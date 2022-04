Le marché mondial des aéroports intelligents pourrait établir une nouvelle histoire de croissance | Cisco Systems Inc, Daifuku Co., LTD.

Le marché mondial des aéroports intelligents atteindra 34.75 milliards de dollars d’ici 2030, en croissance de 9.3% par an sur la période 2020-2030 en raison des investissements croissants dans la modernisation des aéroports et de l’évolution des technologies de rupture telles que la technologie 5G émergente et la connexion numérique.

Mis en évidence avec 93 tableaux et 119 chiffres, ce rapport de 216 pages « Marché mondial des aéroports intelligents 2020-2030 par technologie, application (côté ville, côté terminal, côté piste), type d’aéroport (2.0, 3.0, 4.0), taille de l’aéroport, opération et Région : prévision des tendances et opportunités de croissance » est basé sur une recherche holistique de l’ensemble du marché mondial des aéroports intelligents et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2016-2019 et fournit des prévisions de 2020 à 2030 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’étude des aspects suivants :

– Structure du marché

– Moteurs de croissance

– Contraintes et défis

– Tendances des produits émergents et opportunités de marché

– Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial des aéroports intelligents dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, de l’application, du type d’aéroport, de la taille de l’aéroport, de l’exploitation et du pays.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2023. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché mondial des aéroports intelligents .

Systèmes de communication basés sur la technologie

– Systèmes sans fil

– Communication en champ proche, systèmes RFID et Bluetooth

– Systèmes Lpwan et Wlan Système

de sécurité

Contrôle du trafic aérien et terrestre

Passagers, fret et bagages Contrôle de la manutention au sol

Dispositifs terminaux

– Capteurs en tant que terminaux

– Balises en tant que terminaux

– Affiche en tant qu’appareils terminaux

– Caméras en tant qu’appareils terminaux – Appareils

portables en tant qu’appareils terminaux Stockage de

données

– Stockage de données basé sur le cloud – Stockage

de données sur site

Autres segments technologiques

Basé sur l’application

Applications côté ville

– Marketing intelligent

– Stationnement avancé des véhicules

– Location de voitures et transports en commun – Applications côté terminal de

sécurité – Processus d’enregistrement – Traitement du fret et des bagages – Surveillance et gestion vidéo numériques (DVM) – Expérience des passagers – Opérations du bâtiment – Paiement & Tokenisation – Gestion du personnel et de l’équipage Applications côté piste – Gestion du trafic aérien – Maintenance des aéronefs – Gestion des rotations des aéronefs – Gestion des équipements de soutien au sol – Système avancé de guidage visuel d’amarrage (A-VDGS) – E-Fence – Surveillance du bruit

– La gestion des ressources

Basé sur le type d’aéroport

– Aéroport 2.0

– Aéroport 3.0

– Aéroport 4.0

Basé sur la taille de l’aéroport

– Grands aéroports

– Moyens aéroports

– Petits aéroports

Basé sur l’opération Opérations

aéronautiques

– Gestion de contenu

– Business Intelligence

– Services en temps réel

– Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Opérations non aéronautiques

– Services en temps réel

– Business Intelligence

– Services de transport avancés

– Gestion des stocks

– Gestion des frais

– Gestion des ressources

Géographiquement, les marchés nationaux/locaux suivants sont entièrement étudiés :

– Japon

– Chine

– Corée du Sud

– Australie

– Inde

– Reste de l’APAC (segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Pour chaque pays, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par technologie, application et taille de l’aéroport au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement dans le marché des aéroports intelligents d’Asie-Pacifique sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, des facteurs critiques de succès (CSF) sont générés pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Principaux acteurs

Amadeus IT Group SA

Ascent Technologies

Cisco Systems Inc

Daifuku Co., LTD.

Honeywell International Inc

Huawei Technologies Co., LTD.

IBM Corporation

Raytheon

Rockwell Collins Inc

Saber Corporation

Siemens Ag

Sita

Smart Airport Systems (SAS)

T – Systems

Thales Group

United Technologies Corporation

Table des matières

1 Introduction 9

1.1 Définition de l’industrie et portée de la recherche 9

1.1.1 Définition de l’industrie 9

1.1.2 Portée de la recherche 10

1.2 Méthodologie de la recherche 13

1.2.1 Aperçu de la méthodologie de l’étude de marché 13

1.2.2 Hypothèse du marché 14

1.2.3 Données secondaires 14

1.2.4 Données primaires 14

1.2.5 Filtration des données et conception du modèle 16

1.2.6 Estimation de la taille/part du marché 17

1.2.7 Limites de la recherche 18

1.3 Résumé analytique 19

2 Aperçu et dynamique

du marché 22 2.1 Taille et prévisions du marché 22

2.1.1 Impact du COVID- 19 sur l’économie mondiale 23

2.1.2 Impact du COVID-19 sur le marché 26

2.2 Principaux moteurs de croissance 28

……..et voir plus dans la table des matières complète

Quel est l'objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché projetée pour le marché de la gestion multi-cloud à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l'analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l'évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

