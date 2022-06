Le marché mondial des batteries devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Marché mondial des batteries : par produit (plomb-acide, Li-Ion, Ni-Cd, nickel-hydrure métallique), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et par région – taille, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027 )

Le rapport sur le marché des batteries comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport fournira un aperçu de l’une des analyses de marché les plus complètes, couvrant tous les aspects du marché des batteries.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/battery-market

Présentation du marché des batteries

La taille du marché des batteries est de 18,4 milliards de dollars américains en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 4,55 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Une batterie est un appareil composé d’une ou plusieurs cellules électrochimiques. La batterie fonctionne sur le principe de la force électromotrice. La demande croissante de batteries portables nécessite la capacité de charge la plus rapide, alimentant la croissance de la technologie des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4).

Facteurs affectant l’industrie des batteries au cours de la période de prévision

La demande rapide d’appareils électroniques et les progrès de la technologie des batteries augmentent la demande de batteries dans le monde et stimulent la croissance du marché mondial.

Les secteurs industriels et commerciaux augmentent la demande de batteries en raison de l’augmentation de la consommation d’énergie et de l’alimentation de secours.

On estime que des technologies telles que l’alimentation du réseau et les onduleurs domestiques stimulent la croissance du marché des batteries.

La croissance du revenu disponible des populations urbaines dans les pays en développement, en particulier en Asie-Pacifique, augmente la demande d’automobiles, ce qui aura un impact positif sur la production et les ventes de batteries de voiture

En outre, la demande croissante de véhicules hybrides et électriques rechargeables et les subventions gouvernementales pour ceux-ci devraient accélérer la croissance du marché des batteries.

Impact du COVID-19 sur le marché Batterie :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse de la production des équipementiers automobiles en raison du verrouillage complet dans le monde et a eu un impact négatif sur les revenus des fabricants de batteries. La pandémie a ralenti les chaînes d’approvisionnement des batteries car la plupart des cellules de batterie sont fabriquées en Chine, soulignant la dépendance écrasante à l’égard de la Chine et les risques associés à la chaîne d’approvisionnement. Cela a suscité l’intérêt de diverses parties prenantes pour la localisation de la chaîne d’approvisionnement dans les régions des États-Unis et d’Europe afin d’atténuer les risques de la chaîne d’approvisionnement.

Avant d’acheter, renseignez-vous @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/battery-market?opt=2950

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des batteries basée sur le produit et l’application.

Sur la base du produit, le marché des batteries a été segmenté en –

plomb-acide

Li-Ion

Ni-CD

Nickel-métalhydrure

Basé sur l’application, le marché de la batterie a été segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Industriel Auto fabrication Marin Les autres



Marché des batteries : perspectives régionales

Le marché mondial des batteries est géographiquement segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché mondial des batteries en raison de la présence d’industries d’utilisateurs finaux clés et de la croissance rapide de la production de véhicules électriques dans la région. En outre, l’industrialisation croissante et la demande croissante d’appareils électroniques portables dans la région sont les principaux facteurs de croissance du marché des batteries en Asie-Pacifique. De plus, l’Amérique du Nord devrait afficher une croissance saine du TCAC sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents sur le marché mondial des batteries comprennent –

Le marché mondial des batteries est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs dans le monde. Les principaux fabricants de batteries opérant sur le marché mondial sont –

Société Toshiba

Société Sony

Samsung SDI Co., Ltd.

Saft

Société Panasonic

NEC Corporation,

LG Chem Ltd.

Contrôles Johnson

Hitachi Chemical Co., Ltd.

GS Yuasa International Ltd.

Industrie de tous les jours

Duracell.

Contemporain Amperex Technology Co.

BYD Company Ltd.

A123 Systèmes LLC

Le rapport Batterie Market propose une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence d’acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations complétées dans le rapport incluent les entrées.

Demandez la table des matières complète, les chiffres et les graphiques sur https://www.marketstatsville.com/table-of-content/battery-market

Le rapport sur le marché des batteries couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

Demander la description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/battery-market

L’analyse régionale du marché des batteries comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Marché des batteries : groupe cible