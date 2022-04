Le marché mondial des câbles à fibres optiques à ruban devrait atteindre 7 623,2 millions de dollars américains d’ici 2030 | TCAC : 11,6 % : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial des câbles à fibres optiques à ruban devrait connaître une augmentation de ses revenus de 2 834.6 millions de dollars US en 2021 à 7 623.2 millions de dollars US.d’ici 2030. Le marché enregistre un TCAC de 11.6 % sur la période de prévision 2022-2030. Les réseaux locaux (LAN) et les réseaux de centres de données migrent vers des nombres de fibres câblées plus élevés pour répondre aux besoins croissants en bande passante du système. Des câbles optiques en ruban sont actuellement déployés pour répondre à ces besoins, car ils fournissent la densité de fibres la plus élevée par rapport à la taille du câble, maximisent l’utilisation du chemin et des espaces et facilitent la terminaison. Le câble à fibre optique ruban est une solution pratique pour les problèmes d’espace et de poids.

L’impulsion croissante du marché est attribuée à des facteurs tels que le besoin croissant d’une meilleure vitesse et d’une plus grande bande passante entre les industries et l’augmentation rapide de l’urbanisation, de l’industrialisation et des dépenses de consommation. Alors que des tendances telles que la virtualisation et la convergence entraînent une augmentation du trafic vers les centres de données 40G/100G, un câble avec un nombre élevé de fibres est nécessaire pour prendre en charge l’augmentation de la bande passante. Par rapport à la taille du câble, le câble ruban flexible offre la densité de connectivité la plus élevée pour que chaque pied carré compte. Son petit diamètre extérieur et sa superbe flexibilité le rendent plus facile et plus rapide à manipuler, créant des possibilités d’installation dans des voies étroites et de petits conduits. Le câble à fibre optique en ruban est récemment apparu comme un choix de câble principal pour le déploiement dans les applications dorsales de campus, de bâtiment et de centre de données où un nombre de fibres supérieur à 24 est requis. Cette conception offre des performances robustes équivalentes à celles du câble toronné à tube libre et fournit la densité de fibre maximale par rapport au diamètre du câble par rapport aux conceptions de câble toronné à tube libre et à structure serrée. De plus, différents gouvernements locaux, étatiques et nationaux prennent des initiatives pour améliorer l’accessibilité d’Internet à ses individus, comme l’initiative Digital India du gouvernement indien, qui propulse également la croissance du marché. En outre, de nombreuses entreprises technologiques ouvrent leurs centres de données à travers le monde, ce qui déclenche à son tour la croissance du marché. Par exemple, IBM a ouvert trois centres de données au Royaume-Uni et différents gouvernements locaux, étatiques et nationaux prennent des initiatives pour améliorer l’accessibilité d’Internet à ses individus, comme l’initiative Digital India du gouvernement indien, qui propulse également la croissance du marché. En outre, de nombreuses entreprises technologiques ouvrent leurs centres de données à travers le monde, ce qui déclenche à son tour la croissance du marché. Par exemple, IBM a ouvert trois centres de données au Royaume-Uni et différents gouvernements locaux, étatiques et nationaux prennent des initiatives pour améliorer l’accessibilité d’Internet à ses individus, comme l’initiative Digital India du gouvernement indien, qui propulse également la croissance du marché. En outre, de nombreuses entreprises technologiques ouvrent leurs centres de données à travers le monde, ce qui déclenche à son tour la croissance du marché. Par exemple, IBM a ouvert trois centres de données au Royaume-Uni etTencent Cloud, une société de cloud basée en Chine , a lancé son premier centre de données à Jakarta, en Indonésie . De plus, l’intégration croissante de technologies avancées et innovantes dans le centre de données par les principaux acteurs, associée à des partenariats croissants entre les acteurs du marché, propulsera davantage la croissance du marché au cours de la période de projection. Par conséquent, comme nous constatons que les demandes de bande passante doublent le besoin de fibre, le câble ruban devient le moyen le plus simple, le plus simple et le plus rapide de planifier les besoins futurs du réseau. Cependant, les complications associées au processus de résolution des erreurs perturbent la croissance du marché mondial des câbles à fibres optiques ruban au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation

Le segment multimode domine le marché des câbles à fibre optique ruban

Sur la base du type, le marché mondial des câbles à fibres optiques ruban est segmenté en monomode et multimode. Le segment multimode détient la part de marché la plus élevée en 2021 et devrait en outre continuer à dominer au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante des centres de données, des solutions de télécommunication et des solutions intérieures. Le segment monomode a le taux de croissance annuel le plus élevé au cours de la période de prévision.

Avec le segment des connecteurs MT, le TCAC le plus élevé du marché des câbles à fibre optique ruban

En termes de terminaison, le marché est divisé en – avec connecteur MT et sans connecteur MT. Parmi ceux-ci, le segment sans connecteur MT détient la part la plus élevée du marché mondial des câbles à fibre optique ruban en 2021, tandis que le segment avec connecteur MT enregistre le TCAC le plus élevé sur la période de projection. Le connecteur MTP est un connecteur à fibre optique push/pull à 12 fibres avec une empreinte similaire au connecteur SC simplex. Ces connecteurs haute densité sont utilisés pour accélérer considérablement le processus de câblage réseau, minimiser les erreurs et réduire la congestion dans les panneaux de brassage.

FTTx est le principal segment d’application sur le marché des câbles à fibres optiques en ruban en 2021

Sur la base de l’application, le marché est classé en FTTx, communication longue distance, réseau de métro mobile local, autre réseau d’accès local, réseaux avioniques, systèmes vidéo numériques, systèmes de gestion de vol, systèmes de radar météorologique, CATV, dorsale Ethernet et autres. Parmi ceux-ci, on estime que le FTTx détient la part de marché la plus élevée en 2021. La croissance de ce segment est attribuée aux progrès technologiques en cours dans les centres de données et aux initiatives croissantes de divers gouvernements pour accroître l’accessibilité à Internet.

L’ Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des câbles à fibre optique ruban en 2021

L’ Asie-Pacifique domine le marché mondial des câbles à fibres optiques ruban en 2021 et devrait continuer sa domination au cours de la période de projection. La région devrait en outre avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’une meilleure vitesse et d’une plus grande bande passante parmi les industries, associé au nombre croissant de centres de données dans les économies émergentes telles que la Chine , l’Inde et l’Indonésie , entre autres, accélère la croissance du marché.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 2 384,6 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 7 623,2 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 11,6 % de 2022 à 2030 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché Corning, CommScope, Fujikura Ltd, Prysmian, Nexans et Yangtze Optic Fiber and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) entre autres Segments couverts Par type, par terminaison, par application, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Perspectives concurrentielles :

Siemon est une société de télécommunications basée aux États-Unis qui propose du matériel et des services d’infrastructure informatique pour les centres de données, les réseaux locaux (LAN) et les bâtiments intelligents. Le portefeuille de produits de la société comprend des centres de données, des bâtiments intelligents, des réseaux locaux d’entreprise, des solutions audio et visuelles, des services infonuagiques et gérés, des systèmes d’antennes distribuées (DAS), des solutions à grande échelle, des solutions de câblage, des connecteurs, des systèmes de refroidissement, des racks, l’alimentation par Ethernet (POE), Wifi et autres.

Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Company (YOFC) est une société de télécommunications basée au Hubei, en Chine , qui est en activité depuis 1988. L’énorme offre de produits de la société dessert un large éventail d’applications, notamment les centres de données, le haut débit fixe, le divertissement à domicile , réseau porteur 5G, application intelligente, réseau intelligent, transport ferroviaire et autres.

Prysmian SpA est une entreprise italienne basée à Milan , spécialisée dans la fabrication de câbles électriques destinés aux secteurs de l’énergie et des télécommunications, ainsi que de fibres optiques.

FS Fitel est un concepteur, fabricant et fournisseur de solutions de fibre optique, de câble à fibre optique, de connectivité, de FTTX et de photonique spécialisée. OFS Fitel comprend la première fibre spécifique à une application, les premiers connecteurs optiques, les premiers câbles plats, les premiers atténuateurs, les premières fibres de silice à gaine dure et des dizaines d’avancées supplémentaires qui ont permis la révolution de la fibre optique.

Corning Incorporated est une entreprise technologique multinationale basée aux États-Unis . Il est en activité depuis 1851. Il propose son large portefeuille de produits sous les chefs d’entreprise – Advanced Optics, Display Glass, Environmental Technologies, Optical Communications et Pharmaceutical Technologies.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial des câbles à fibres optiques ruban :

Par type, le segment du marché mondial des câbles à fibres optiques à ruban est sous-segmenté en: Mode unique Multimode

Par segment de terminaison du marché mondial des câbles à fibres optiques ruban est sous-segmenté en: Avec connecteur MT Sans connecteur MT

Par segment d’application du marché mondial des câbles à fibres optiques ruban est sous-segmenté en: FTTx Communication longue distance Réseau local de métro mobile Autre réseau d’accès local Réseaux avioniques Systèmes vidéo numériques Systèmes de gestion de vol Radars météorologiques CATV Réseau fédérateur Ethernet Autres

Par région, le segment du marché mondial des câbles à fibres optiques à ruban est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Australie Taïwan ASEAN Indonésie Thaïlande Malaisie Philippines Viêt Nam Singapour Reste de l’ANASE Reste de l’APAC Moyen-Orient et Afrique Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Turquie Reste du Moyen-Orient et Afrique Amérique du Sud Argentine Brésil Colombie Reste de l’Amérique du Sud



