Le marché mondial des carreaux de céramique devrait atteindre 215,14 milliards USD d’ici 2029

Les carreaux de céramique sont essentiellement des dalles minces constituées principalement de minéraux naturels tels que l’argile , le sable de silice, le feldspath et la dolomite. Ces carreaux sont plus durables que les carreaux comparables, peuvent résister à des températures élevées et peuvent résister à des produits chimiques acides ou corrosifs. Ces mosaïques sont devenues une alternative au bois franc et aux autres revêtements de sol comme le marbre, le béton, etc. en raison de son aspect esthétique et de sa disponibilité dans divers modèles, textures, couleurs, formes et tailles. Ces propriétés, associées à leur légèreté, leurs propriétés antidérapantes et antimicrobiennes, font de ces dalles la solution idéale pour une utilisation dans les hôpitaux, les hôtels, les laboratoires et les installations pharmaceutiques où l’hygiène est essentielle.

Le marché mondial des carreaux de céramique était évalué à 128,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 215,14 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,70 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production et les scénarios de la chaîne climatique.

Analyse et dimensionnement du marché

Les dépenses de construction résidentielle ont considérablement augmenté ces dernières années, ce qui a entraîné une demande accrue de carreaux de céramique dans le monde entier. Par conséquent, les fabricants se concentrent sur la production de carreaux à usage résidentiel. La croissance du marché des carreaux de céramique devrait être tirée par le remplacement résidentiel et les nouvelles activités d’installation. Le gouvernement fournit des logements à bas prix qui devraient soutenir la croissance de l’industrie dans les années à venir. En outre, le changement de préférence des consommateurs pour les mosaïques dans la maison devrait stimuler la demande. Par conséquent, ces moteurs de croissance devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse concurrentielle de la part de marché du paysage et des carreaux de céramique

Le paysage concurrentiel du marché des carreaux de mur en céramique fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des carreaux muraux en céramique sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des carreaux de mur en céramique sont

Du Pont (États-Unis)

3M (UE)

Solvay (Belgique)

Kajaria Ceramics Limited (Inde)

AGC Ceramics Co., Ltd. (Japon)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

La Compagnie Chemours (EE. UU.)

Rogers Corporation (États-Unis)

LINTEC Corporation (Japon)

Nitto Denko Co., Ltd. (Japon)

Kyocera Corporation (Japon)

CeramTec GmbH (États-Unis)

CoorsTek Inc., (États-Unis)

Saint-Gobain (États-Unis)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

McDanel Advanced Ceramic Technologies (EE. UU.)

Momentive (États-Unis)

Céramique RAK (EAU)

Mohawk Industries (États-Unis)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

Unifrax (États-Unis)

Étendue du marché mondial des carreaux muraux en céramique

Le marché des carreaux muraux en céramique est segmenté en fonction de la matière première, du produit, de la structure, de la taille, de l’application, de la formulation et du type de vente. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

matières premières

Feldspath

Kaolin

Bentonite

sable de silice

produit

glaçage

porcelaine

pas de rayures

autre

Loge

nouveau bâtiment

alternatives

fournir

aspect

20×20

30×30

30×60

60×120

autre

application

hébergement

commercial

officiel

pressée à sec

extrusion

fonderie

type de vente

nouvelle installation

alternatives

Analyse régionale du marché Carreaux de céramique

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc. )

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie Carreaux muraux en céramique sur le marché mondial.

-Etudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Identifier, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyse du potentiel et des avantages du marché, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques dans les principales régions du monde.

– Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités de marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

-Analyse critique de chaque sous-marché sur la base des tendances de croissance individuelles et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les expansions, les lancements de nouveaux produits et les parts de marché.

– Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

