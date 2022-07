Le marché mondial des bandes de backgrinding devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le backgrinding de wafer est un processus intégré dans la fabrication de dispositifs semi-conducteurs. Avant le processus de meulage arrière, les tranches sont laminées par différents types de bandes de meulage arrière pour éviter les dommages de surface lors du processus de meulage arrière et également pour protéger de la contamination de la surface de la tranche causée par l’infiltration de fluide de meulage.

La minimisation de divers composants semi-conducteurs nécessite l’utilisation d’un backgrinding de tranche de manière significative. Par conséquent, avec les progrès technologiques et l’utilisation d’appareils plus compacts et portables, le backgrinding est devenu une étape cruciale de la conception et de l’intégration des plaquettes. Ainsi, l’importance du meulage de plaquette dans la fabrication de semi-conducteurs nécessite un ruban de meulage de plaquette pour protéger la surface de la plaquette, ce qui alimente à son tour la croissance du marché.

Les rubans de meulage de plaquette protègent entièrement la surface de la plaquette pendant le meulage et empêchent également la contamination de la surface de la plaquette par l’infiltration de fluide de meulage. L’utilisation de rubans de meulage de plaquette dans la fabrication de tranches garantit la précision de l’épaisseur de la plaquette après le meulage. Les bandes de meulage arrière de plaquettes sont principalement utilisées dans le traitement de plaquettes semi-conductrices fabriquées à partir de matériaux tels que le silicium ou le verre. Sa force adhésive puissante maintient les plaquettes en place lors du meulage et de la découpe. Une fois que la plaquette a été traitée, l’exposition du ruban à la lumière ultraviolette (UV) réduit sa force d’adhérence, ce qui simplifie le pelage du ruban ou le ramassage de la matrice.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00194

Les facteurs tels que l’augmentation de la demande de tranches ultra-minces, l’augmentation du besoin de fabrication de tranches, l’accent mis sur la protection de la surface des tranches pendant le processus de meulage et la croissance de l’industrie des semi-conducteurs stimulent la croissance du marché mondial des rubans de meulage de tranches. Cependant, l’augmentation du passage des bandes de broyage non UV aux bandes durcissables aux UV qui augmentent le coût global de fabrication des plaquettes devrait entraver la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements dans les équipements et matériaux de fabrication de plaquettes, en particulier en Corée et en Chine, devrait offrir des opportunités lucratives pour l’expansion du marché.

Le marché mondial des rubans de meulage de plaquette est segmenté en fonction du type, de la taille de la plaquette et de la région. En fonction du type, le marché est divisé en types de rubans durcissables aux UV et non UV. En fonction de la taille des plaquettes, le marché est divisé en 6 pouces, 8 pouces, 12 pouces et autres. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA ainsi que leurs principaux pays.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Furukawa Electric Co. Ltd., Mitsui Chemicals, Inc., Nitto Denko Corporation, Minitron Elektron GMBH, Denka Company Limited, Lintec of America Inc., AI Technology, Inc., Force-One Applied Materials Inc., AMC Co, Ltd et Pantech Tape Co., Ltd.

Ces acteurs clés ont adopté des stratégies telles que l’expansion du portefeuille de produits, les fusions et acquisitions, les accords, l’expansion géographique et les collaborations pour améliorer leur pénétration du marché.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Cette étude comprend la description analytique du marché mondial du broyage arrière de plaquettes ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

• Le rapport présente des informations concernant les principaux moteurs, contraintes et opportunités.

• Le marché actuel est analysé quantitativement de 2021 à 2030 pour mettre en évidence la compétence financière de l’industrie.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs dans l’industrie.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES BANDES DE FOND DE WAFER

PAR TYPE :

• UV durcissable

• Non UV

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00194

PAR TAILLE DE PLAQUETTE :

• 6 pouces

• 8 pouces

• 12 pouces

• Autres

PAR RÉGION

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Taïwan

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

o Amérique latine

o Moyen-Orient et Afrique