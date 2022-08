Le Marché Mondial des Désinfectants pour les mains Atteindra 11,12 Milliards de Dollars avec un TCAC de 6,9% d’ici 2030

Le marché mondial des désinfectants pour les mains devrait atteindre 11,12 milliards de dollars d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante de désinfectants pour les mains est due à ses avantages pour réduire la transmission des maladies infectieuses gastro-intestinales et respiratoires, ainsi qu’à ses constituants qui préviennent la sécheresse et l’irritation de la peau par rapport au lavage des mains. Des études ont montré que l’utilisation de désinfectants pour les mains dans les salles de classe peut réduire l’absentéisme des élèves d’environ 20,0% en raison d’une maladie. De plus, la sensibilisation croissante à l’hygiène des mains pour contrôler la propagation des infections contractées dans les hôpitaux stimule la demande du marché.

Impact de la COVID-19

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation en spirale des ventes de désinfectants pour les mains. La demande pour le produit a augmenté à un point tel que les supermarchés et les magasins pharmaceutiques ont limité le nombre qu’un individu peut acheter à la fois. Les désinfectants pour les mains à base d’alcool sont une mesure efficace pour lutter contre la propagation de la maladie, car l’alcool attaque et détruit l’enveloppe protéique qui entoure les coronavirus. Le CDC (Center for Disease Control & Prevention) suggère l’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool contenant plus de 60,0% d’éthanol ou 70,0% d’isopropanol comme forme d’hygiène des mains souhaitée dans les établissements de santé, sur la base d’un meilleur accès au désinfectant pour les mains.

En outre, le CDC recommande que les prestataires de soins de santé qui appliquent des désinfectants pour les mains à base d’alcool puissent informer les patients qu’ils le font conformément aux directives du CDC.

Les prix des désinfectants pour les mains ont connu une flambée des prix par les détaillants sur plusieurs marchés internationaux, en raison de l’enflure de la demande résultant de la pandémie de COVID-19. Le virus originaire de Chine s’est propagé à plus de 60 pays. Les ventes de désinfectant pour les mains au Royaume-Uni ont connu une hausse de plus de 250,0% d’une année sur l’autre en février. De plus, témoins d’un énorme écart entre l’offre et la demande, les acteurs du marché déploient leurs compétences et leurs équipements de fabrication pour augmenter la production du produit afin d’atténuer la pénurie d’approvisionnement.

En mars 2020, Dow Europe et Ineos, principaux fabricants de polymères, utilisent les matières premières déjà disponibles et les déploient pour produire des désinfectants et ainsi combler le manque à gagner.

En mars 2019, le gouvernement indien a déclaré les désinfectants pour les mains, entre autres produits, au titre des produits essentiels, et a fixé les prix de ces articles.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Par type, on estime que les désinfectants pour les mains à base d’alcool se développeront plus rapidement au cours de la période de prévision, car l’alcool contenu dans ces produits est capable de tuer la plupart des germes, y compris le coronavirus.

• Par forme, le gel désinfectant pour les mains a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 10,7% au cours de la période de prévision. Le gel désinfectant pour les mains se propage facilement sur les mains et nécessite moins de temps pour éradiquer les germes par rapport aux autres types de désinfectants.

• En termes d’application, la consommation des ménages devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 11,8% au cours de la période de prévision. L’évolution des tendances de style de vie et la sensibilisation croissante à l’hygiène sont responsables de la demande croissante pour cette application.

• L’Amérique du Nord a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 11,0% au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des infections respiratoires virales nosocomiales et l’épidémie de COVID-19 récemment sont parmi les facteurs importants de la croissance du marché.

* Les principaux participants sont Procter & Gamble, GOJO Industries Inc., Unilever Group, Reckitt Benckiser Group PLC, Henkel AG & Company, The Himalaya Drug Company, S. C. Johnson & Son Inc., Société 3M, Godrej Consumer Products Ltd., et Vi-Jon Inc., entre autres.

• En mars 2020, Procter & Gamble Co., un acteur de premier plan du marché, constatant une pénurie de désinfectants pour les mains, y compris d’autres produits essentiels pour lutter contre le virus COVID-19, a commencé à produire du désinfectant pour les mains au baril sur cinq sites comprenant Lima, pour répondre aux besoins croissants à travers le monde.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des désinfectants pour les mains en fonction du type, de la forme, de l’application et de la région:

Type Perspectives (Chiffre d’affaires, Milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2019-2030)

• À base d’alcool

• Sans alcool

Perspectives des ingrédients actifs (Chiffre d’affaires, Milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2019-2030)

• Éthanol ou Alcool éthylique

* Chlorure de Banzalkonium

• Isopropylique

Perspectives du Formulaire (Chiffre d’affaires, Milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2019-2030)

• Gel

• Liquide

• Mousse

Perspectives d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, Milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2019-2030)

* Hôpitaux et cliniques

* Hôtels et Restaurants

• Ménage

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2019-2030)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o Espagne

o Suède

o BENELUX

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Émirats arabes Unis

o Afrique du Sud

o Israël

o Reste de l’AME

