Le marché mondial des aliments pour volaille devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Les aliments pour volaille sont utilisés comme nourriture pour les volailles, y compris les canards, la dinde, les poulets, les oies et autres oiseaux domestiques. Les volailles ont besoin d’une quantité spécifique de glucides et de protéines, ainsi que des minéraux alimentaires nécessaires, des vitamines et d’une quantité adéquate d’eau fraîche et propre. Actuellement, en raison de la commercialisation de la volaille, de grands troupeaux de volailles se trouvent actuellement dans les fermes. Ainsi, pour surmonter la demande nutritionnelle, des aliments pour volaille nutritionnellement complets sont nécessaires en quantités massives. Cet aliment nutritionnel se compose de céréales et de suppléments protéiques tels que la farine de soja, le maïs, ainsi que de minéraux et de vitamines ajoutés.

Les besoins nutritionnels ou alimentaires des volailles dépendent de divers facteurs tels que l’âge, le poids, le taux de production d’œufs, le taux de croissance et les conditions climatiques, qui ont accru le besoin d’une grande variété de formulations d’aliments. Des ingrédients locaux tels que l’orge et le labyrinthe peuvent être utilisés en combinaison comme ingrédient à faible coût. Les aliments pour volaille sont disponibles sous trois formes, y compris les miettes, les granulés et la purée.

Les miettes constituent une forme idéale d’alimentation, car elles contiennent une grande quantité de protéines. Bien que la purée soit utilisée pour les jeunes oiseaux, elle peut être mélangée à de l’eau tiède pour faire une friandise épaisse semblable à de la farine d’avoine pour les poulets. Cependant, il doit être nourri immédiatement, car il moisit s’il n’est pas consommé plus longtemps.

La hausse de la demande de protéines animales devrait constituer un facteur déterminant du marché mondial des aliments pour volaille au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation de la demande de restauration rapide et d’aliments transformés, associée à l’augmentation des exportations de volaille de l’Asie-Pacifique, devrait propulser la croissance du marché. L’augmentation de la consommation de volaille en Amérique du Nord en raison de la hausse des prix du bœuf devrait contribuer davantage à la croissance du marché des aliments pour volaille.

De plus, la mise en œuvre de réglementations gouvernementales concernant l’utilisation d’additifs alimentaires pour améliorer la qualité des aliments pour volailles dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Brésil devrait compléter la croissance du marché. De plus, l’absence d’implications religieuses sur la viande de volaille associée au bœuf et au porc accélère la croissance du marché. Cependant, l’augmentation de l’incidence des maladies de la volaille, telles que la grippe aviaire, devrait limiter la croissance du marché.

Le marché mondial des aliments pour volaille est segmenté en fonction du type d’aliment et de la région. Sur la base du type d’aliment, le marché est classé en aliments complets, concentrés et prémélanges. Au niveau régional, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Les principaux acteurs analysés sur le marché des aliments pour volaille sont Cargill Inc., Cargill Inc., Land O’Lakes, Inc., Tyson Foods, Inc., Alltech, ADM Animal Nutrition, Perdue Farms Inc., JD Heiskell & Co., Kent Nutrition Group, Inc., Hi-Pro Feeds, Inc. et Southern States Cooperative.

• Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles du marché mondial des aliments pour volaille de 2019 à 2023 afin d’identifier les opportunités de marché existantes.

• L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

• Une analyse approfondie de la segmentation du marché permet de déterminer les opportunités de marché en vigueur.

• Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale des aliments pour volaille.

• Le segment de positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

• Le rapport comprend des analyses du marché régional et mondial, des acteurs clés, des segments de marché, des domaines d’application et des stratégies de croissance.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type

d’aliment o Aliment complet

o Concentrés

o Prémélange

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Suède

§ Finlande

§ Allemagne

§ Pays-Bas

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Japon

§ Inde

§ Corée du Sud

§ Australie

§ Reste de l’Asie-Pacifique

de LAMEA

§ Brésil

§ KSA

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA