Le marché mondial des écrans de déshydratation devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Marché des écrans de déshydratation: introduction

Les écrans d’assèchement, également connus sous le nom de machine d’assèchement du sable, sont la machine la plus appropriée pour le processus d’assèchement du sable. Les cribles de déshydratation sont conçus comme un crible vibrant linéaire largement utilisé pour le criblage, le dessablage, le lavage, le scultage, le déschlammage et la déshydratation. Les écrans d’assèchement sont le produit de déshydratation le plus largement utilisé, qui sert principalement à produire un produit fini homogène et sans gouttes et à manipuler du sable, du sable artificiel, du sable marin, de l’argile, du charbon, des minerais, des résidus, du gravier, des agrégats et d’autres matériaux.

Marché des écrans de déshydratation: dynamique

Le principal moteur du marché mondial des écrans de déshydratation est le secteur de l’énergie et de la construction en constante évolution, qui a entraîné une demande croissante d’écrans de déshydratation dans toutes les principales économies en développement et développées. Les facteurs macroéconomiques, tels que la croissance des activités de construction couplée à une augmentation de la population et à une augmentation de la demande de minéraux raffinés dans de nombreux pays, augmentent encore la demande d’écrans de déshydratation. La forte augmentation des ventes de tamis de déshydratation en raison des préoccupations croissantes concernant les opérations efficaces et efficaces dans les opérations de traitement du sable, du charbon, des minerais et des agrégats devrait fortement stimuler le marché mondial des tamis de déshydratation. En outre, La croissance considérable du secteur minier en Asie de l’Est et du Sud et la gradation technologique dans la fabrication des écrans de déshydratation devraient générer une opportunité importante pour le marché mondial des écrans de déshydratation. De plus, les caractéristiques de performance supérieures des cribles de déshydratation, telles qu’un criblage très efficace, une manipulation facile, une grande robustesse et un faible entretien, sont très attendues pour propulser la demande de cribles de déshydratation. Comme le tamis de déshydratation est conçu pour éliminer les matières solides des liquides, les tamis de déshydratation gagnent en popularité dans les secteurs de la construction et de l’énergie dans toutes les régions. Tous les principaux paramètres d’influence mentionnés ci-dessus devraient stimuler le marché mondial des écrans de déshydratation au cours de la période de prévision. Le principal facteur de restriction tel que le coût élevé,

Marché des écrans de déshydratation: segmentation

Le marché mondial des écrans de déshydratation est segmenté en fonction de la capacité, de l’application, du secteur d’utilisation finale et de la région.

Sur la base de la capacité, le marché mondial des écrans de déshydratation est segmenté comme suit :

Jusqu’à 30 TPH

30 – 80 TPH

Au dessus de 80 TPH

Sur la base de l’application, le marché mondial des écrans de déshydratation est segmenté comme suit :

Dépistage

Dessablage

La lessive

Sculpture

Déchaulage

Déshydratation

Sur la base du secteur d’utilisation finale, le marché mondial des écrans de déshydratation est segmenté comme suit :

Construction

Énergie

Exploitation minière

Déchets et recyclage

Les autres

Les tamis de déshydratation de 30 à 80 TPH (tonnes par heure) devraient afficher un taux de croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison de leur efficacité opérationnelle plus élevée et de leur débit de traitement maximal. D’autre part, parmi les segments du secteur d’utilisation finale, le secteur de la construction devrait connaître une croissance du marché plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de sable fin dans la production de béton pour la construction.

Marché des écrans de déshydratation: perspectives régionales

Le marché mondial des écrans de déshydratation est segmenté en sept régions : Amérique du Nord, Europe, MEA, Asie de l’Est (Japon, Chine, Corée du Sud), Asie du Sud (Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste), Océanie (Australie, Nouvelle Zélande) et l’Amérique latine. Parmi les pays mentionnés ci-dessus, on estime que l’Asie de l’Est représente une part de marché importante en raison de l’augmentation des activités industrielles dans des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L’Asie du Sud devrait connaître une forte croissance du marché mondial des écrans de déshydratation en raison de l’augmentation des activités minières dans la région. De plus, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient afficher la croissance la plus optimiste sur le marché mondial des écrans de déshydratation en raison de l’augmentation des activités de construction et d’une révolution industrielle dans la région.

Marché des écrans d’assèchement: acteurs de premier plan

Les principaux acteurs du marché mondial des écrans de déshydratation sont ALLGAIER WERKE GmbH, Luoyang Longzhong Heavy Machinery Co., Ltd., JÖST GmbH + Co. KG, Midwestern Industries, Inc, Sulzer, Multotec (Pty) Ltd, McCloskey International, Hewitt Robins International, McLanahan, Chine Luoyang Longzhong Heavy Machinery Co., Ltd., The Weir Group PLC et AViTEQ Vibrationstechnik GmbH, parmi d’autres acteurs clés du marché. Le marché des écrans de déshydratation est composé d’acteurs mondiaux et régionaux bien diversifiés, les fournisseurs régionaux gouvernant leur marché régional respectif.

Le rapport de recherche présente une évaluation complète du marché des écrans de déshydratation et contient des informations réfléchies, des faits, des données historiques et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Il contient également des projections utilisant un ensemble approprié d’hypothèses et de méthodologies. Le rapport sur le marché des écrans de déshydratation fournit une analyse et des informations selon les segments de marché tels que les zones géographiques, les applications et l’industrie