Le marché mondial des emballages en carton ondulé croît à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Le marché de l’emballage en carton ondulé est en croissance en raison de la préférence croissante pour les emballages en carton ondulé de petite et moyenne taille dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons et le carton ondulé recyclé dans l’industrie de l’emballage. Pour répondre à la demande croissante de produits d’emballage en carton ondulé dans les secteurs de la construction et de l’électronique, certaines entreprises étendent leur capacité de production par le biais d’acquisitions, de coentreprises et de lancements de produits dans plusieurs zones géographiques.

Cependant, les réglementations gouvernementales strictes sur l’emballage des produits devraient limiter le marché mondial des emballages en carton ondulé.

Scénario de marché mondial des emballages en carton ondulé

En mars 2021, WestRock Company a décidé d’élargir son portefeuille de systèmes d’emballage automatiques grâce à l’acquisition de Linkx Packaging Systems. Ce développement a aidé l’entreprise à augmenter ses ventes futures et sa capacité de production.

Tendances affectant le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions WestRock Company, International Paper and Packaging Corporation of America cible-t-elle ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance significative du marché de l’emballage en carton ondulé en Asie-Pacifique, les leaders du marché ciblant l’Europe et l’Amérique du Nord comme leurs prochains revenus de poche en 2022.

Le marché des emballages en carton ondulé devient chaque année de plus en plus concurrentiel, des sociétés comme WestRock Company, International Paper and Packaging Corporation of America étant des leaders sur le marché des emballages en carton ondulé. Un nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché de l’emballage en carton ondulé.

Développement du marché mondial des emballages en carton ondulé

En août 2021, Mondi a lancé une gamme de solutions d’emballage en carton ondulé durables pour les services de livraison d’épicerie en ligne dans toute l’Europe. Sept nouvelles solutions d’emballage répondent à la demande de nouvelles solutions d’emballage pour l’expédition. La société a lancé un nouveau produit à des fins de livraison pendant COVID-19. Le marché se nourrira de ces produits à des fins de livraison.

En janvier 2021, International Paper a décidé de vendre son activité d’emballage en carton ondulé en Turquie. Cet accord a été conclu entre International Paper et Mondi Group. Pour servir le marché avec avantage, ce contrat est conclu entre entreprises. Le marché verra des améliorations dans l’industrie de l’emballage.

Étendue du marché mondial de l’emballage en carton ondulé

Basé sur la région, le marché mondial des emballages en carton ondulé est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Russie, Belgique, Turquie, Pologne, Finlande, Suède et Norvège. . , Lituanie, Lettonie, Estonie et autres pays européens, Chine, Corée, Japon, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines et autres régions d’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis Emirats, Israël, Egypte et autres Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et autres Amérique du Sud.

Pour en savoir plus sur la recherche, https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-corrugated-board-packaging-market

Points clés couverts sur le marché mondial de l’emballage en carton ondulé – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente par pays

Valeur marchande et aperçu du marché Emballage en carton ondulé

Profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché de l’emballage en carton ondulé

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Méthodologie de recherche : marché mondial de l’emballage en carton ondulé

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide du module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de statistiques et de modèles de marché cohérents. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont des facteurs clés de succès pour le rapport sur le marché. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou dérouler la requête.

La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie). En plus de cela, le modèle de données comprend une grille de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de positionnement de l’entreprise, une analyse des parts de marché, des normes de mesure, une analyse descendante et une analyse de l’engagement des fournisseurs. Pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche, contactez un expert de l’industrie en laissant une demande.

