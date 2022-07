Le marché mondial des emballages en papier antidérapant devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

L’augmentation de la distance de transit des marchandises a entraîné une croissance de la demande de sécurité absolue des produits pendant le transit. La sécurité des produits est l’un des facteurs les plus critiques que les fournisseurs et les vendeurs garantissent pour fidéliser leur clientèle. Au fil des ans, les palettes ont été utilisées pour transporter et stocker en toute sécurité les matières premières ondulées. L’une des principales préoccupations des clients et des vendeurs concerne la sécurité des produits. Cette forte demande de solutions d’emballage qui empêchent les produits d’être endommagés pendant le transport devrait être le principal moteur de la croissance de l’emballage en papier antidérapant mondial, au cours de la période de prévision. Le rapport segmente le marché et prévoit sa taille, en volume et en valeur, sur la base d’application, par produits et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique du Sud).

L’EuroWaxPack est une association basée en Europe pour les fabricants de matériaux d’emballage en papier ciré. Il a été développé par un groupe de convertisseurs d’emballages en papier ciré en 1998 afin d’améliorer la prise de conscience des avantages des stratifiés à base de cire et du papier ciré. De plus, les emballages en papier antidérapants sont respectueux de l’environnement et exempts de poussière. Le marché mondial des emballages en papier antidérapants devrait également croître dans le contexte du marché mondial des palettes en carton ondulé. Tous ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché mondial des emballages en papier antidérapants. Les produits alimentaires améliorent la qualité de leur apparence à l’aide de l’emballage en papier ciré car ils sont de nature semi-transparente et ont une valeur de brillance élevée.

La demande croissante d’emballages en papier ciré dans les confiseries, les produits laitiers, les sucreries et les produits alimentaires cuits au four a considérablement contribué à la croissance du marché. L’avantage d’utiliser l’emballage en papier ciré est qu’en raison de sa nature hydrophobe, il empêche les produits de l’humidité, de l’humidité et de la graisse. Dans les produits tels que la charcuterie et le fromage, l’emballage en papier ciré aide à la transpiration grâce à sa fonction respiratoire. Les produits augmentent leur durée de conservation. Un autre facteur qui propulse la croissance du marché est sa nature biodégradable. La région Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des emballages en papier antidérapants.

Le marché mondial des emballages en papier antidérapants devrait faire face à une demande importante dans des régions telles que l’APEJ et l’Amérique latine, au cours de la période de prévision. Certains des principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial des emballages en papier antidérapants sont Smurfit Kappa Group, Endupack, Packaging Products ( Coatings) Ltd., et Sierra Coating Technologies LLC.