Le marché mondial des e-liquides connaîtra une croissance exceptionnelle au cours de 2021-2027 Les joueurs sont VistaVapors, Air Factory eliquid., KAIs Virgin Vapor, Breazy, Crystal Canyon Vapes

Marché mondial des e-liquides Par type de base (base PG, base VG, mélange PG et VG, glycérine végétale, propylène glycol), saveur (tabac d’origine, menthe et menthol, fruits et bonbons, chocolat, dessert, autres), canal de vente (hypermarché/supermarché, commodité Magasin, magasin spécialisé, petite épicerie indépendante, vente au détail en ligne), produit (e-liquide pré-rempli, e-liquide en bouteille), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique), tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des e-liquides

Le marché des e-liquides devrait croître à un taux de croissance de 21,3% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. La popularité croissante du vapotage écologique devrait augmenter la demande d’e-liquides sur le marché.

L’e-liquide est une sorte de solution d’arôme dans les cigarettes électroniques qui sont couramment utilisées à l’intérieur des cigarettes électroniques. La vapeur de cigarette électronique est formée en chauffant les e-liquides pour générer un aérosol. Leur fonction principale est de produire de la vapeur dans les cigarettes électroniques.

À propos du marché des e-liquides :

La sensibilisation croissante de la population à la santé devrait augmenter la demande de e-liquides sur le marché. Certains des autres facteurs tels que moins de quantités de substances toxiques dans le e-liquide, la disponibilité de e-liquide de différentes sources, la tendance croissante au vapotage et aux e-cigarettes, la disponibilité de différentes saveurs pour les e-liquides et la production d’e-liquides sans nicotine sont les facteurs de croissance du marché.

Le marché des e-liquides couvre les fabricants :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les e-liquides sont VistaVapors, Air Factory eliquid., KAIs Virgin Vapor, Breazy, Crystal Canyon Vapes LLC / CCVapes Eliquid., Highbrow Vapor., Vape Dudes., Dynamic Creations., Vapor Lab et Premium eJuice. USA, LLC., Molecule Labs Inc., Savage Enterprises, USA Vape Lab, eMist Liquids, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché des e-liquides par régions :

Amérique du Nord

nous

Canada

L’Europe 

Royaume-Uni

La France

Allemagne

Italie

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Asie du sud est

Amérique latine

Brésil

Mexique

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Afrique

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Probablement, le rapport se concentre également sur les principaux fabricants mondiaux du marché E-Liquides fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image du produit et les spécifications, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les informations de contact. Les tendances de la croissance du marché mondial E-Liquides et les circuits de commercialisation sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées.

Le rapport sur le marché des e-liquides répond aux questions suivantes :

Quelle sera la taille du marché en 2024 et quel sera le taux de croissance ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelle sera la part de marché des E-Liquides ?

Qu’est-ce qui motive ce marché?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de cet espace de marché ?

Et plus encore…..Obtenez une table des matières détaillée @

Principaux sujets traités dans ce rapport –

Chapitre 1 Couverture de l’étude

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Taille du marché par les fabricants

Chapitre 4 Production par régions

Chapitre 5 Consommation par régions

Chapitre 6 Taille du marché par type

Chapitre 7 Taille du marché par application

Chapitre 8 Profils des fabricants

Chapitre 9 Prévisions de production

Chapitre 10 Prévision de consommation

Chapitre 11 Analyse des clients en amont, de la chaîne industrielle et en aval

Chapitre 12 Opportunités et défis, menaces et facteurs affectant

Chapitre 13 Principales conclusions

Chapitre 14 Annexe

