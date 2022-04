Le marché mondial des batteries en tant que service atteindra 1 097,6 millions de dollars américains d’ici 2030 | TCAC : 25,9 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des batteries en tant que service, passant de 142.7 millions deen 2021 à 1 097.6 millions de dollars US d’ici la fin deLe marché enregistre un TCAC de 25.9 % sur la période de prévision 2022-2030. Le marché est principalement influencé par des facteurs tels que le coût élevé des batteries et la croissance des ventes de véhicules électriques, associés à des initiatives gouvernementales favorables.

Aperçu du marché :

La hausse des prix du carburant, la hausse des niveaux de pollution et les préoccupations climatiques stimulent la croissance des véhicules électroniques. Mais l’inquiétude quant à leur coût élevé pèse aussi dans tous les esprits. Ainsi, pour répondre à cette préoccupation, le modèle de batterie en tant que service est né. Dans le cadre de ce modèle, les clients peuvent louer des batteries auprès des équipementiers ou des fournisseurs de batteries en tant que composant distinct des voitures. De plus, les clients peuvent également retirer la batterie déchargée et l’échanger avec une batterie complètement chargée. Ainsi, le modèle Battery-as-a-service aide les clients à économiser de l’argent au moment de l’achat.

Dynamique du marché :

Conducteurs:

L’impulsion croissante du marché est attribuée à des facteurs tels que le coût élevé des batteries et la croissance des ventes de véhicules électriques, associés à des initiatives gouvernementales favorables. Les véhicules électriques (VE) ont des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des automobiles conventionnelles, mais leur prix d’achat est plus élevé. La majeure partie de ce coût est due au prix élevé des batteries utilisées dans ces véhicules. Grâce au modèle de batterie en tant que service, les clients peuvent louer des batteries auprès des équipementiers ou des fournisseurs de batteries en tant que composant distinct des voitures. De plus, les clients peuvent également retirer la batterie déchargée et l’échanger avec une batterie complètement chargée. Ainsi, le modèle Battery-as-a-service aide les clients à économiser de l’argent au moment de l’achat. Ce nouveau service fournit des options d’échange de batterie qui offrent une solution pour résoudre les problèmes d’autonomie plus courte d’un VE. Plus loin, les gouvernements de plusieurs pays encouragent l’adoption des véhicules électriques, ce qui devrait à son tour propulser la croissance du marché. De plus, des pays comme les États-Unis,La France , l’Allemagne et la Chine ont mis en place des lois et réglementations gouvernementales strictes concernant les émissions des véhicules, en vertu desquelles il est obligatoire pour les constructeurs automobiles d’utiliser des technologies de pointe qui aident à lutter contre les niveaux d’émission élevés émis par les véhicules. Le gouvernement a favorisé la croissance de ce segment en offrant des incitations, en imposant des abattements fiscaux et des politiques préférentielles, entre autres. Par exemple, en Inde , l’État du Maharashtra a déclaré sa politique EV en 2021. Cette politique offre des incitations de 65,20 USD(INR 5,000) par kilowattheure de capacité de batterie à tous les types d’acheteurs de véhicules électriques. De plus, plusieurs gouvernements européens ont pris des engagements à long terme avec des objectifs de conformité dans un délai précis, tels que les mandats ZEV (véhicules à émission zéro) et l’arrêt progressif des ventes de véhicules à moteur à combustion interne.

Contraintes:

Le manque d’uniformité dans la conception et la compatibilité des batteries à tous les niveaux est l’un des obstacles les plus critiques dans le secteur des batteries en tant que service. De plus, les dommages à la batterie dus à la manipulation couplés au manque de standardisation entravent la croissance du marché.

Analyse régionale :

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la batterie en tant que service en 2021

Les États-Unis sont le pays actionnaire le plus important du marché des batteries en tant que service en Amérique du Nord en 2021, car l’industrie des batteries de voitures électriques bénéficie d’une aide gouvernementale accrue et de l’avancement d’une technologie de batterie sophistiquée. Ce facteur, à son tour, est susceptible de compléter la croissance du système BaaS dans le pays. De plus, les États-Unis enregistrent également le TCAC le plus élevé pour la période de projection. Selon le type de produit, le segment stationnaire détient la part la plus élevée du marché nord-américain de la batterie en tant que service en 2021.

L’Europe de l’Ouest domine le marché européen de la batterie en tant que service en 2021

L’Europe occidentale détient la majeure partie du marché européen des batteries en tant que service en 2021 en raison de la pénétration importante des véhicules électriques dans des pays comme la Norvège , la Suède et les Pays-Bas . En termes de type de service, l’abonnement détient la part de marché la plus élevée en 2021. De plus, la Russie est le pays actionnaire le plus important de la région en 2021.

L’ Asie-Pacifique est en tête du marché mondial de la batterie en tant que service en 2021

L’ Asie-Pacifique est la région la plus actionnaire du marché mondial de la batterie en tant que service en 2021 et continuera sa domination au cours de la période de prévision. La Chine , étant le premier producteur et utilisateur de VE au monde, a la mainmise sur le marché des VE de la région. En outre, le Japon et la Corée du Sud ont tous deux connu une croissance rapide de leur marché des véhicules électriques, leurs gouvernements ayant contribué à l’augmentation de la demande de véhicules électriques en fournissant des bornes de recharge pour véhicules électriques, en établissant des normes de pollution et en fixant des délais pour passer des véhicules ICE aux véhicules électriques complets ou hybrides. entre autres. Cela devrait propulser la croissance du marché.

Les voitures particulières dominent le marché de la batterie en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique

Les voitures particulières détiennent la part la plus élevée sur le marché des batteries en tant que service au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’attention accrue des gouvernements à promouvoir l’utilisation des véhicules électriques. De plus, le revenu élevé par habitant crée un marché important pour les véhicules électriques de luxe. Des pays tels que l’Arabie saoudite , l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis détiennent une part de marché importante en 2021.

Le Brésil détient le TCAC le plus élevé du marché des batteries en tant que service en Amérique du Sud

Le Brésil est le pays actionnaire le plus important du marché des batteries en tant que service d’Amérique du Sud en 2021 et enregistre le TCAC le plus élevé sur la période de projection. Cela est dû à une augmentation de la demande de diverses industries d’utilisateurs finaux telles que l’automobile, l’énergie, l’industrie, le transport et la logistique. Selon le type de produit, le segment stationnaire détient la part de marché la plus élevée en 2021.

Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs du marché mondial de la batterie en tant que service sont NIO, Epiroc, Global Technology Systems, Inc., Contemporary Amperex Technology Co., Harding Energy, Inc. et Octillion, entre autres.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial Batterie en tant que service :

Par type de produit, le segment du marché mondial de la batterie en tant que service est sous-segmenté en: Stationnaire Mobile/Portable

Par type de service, le segment du marché mondial de la batterie en tant que service est sous-segmenté en: Abonnement (Location) Payer pour utilisation

Par type de véhicule , le segment du marché mondial de la batterie en tant que service est sous-segmenté en: 2 et 3 roues Voiture de voyageurs Véhicule utilitaire léger (VUL) Véhicule utilitaire lourd (VHC) Autres (Télescopique, chariots élévateurs et autres)

Le segment par région du marché mondial de la batterie en tant que service est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



