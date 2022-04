Le marché mondial des bioplastiques devrait atteindre 10 169,9 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR : 10,8 : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial des bioplastiques était évalué à 5 487.2 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 10 169.9 millions de dollars US d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un CAGR de 10.8% au cours de la période de prévision 2022-2027. En termes de volume, le marché devrait croître à un TCAC de 11.8 % au cours de la période de prévision.

Les bioplastiques sont des matières plastiques produites à partir de sources de biomasse renouvelables telles que les graisses et huiles végétales, l’amidon de maïs, la paille, les copeaux de bois, la sciure de bois, les déchets alimentaires recyclés, etc. l’acceptation et les sources de matières premières renouvelables. Les bioplastiques ne nuisent pas à la terre ou à l’environnement car ces matériaux n’ont aucune toxicité et peuvent se dégrader facilement. Certains bioplastiques sont obtenus en traitant directement à partir de biopolymères naturels, notamment des polysaccharides (par exemple, l’amidon, la cellulose, le chitosane et l’alginate) et des protéines (par exemple, la protéine de soja, le gluten et la gélatine), tandis que d’autres sont synthétisés chimiquement à partir de dérivés de sucre (par exemple, acide lactique) et des lipides (huiles et graisses) d’origine végétale ou animale ou générés biologiquement par fermentation de sucres ou de lipides. En revanche, les plastiques courants tels que les plastiques à base de combustibles fossiles (également appelés polymères à base de pétrole) sont dérivés du pétrole ou du gaz naturel. Le bioplastique est également un matériau approprié pour l’agriculture biologique car les agriculteurs utilisent des films de paillage biodégradables dans l’agriculture et l’horticulture.

Les propriétés respectueuses de l’environnement des bioplastiques, l’acceptation élevée des consommateurs pour les produits biosourcés, la politique gouvernementale favorable concernant le développement de matériaux d’emballage dégradables et la disponibilité de sources de matières premières renouvelables pour la production de bioplastiques sont quelques-uns des principaux moteurs du marché des bioplastiques. De plus, divers gouvernements à travers le monde ont adopté des réglementations et des politiques favorables pour promouvoir la durabilité et la biodégradabilité des bioplastiques. De plus, l’augmentation de l’acceptation par les consommateurs stimule la croissance de la demande de bioplastique dans les économies émergentes et émergentes. Cependant, le coût élevé du produit est l’un des plus gros problèmes associés au marché mondial des bioplastiques. De plus, les mauvaises propriétés mécaniques, thermiques et d’absorption d’eau du bioplastique ne conviennent pas à de nombreuses applications. En outre,

Segmentation du marché

Le type biodégradable détient la part de marché la plus élevée en 2021 sur le marché mondial des bioplastiques

Sur la base du type, le marché des bioplastiques est segmenté en biodégradables et non biodégradables. Le segment biodégradable est en outre classé en amidon, acide polylactique (PLA), polyhydroxylalcanoates (PHA), polyester (PBS, PBAT et PCL) et autres plastiques biodégradables. En outre, le segment non biodégradable est divisé en bio-polyéthylène téréphtalate (PET), bio-polyéthylène, bio-polyamides, bio-polytriméthylène téréphtalate et autres plastiques non biodégradables. On estime que le segment biodégradable détient la part de marché la plus élevée en 2021 en raison de réglementations strictes relatives à l’interdiction du plastique à usage unique dans diverses régions, dont l’Europe , l’Amérique du Nord et l’ Asie .. En outre, le segment devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,6 % au cours de la période de prévision en raison des préoccupations environnementales croissantes et d’une augmentation de la demande d’emballages flexibles basés sur ces matériaux.

Le segment des biens de consommation devrait enregistrer son TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base du mode d’application, le marché des bioplastiques est segmenté en emballages rigides, emballages flexibles, agriculture et horticulture, biens de consommation, textile, automobile et transport, bâtiment et construction et autres. Les emballages rigides sont en outre classés en bouteilles et pots, barquettes et autres. De même, le segment des emballages souples est également divisé en sachets, sacs à provisions/poubelles et autres. On estime que le segment des emballages flexibles détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision, car les emballages ont une large portée dans diverses applications, notamment les emballages alimentaires, les emballages cosmétiques et de soins personnels, les sacs à provisions et autres, augmentant ainsi la croissance du segment. Alors que le segment des biens de consommation devrait enregistrer un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique détenait la part majeure du marché mondial des bioplastiques en 2021

L’ Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus du marché des bioplastiques en 2021 en raison de la présence d’une industrie alimentaire et des boissons bien établie ainsi que des préférences croissantes des consommateurs envers les produits en plastique respectueux de l’environnement avec la croissance rapide de la population de la région et du pouvoir d’achat des consommateurs. En outre, le marché des bioplastiques en Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé de 12,5 % au cours de la période de prévision.

Profil de la société

Toyota Tsusho est une société de négoce et de gestion de projets qui possède un portefeuille de produits varié. La société fournit des produits et des services dans divers domaines, notamment les métaux, les pièces détachées et la logistique mondiales, l’automobile, les machines, l’énergie et les projets, la chimie et l’électronique, l’alimentation et les services aux consommateurs, etc. En outre, la société dispose d’un réseau mondial de filiales en Thaïlande et à Singapour . L’entreprise se concentre sur le développement de produits et de services basés sur les énergies renouvelables et utilise des technologies de pointe et des stratégies durables pour améliorer les services et réduire la pollution de l’environnement. Les raffineries et les installations partagées détiennent la part de pourcentage la plus élevée en termes de segmentation des revenus des entreprises.

Biome Technologies plc. est un fabricant de plastiques à base naturelle tels que les polymères à base de pétrole et opère à travers deux divisions : Biome Bioplastics et Stanelco RF Technologies. Elle produit des plastiques végétaux compostables et biodégradables. La société vise à étendre ses activités de R&D pour le développement de produits et services rentables afin d’offrir des produits durables à l’ère du marché en pleine croissance. Sur la base de la segmentation géographique des revenus, l’Amérique du Nord détient la part la plus élevée du marché.

Danimer Scientific est principalement engagée dans la fabrication de produits en plastique à l’aide de biopolymères renouvelables et durables. Les biopolymères produits par la société sont principalement utilisés dans les revêtements aqueux, les fibres, les filaments, les additifs, les adhésifs thermofusibles, les films et les articles moulés par injection. Danimer Scientific a adopté le partenariat comme stratégie de développement clé pour soutenir la concurrence intense et améliorer son portefeuille de produits.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des bioplastiques est hautement compétitif afin d’accroître leur présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des bioplastiques figurent NatureWorks LLC, Braskem, BASF SE, Novamont SpA, Mitsubishi Chemical Holdings, Toray Industries, Toyota Tsusho, EI du Pont de Nemours and Company, Galactic et Showa Denko KK, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des bioplastiques est segmenté en fonction du type, du mode d’application et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des bioplastiques sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des bioplastiques :

Par type, le segment du marché mondial des bioplastiques est sous-segmenté en: Biodégradable A base d’amidon Acide polylactique (PLA) Polyhydroxyalcanoates (PHA) Polyester (PBS, PBAT et PCL) Autres plastiques biodégradables Non biodégradable Bio-polyéthylène téréphtalate (PET) Bio-Polyéthylène Bio-Polyamides Bio-polytriméthylène téréphtalate Autres plastiques non biodégradables

Par mode d’application, le segment du marché mondial des bioplastiques est sous-segmenté en: Emballage rigide Bouteilles et bocaux Plateaux Autres Emballage souple Pochettes Sacs à provisions/poubelles Autres Agriculture et horticulture Biens de consommation Textile Automobile et transport Construction de bâtiments Autres

Par type de région, le segment du marché mondial des bioplastiques est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  ROYAUME-UNI Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



