 240 millions de dollars US. Le rapport estime également que d’ici la fin de 2026, plusieurs fabricants d’équipements de coupage plasma étendront leurs installations dans la région Asie-Pacifique hors Japon (APEJ). Les centres de fabrication tels que la Chine et l’Inde continueront de propulser la rentabilité du marché APEJ pour la fabrication rentable d’équipements de coupage plasma.

Expédition et applications offshore de l’équipement de découpe plasma pour refléter la croissance rapide des revenus

Au cours de la période de prévision, il a été évalué que les applications de fabrication d’équipements lourds d’équipements de coupage plasma se traduiront par le montant le plus élevé de revenus sur le marché mondial. En 2017, plus de 115 millions de dollars US d’équipements de coupage plasma ont été vendus dans le monde pour la fabrication de métaux lourds.

Le rapport révèle en outre que les applications automobiles et de transport des équipements de coupage plasma auront une part considérable sur les valeurs du marché mondial tout au long de la période de prévision. Cependant, la construction navale et les applications offshore des équipements de coupage plasma enregistreront la croissance des revenus la plus rapide à un TCAC estimé à 5,1% au cours de la période de prévision.

De plus, les principaux fabricants d’équipements de coupage plasma envisagent le passage croissant d’une opérabilité manuelle à une opérabilité mécanisée de l’équipement. D’ici 2026, des équipements de coupage plasma mécanisés d’une valeur de plus de 445 millions de dollars devraient être vendus dans le monde.

Jusqu’en 2026, des sociétés à savoir Ador Elding Ltd., Colfax Corporation, Matheson tri-gas Inc., Flow International Corporation, Illinois Tool Works Inc., Lincoln Electric Company, Linde group, Barton International Inc., Fronius international GMBH et GCE holding AB devrait instrumenter la fabrication d’équipements de coupage plasma à l’échelle mondiale.

