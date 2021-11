Le marché mondial des équipements de coupe devrait être évalué à plus de 5 milliards de dollars américains d’ici 2025

Persistence Market Research fournit des informations clés sur le marché mondial des équipements de coupe et des consommables/accessoires dans son dernier rapport intitulé « Marché des équipements de coupe : analyse globale de l’industrie (2012-2016) et prévisions (2017 – 2025) ». Dans ce rapport, Persistance Market Research met en lumière les moteurs et les contraintes susceptibles d’avoir un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Dans le dernier rapport de PMR sur le marché mondial des équipements de coupe, les prévisions ont été révisées jusqu’en 2025. En 2017, elles étaient estimées à 3,6 milliards de dollars américains et devraient atteindre une valeur de plus de 5 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2025. En raison de la croissance des facteurs de croissance macroéconomique (PIB, inflation, emploi, dépenses) sur le marché cible, la taille du marché a été révisée pour toute la période de prévision.

Un facteur majeur de la croissance du marché mondial des équipements de coupe, dans le scénario actuel, est la forte croissance du secteur automobile. En outre, la croissance de l’industrie de la construction, soutenue par la mégatendance mondiale de l’urbanisation, devrait stimuler la croissance du marché mondial.

De plus, la demande prometteuse de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que la demande croissante de produits de coupe de l’industrie des énergies renouvelables sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial des équipements de coupe au cours de la période de prévision.

Cependant, le marché mondial des équipements de coupe devrait faire face à certains défis. L’adoption lente de technologies de coupe avancées et les coûts d’exploitation élevés pour rester un facteur de retenue peuvent avoir une incidence sur le pouvoir de négociation des consommateurs. Ce sont les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la demande d’équipements de coupe, limitant ainsi la croissance des revenus du marché mondial des équipements de coupe.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements de coupe est segmenté par technologie de coupe en plasma, oxy-combustible, laser, jet d’eau et arc au carbone

Grâce à la technologie de découpe, le segment de la technologie de découpe laser devrait continuer à dominer le marché en termes de valeur au cours de la période de prévision. Le segment des jets d’eau devrait refléter une croissance élevée de la valeur et du volume au cours de la période de prévision et devrait enregistrer une valeur TCAC de 7,4 % tout au long de la période de prévision.

En termes de type d’équipement, on estime que le mécanisé domine le marché mondial des équipements de coupe avec une valorisation boursière élevée

En termes d’utilisation finale, le segment des autres est le plus important avec une valeur marchande élevée. Le segment de la construction navale et de l’offshore devrait augmenter à un TCAC élevé de 6,3 % au cours de la période de prévision

Par région, l’Asie-Pacifique devrait refléter une forte rentabilité dans les années à venir. En 2016, la majorité des équipements de coupe ont été vendus en Asie-Pacifique, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les ventes d’équipements de coupe en Amérique du Nord et en Europe devraient être stimulées par une forte adoption de technologies de coupe très précises et avancées.

